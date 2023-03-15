شركة أبل تدعم هاتف آيفون iphone 15 pro المرتقب بـ11 ميزة جديدة

كشف موقع ماك رومرز التقني عن 11 ميزة جديدة سوف تقدمها شركة آبل في هاتفها المنتظر iphone 15 pro، والذي يتوقع الكشف عنه بعد 6 أشهر من الآن. في هذا الموضوع سوف نتغرف على مميزات آيفون 15 برو.

مميزات هاتف آيفون iphone 15 pro

هاتف iphone 15 pro هو من سيحصل على هذه الميزات، كونه الأعلى سعرا في السلسلة التي سوف تطرحها شركة آبل، والتي تضم أيفون 15 وأيفون 15 بلس.

وجاءت مميزات الهاتف المعلنة كالتالي:

الميزة الأولى تتعلق بالإطار، فمن المتوقع قدوم آيفون 15 برو مع إطار من مادة التيتانيوم.

الميزة الثانية هي وجود حواف منحنية على جانبي الهاتف.

سوف يأتي الهاتف مع شريحة A17 والتي سوف تساعد في تحسين كفاءة الأداء.

يدعم الهاتف تقنية واي فاي 6 لضمان سرعة لاسلكية كبيرة.

أزرار التحكم في الصوت سوف تكون صلبة وتعمل فقط عن طريق اللمس.

سوف يتم طرح طرازات من iphone 15 pro باللون الأحمر.

يأتي الهاتف مع ماسح ضوئي من نوع LiDAR الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة.

يدعم زر كتم الصوت لتشغيل الجرس أو كتمه.

يأتي الهاتف مع ذاكرة وصول عشوائي أكبر تصل إلى 8 جيجا RAM.

يتميز الهاتف بسرعة نقل بيانات أكبر؛ مقارنة بأجهزة آيفون الموجودة حالياً، والسبب في ذلك هو دعمه بمنفذ USB أسرع.

وسوف يتم دعمه هاتف آيفون 15 برو بميزة تكبير بصري أقوى 6 مرات من الموجودة حاليا.

كانت هذه أبرز المميزات والإضافات التي تم الكشف عنها في هاتف iphone 15 pro المرتقب.