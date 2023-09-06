ماك بوك جديد من شركة آبل مُنافسًا لأجهزة كروم بوك

تسعى شركة آبل إلى استعادة دورها الريادة في السيطرة على سوق التقنية والأجهزة الحديثة في القطاع التعليمي وخصوصًا في مجال أجهزة “بوك”، حيث ترغب أبل بمنافسة أجهزة كروم بوك من خلال جهاز ماك بوك الجديد الذي يستهدف القطاع التعليمي، ويعمل خبراء آبل على أن يكون جهاز ماك بوك الجديد ذو تكلفة مُنخفضة، خصوصًا أن أجهزة كروم بوك لها حضور واسع في قطاع التعليم كونها ذات تكلفة مالية.

ماك بوك من انتاج شركة أبل ـ المصدر: نعيم الشامي ـ تعديل: موقع نجوم مصرية

وفي سياق مُتصل انتقدت شركة آبل سابقًا جهاز كروم بوك، حيث أشارت إلى أن نجاحه في سوق التعليم بسبب انخفاض سعره بالإضافة إلى وجود مخاوف من أن أجهزة كروم بوك تتجسس على الطلاب حسب مؤسسة الحدود الإلكترونية، وبدورها شركة آبل تسعى إلى إيجاد البديل المُنافس ويُعد منافس كروم بوك هذا هو جهاز ماك بوك المحمول منخفض التكلفة، كونه مصنوع من مكونات رخيصة.

وتراهن شركة آبل على المناورة بالسعر بواسطة استخدام الحواسيب المحمولة الجديدة للغلاف المعدني المصنوع من مواد مختلفة، والعمل على إبقاء التكاليف عند الحد الأدنى.

ما هو موعد إطلاق الجهاز الجديد المُنافس لـ كروم بوك؟

بموجب التقرير سيكون النصف الثاني من عام 2024 هو الوقت المتوقع لإطلاق الجهاز المُنافس لأجهزة كروم بوك، حسب الخطة الزمنية للشركة من أجل تقديم المنتجات الجديدة، وتوقع الشركة االبدء بمرحلة الإنتاج بعد تسع أشهر.

وتروّج آبل منذ زمن لاستخدام آيباد و MacBook Air في القطاعات التعليمية، خصوصًا أن قطاع التعليم عن بُعد كان مُربحًا بعد الجائحة، كما ازدهر الطلب على التعليم عبر الإنترنت.

وحاليًا فإن أجهزة كروم بوك المتطورة تباع بأسعار تتراوح بين 700 دولار و 1200 دولار، في حين تُباع أجهزة كروم بوك بين 150 دولار و 300 دولار.

واآن لا بد لـ شكة أبل أن تُفكر بجدية في كيفية خفض أسعار أجهزتها لتضمن المُنافسة بقطاع التعليم، والاستحواذ على شريحة واسعة من العملاء

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