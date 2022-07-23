سعر ومواصفات Nokia T20 في السعودية ومصر والإمارات

أطلقت شركة نوكيا جهاز جديد في الأسواق وهو Nokia T20، والذي يأتي بشاشة كبيرة 10.4 بوصة ممتازة لعرض المحتوى والأفلام والفيديوهات بالإضافة للألعاب، والأداء يعتبر جيد جدًا بالنسبة لتابلت خصوصًا أن الجهاز يأتي بـ Android 11 خام بدون أي إضافات مما يزيد من سرعته، كما أن البطارية تأتي بسعة 8200 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 15 واط.

مواصفات Nokia T20

الشاشة بحجم 10.4 بوصة من نوع IPS LCD. المعالج Unisoc T610 ثماني الأنوية 12 نانومتر. معالج رسومي Mali-G52 MP2 نظام التشغيل Android 11 المساحة التخزينية 32 جيجابايت مساحة تخزين داخلية مع 3 جيجابايت رام.

64 جيجابايت مساحة تخزين داخلية مع 4 جيجابايت رام. الكاميرا الخلفية 8 ميجابيكسل

دعم تصوير فيديو بدقة 1080p بمعدل فريمات 30 فريم.

مع وجود فلاش LED. الكاميرا الأمامية 5 ميجابيكسل.

مع دعم تصوير فيديو. البطارية بسعة 8200 مللي أمبير. قوة الشحن 15 واط.

مميزات تابلت Nokia T20

تصميم رائع باللون الأزرق. شاشة كبيرة للغاية بحجم 10.4 بوصة مناسبة لعرض المحتوى ومشاهدة الأفلام والفيديوهات. معالج Unisoc T610 يقدم أداء جيد في التصفح والاستخدام اليومي خصوصًا أن الجهاز يأتي بأندرويد خام بدون أي إضافات. معالج رسومي Mali-G52 MP2 قادر على تشغيل لعبة PUBG Mobile بمعدل 40 إطارًا في الثانية. دعم صوت ستيريو. دعم منفذ 3.5 مللي لتشغيل سماعات الأذن. دعم FM radio. دعم منفذ USB Type-C 2.0. بطارية بسعة عملاقة 8200 مللي أمبير، تدوم لفترة طويلة. دعم شحن بقوة 15 واط، سيستغرق وقتًا طويلًا في عملية الشحن.

عيوب جهاز نوكيا تي 20

الكاميرات تقدم أداء متواضع للغاية. لا يدعم تقنية NFC. حواف الشاشة كبيرة إلى حدًا ما.

سعر تابلت Nokia T20 في مصر

متوفر بنسخة وحيدة بالسعر التالي:

نسخة 64 جيجابايت مع 4 جيجابايت (4G) رام بسعر: 4,200 جنيه مصري.

سعر تابلت Nokia T20 في السعودية

متوفر الجهاز في مكتبة جرير بالأسعار التالية:

نسخة 32 جيجابايت مع 3 جيجابايت (WiFi) رام بسعر: 699 ريال سعودي بدلًا من 749 ريال سعودي.

نسخة 64 جيجابايت مع 4 جيجابايت (4G) رام بسعر: 849 ريال سعودي بدلًا من 899 ريال سعودي.

سعر تابلت Nokia T20 في الإمارات

متوفر الجهاز بالسعر التالي:

نسخة 64 جيجابايت مع 4 جيجابايت (4G) رام بسعر: 769 درهم إماراتي.

ينافس أجهزة كثيرة مثل:

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