مواصفات و سعر Infinix Note 12 VIP مميزاته وعيوبه

أصدرت شركة انفينكس بالخارج هاتفها Infinix Note 12 VIP الجديد كلياً، ليكون أول هاتف في سلسلة نوت يأتي بمواصفات عملاقة من أبرزها الكاميرا الخلفية بدقة 108 ميجا بيكسل وشاشة كبيرة من نوع أموليد المميز بدقة وضوح عالية مع دعم البطارية للشحن السريع بقدرة فائقة 120 واط ليتم الشحن بالكامل في حوالي 15 دقيقة فقط، والكثير من المواصفات الأخرى التي سنتحدث عنها كاملة لهاتف انفينكس نوت 12 VIP، وما هي مميزاته وعيوبه.