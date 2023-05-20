“ليا هابرمان”: شركة ميتا تجِّهز لإطلاق بديلاً لـ”تويتر” الشهر المقبل، وهذه أبرز مواصفات المنصة الجديدة

بينما يعمل تويتر على توسيع قائمة الخدمات المدفوعة أمام المستخدمين، كشفت تسريبات من داخل شركة “ميتا” المالكة لتطبيقات فيسبوك وانستغرام وواتساب، أنَّ الشركة الأمريكية تعمل حالياً على استغلال التوجه الجديد في تويتر عبر إجراء التحضيرات اللازمة لإطلاق منصة جديدة تحل محل الموقع الذي يشهد تغييرات مزعجة للكثير من المستخدمين منذ سيطرة الملياردير الأمريكي ايلون ماسك علىه في العام الماضي.

المنصة الجديدة تعتمد على النظام الأساسي لـ “انستغرام”

وكشفت عدد من التقارير التقنية نقلاً عن خبيرة التسويق عبر الوسائط الرقمية “ليا هابرمان” أنَّ منصة “ميتا” البديلة لتويتر قاربت على الاكتمال، ويمكن أن يتم إطلاقها بشكلٍ رسمي خلال وقتٍ مبكر من الشهر المقبل، كما أوضحت “هابرمان” أنَّ شركة ميتا كانت قد اجتمعت فعلياً مع عدد من منشئي المحتوى لمناقشة أمور المنصة، التي وصفها أحدهم بأنها “Instagram for your thoughts.” وذلك استناداً إلى أنَّ المنصة الجديدة سوف تعتمد بشكلٍ كبير على النظام الأساسي لمنصة “إنستجرام”، إلَّا أنَّها سوف تكون مخصصة للأفكار والمحتوى وليس للصور ومقاطع الفيديو.

ملامح المنصة الجديدة التي تعمل بالمزامنة مع منصات ميتا الأخرى

وأوضحت التسريبات الجديدة أنَّ شركة ميتا سوف تتيح إمكانية مزامنة جميع جهات الاتصال في كلٍّ من “فيسبوك” و”إنستجرام” و”واتساب” مع المنصة الجديدة، التي سوف تتميز أيضاً بعدد من المواصفات منها:

طريقة سهلة ومبتكرة للتبديل بين الحسابات، ما قد يساهم في تحقيق النمو والتطور الكبير والسريع في تلك المنصة.

المنصة الجديدة قد تعمل مع حسابات إنستجرام وفيسبوك الحالية بمجرَّد المزامنة بين المنصات ودون الحاجة إلى تسجيل جديد.

إمكانية التفاعل مع المستخدمين عبر خدمات متعددة دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات.

قد تقتصر تحديثات النص على 500 حرف في المصة الجديدة، مع إمكانية إرفاق الروابط والصور ومقاطع الفيديو حتى خمس دقائق.

The app will have creator controls and account safety features. For example, accounts you’ve blocked on IG will carry over Hidden words you’ve selected on IG will also carry over. — Lia Haberman (@liahaberman) May 19, 2023

يذكر أنَّ شركة ميتا كانت قد أكَّدت في وقتٍ سابق من العام الحالي أنَّها تعمل على شبكة اجتماعية لامركزية مستقلة لمشاركة تحديثات النص إلَّا أنَّ اسم المنصة الجديدة لا يزال قيد الكتمان حتى اللحظة.