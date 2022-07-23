تقنية

سعر ومواصفات Nokia T20 في السعودية ومصر والإمارات

حسام مصطفى

أطلقت شركة نوكيا جهاز جديد في الأسواق وهو Nokia T20، والذي يأتي بشاشة كبيرة 10.4 بوصة ممتازة لعرض المحتوى والأفلام والفيديوهات بالإضافة للألعاب، والأداء يعتبر جيد جدًا بالنسبة لتابلت خصوصًا أن الجهاز يأتي بـ Android 11 خام بدون أي إضافات مما يزيد من سرعته، كما أن البطارية تأتي بسعة 8200 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 15 واط.

Nokia T20

مواصفات Nokia T20

الشاشة بحجم 10.4 بوصة من نوع IPS LCD.
المعالج Unisoc T610 ثماني الأنوية 12 نانومتر.
معالج رسومي Mali-G52 MP2
نظام التشغيل Android 11
المساحة التخزينية 32 جيجابايت مساحة تخزين داخلية مع 3 جيجابايت رام.
64 جيجابايت مساحة تخزين داخلية مع 4 جيجابايت رام.
الكاميرا الخلفية 8 ميجابيكسل
دعم تصوير فيديو بدقة 1080p بمعدل فريمات 30 فريم.
مع وجود فلاش LED.
الكاميرا الأمامية 5 ميجابيكسل.
مع دعم تصوير فيديو.
البطارية بسعة 8200 مللي أمبير.
قوة الشحن 15 واط.

نوكيا تعلن عن هاتف Nokia 5710 XpressAudio بسماعة لاسلكية مدمجة

سعر ومواصفات هاتف Nokia G11 Plus الاقتصادي الجديد

مميزات تابلت Nokia T20

  1. تصميم رائع باللون الأزرق.Nokia T20
  2. شاشة كبيرة للغاية بحجم 10.4 بوصة مناسبة لعرض المحتوى ومشاهدة الأفلام والفيديوهات.Nokia T20
  3. معالج Unisoc T610 يقدم أداء جيد في التصفح والاستخدام اليومي خصوصًا أن الجهاز يأتي بأندرويد خام بدون أي إضافات.
  4. معالج رسومي Mali-G52 MP2 قادر على تشغيل لعبة PUBG Mobile بمعدل 40 إطارًا في الثانية.Nokia T20
  5. دعم صوت ستيريو.
  6. دعم منفذ 3.5 مللي لتشغيل سماعات الأذن.
  7. دعم FM radio.
  8. دعم منفذ USB Type-C 2.0.
  9. بطارية بسعة عملاقة 8200 مللي أمبير، تدوم لفترة طويلة.
  10. دعم شحن بقوة 15 واط، سيستغرق وقتًا طويلًا في عملية الشحن.

Nokia T20

عيوب جهاز نوكيا تي 20

  1. الكاميرات تقدم أداء متواضع للغاية.Nokia T20
  2. لا يدعم تقنية NFC.
  3. حواف الشاشة كبيرة إلى حدًا ما.

Nokia T20

سعر تابلت Nokia T20 في مصر

متوفر بنسخة وحيدة بالسعر التالي:

نسخة 64 جيجابايت مع 4 جيجابايت (4G) رام بسعر: 4,200 جنيه مصري.

سعر تابلت Nokia T20 في السعودية

متوفر الجهاز في مكتبة جرير بالأسعار التالية:

  • نسخة 32 جيجابايت مع 3 جيجابايت (WiFi) رام بسعر: 699 ريال سعودي بدلًا من 749 ريال سعودي.
  • نسخة 64 جيجابايت مع 4 جيجابايت (4G) رام بسعر: 849 ريال سعودي بدلًا من 899 ريال سعودي.

سعر تابلت Nokia T20 في الإمارات

متوفر الجهاز بالسعر التالي:

نسخة 64 جيجابايت مع 4 جيجابايت (4G) رام بسعر: 769 درهم إماراتي.

ينافس أجهزة كثيرة مثل:

Xiaomi Pad 5

Oppo Pad

حسام مصطفى

مُدون وصحفي مصري أسواني، متخصص في الصحافة الإلكترونية، أهتم بالمجال التقني والرياضي والسينمائي، شعاري في الحياة هو "إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا".


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.