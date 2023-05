“ليا هابرمان”: شركة ميتا تجِّهز لإطلاق بديلاً لـ”تويتر” الشهر المقبل، وهذه أبرز مواصفات المنصة الجديدة

بينما يعمل تويتر على توسيع قائمة الخدمات المدفوعة أمام المستخدمين، كشفت تسريبات من داخل شركة “ميتا” المالكة لتطبيقات فيسبوك وانستغرام وواتساب، أنَّ الشركة الأمريكية تعمل حالياً على استغلال التوجه الجديد في تويتر عبر إجراء التحضيرات اللازمة لإطلاق منصة جديدة تحل محل الموقع الذي يشهد تغييرات مزعجة للكثير من المستخدمين منذ سيطرة الملياردير الأمريكي ايلون ماسك علىه في العام الماضي.

وكشفت عدد من التقارير التقنية نقلاً عن خبيرة التسويق عبر الوسائط الرقمية “ليا هابرمان” أنَّ منصة “ميتا” البديلة لتويتر قاربت على الاكتمال، ويمكن أن يتم إطلاقها بشكلٍ رسمي خلال وقتٍ مبكر من الشهر المقبل، كما أوضحت “هابرمان” أنَّ شركة ميتا كانت قد اجتمعت فعلياً مع عدد من منشئي المحتوى لمناقشة أمور المنصة، التي وصفها أحدهم بأنها “Instagram for your thoughts.” وذلك استناداً إلى أنَّ المنصة الجديدة سوف تعتمد بشكلٍ كبير على النظام الأساسي لمنصة “إنستجرام”، إلَّا أنَّها سوف تكون مخصصة للأفكار والمحتوى وليس للصور ومقاطع الفيديو.

وأوضحت التسريبات الجديدة أنَّ شركة ميتا سوف تتيح إمكانية مزامنة جميع جهات الاتصال في كلٍّ من “فيسبوك” و”إنستجرام” و”واتساب” مع المنصة الجديدة، التي سوف تتميز أيضاً بعدد من المواصفات منها:

The app will have creator controls and account safety features.

For example, accounts you’ve blocked on IG will carry over

Hidden words you’ve selected on IG will also carry over.

