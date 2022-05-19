مواصفات و سعر Infinix Note 12 VIP مميزاته وعيوبه
أصدرت شركة انفينكس بالخارج هاتفها Infinix Note 12 VIP الجديد كلياً، ليكون أول هاتف في سلسلة نوت يأتي بمواصفات عملاقة من أبرزها الكاميرا الخلفية بدقة 108 ميجا بيكسل وشاشة كبيرة من نوع أموليد المميز بدقة وضوح عالية مع دعم البطارية للشحن السريع بقدرة فائقة 120 واط ليتم الشحن بالكامل في حوالي 15 دقيقة فقط، والكثير من المواصفات الأخرى التي سنتحدث عنها كاملة لهاتف انفينكس نوت 12 VIP، وما هي مميزاته وعيوبه.
مواصفات Infinix Note 12 VIP
معلومات عامة :-
|نوع الهاتف
|• انفينكس – Infinix
|تاريخ الإعلان
|• مايو 2022
|توفر الهاتف
|• يونيو 2022
الأبعاد والوزن وشبكات الإتصال :-
|الطول
|• 163 مم
|العرض
|• 76 مم
|السُمك
|• 7.9 مم
|الوزن
|• 198 جرام
|شبكات الإتصال
|• يدعم استخدام 2 شريحة من نوع نانو SIM، ويدعم شبكات 2G,3G,4G
الذاكرة الداخلية والرام :-
|ذاكرة التخزين الداخلية
|• 128 جيجا بايت مع 4 جيجا رام
• 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام
|الرام
|• 4، 8 جيحا رام
|امكانية إضافة كارت ميموري
|• يدعم
المعالج ونظام التشغيل :-
|نوع المعالج
|• ميديا تيك MT6781 Helio G96
|عدد الأنوية
|• ثماني النواة
|معمارية التصنيع
|• 12 نانو ميتر
|المعالج الرسومى
|• Mali-G57 MC2
|نظام التشغيل
|• نظام اندرويد 11
|واجهة التشغيل
|• XOS 10.6
الشاشة :-
|حجم الشاشة
|• 6.7 بوصة
|نوع الشاشة
|• أموليد – AMOLED
|دقة الوضوح
|• 1080 × 2400 بكسل FHD+
|البيكسلات
|• 393 بيكسل لكل بوصة
|نسبة الشاشة
|• 86.4 % من حجم الهاتف
|مميزات أخرى
|•1 بليون لون، الوضع الليلي، وضع حماية العين، معدل التحديث 120 هرتز
الكاميرات :-
|الكاميرا الخلفية
|• انفينكس انفينكس نوت 12 VIP يأتي بكاميرات رباعية :
• 108 ميجا بيكسل
(الرئيسية)
• 13 ميجا بيكسل
(فائقة الإتساع)
• 2 ميجا بيكسل
(كاميرا العمق)
|مميزات الكاميرات الخلفية
|• تدعم التصوير بدقة [email protected]، دقة 1080P FHD، تدعم التثبيت الرقمي، تدعم عزل الخلفية، تدعم الوضع الليلي، تصوير الفيديو بالحركة البطيئة (slow motion)، تدعم الأتوفوكس، التعرف على المشاهد بالذكاء الإصطناعي، تقنية التثبيت الرقمي (EIS)، التركيز التلقائي عبر إكتشاف الطور (PDAF)، التقاط الصور بزاوية واسعة (Ultrawide)
|الكاميرا الأمامية
|• 16 ميجا بيكسل
|مميزات الكاميرا الأمامية
|• تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080P، عزل الخلفية، وضع التجميل، تقنية HDR، إشارة الإلتقاط، كشف الوجوه، تقنية التثبيت الرقمي (EIS)، المؤقت الذاتي
|دعم الكاميرات للفلاش
|• الكاميرا الخلفية تدعم فلاش
• الكاميرا الأمامية لا تدعم فلاش
البطارية ونظام الشحن :-
|سعة البطارية
|• 4500 مللي أمبير
|نوع البطارية
|• ليثيوم Li-Po
|قوة الشحن
|• 120 واط
|الشحن السريع
|• تدعم
|الشحن الاسلكي
|• لا تدعم
|منفذ الشحن
|• Type C 2.0
مواصفات أخرى :-
|الحماية
|• بصمة الاصبع، التعرف على الوجه، النمط، كلمة السر، الرقم السري
|واي فاي
|• 802.11 a/b/g/n/ac
|GPS
|• يدعم
|البلوتوث
|• 5.0, A2DP, LE
|عزل الضوضاء
|• يدعم
|صوت الاستريو
|• يدعم
|المستشعرات
|• التسارع، البوصلة، التقارب، الجيروسكوب
|منفذ 3.5 مم
|• يدعم
|راديو FM
|• يدعم
|خاصية NFC
|• لا يدعم
|ألوان الهاتف
|• الأسود، الأبيض
سعر Infinix Note 12 VIP
• السعر بالخارج يبدأ من 305 دولار، أي حوالي 5600 جنيه مصري.
مميزات Infinix Note 12 VIP
• يأتي الهاتف بتصميم متميز وبشكل أنيق.
• الشاشة تأتي من نوع أموليد بحجم كبير وبدقة وضوح عالية، وتدعم معدل التحديث 120 HZ.
• الكاميرات الخلفية تقدم أداء جيد جداً سواء في التصوير الثابت أو تصوير الفيديوهات بدقة 108 ميجا بيكسل.
• البطارية تأتي بسعة كبيرة تصمد للعمل الشاق، وتدعم الشحن السريع بقوة 120 واط لأول مرة من انفينكس.
عيوب Infinix Note 12 VIP
• الكاميرات لا تدعم التصوير بجودة 4K.
• لا يدعم خاصية NFC