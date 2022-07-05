شرح وتحميل تطبيق “LongShot for long screenshot” لالتقاط صور شاشة “سكرين شوت” طويلة للأندرويد

إذا أردت الحصول على لقطة شاشة لمقال مثلاً أو للائحة بنود مطولة فستضطر لالتقاط عدد من صور الشاشة “اسكرين شوت” وستشعر بالانزعاج عند محاولة تجميع كل تلك الصور ببعضها مجدداً حتى تتمكن من مراجعتها، يمكن ببساطة التقاط صورة شاشة طويلة باستخدام تطبيقات تتوفر بشكل اعتيادي على متاجر التطبيقات على الانترنت من دون ازعاج نفسك بتجميع الصور ببعضها كما النسخ الورقية.

تستخدم تقنية الصورة الطويلة التي توفرها بعض التطبيقات في التقاط صور الشاشة لقوائم البنود مثلاً أو للمقالات التي تحتوي عدداً كبيراً من الكلمات أو عند التقاط صورة شاشة لعدد من المنشورات المتتالية في فيسبوك ويمكنك استخدامه أيضاً لالتقاط صور الشاشة للمحادثات المطولة، توجد الكثير من الاستخدامات لذلك التطبيق ويمكن أن تعادل الصورة ما يساوي صورتين أو ثلاث صور مجتمعة للشاشة كاملة.

كيف تلتقط صورة شاشة طويلة:

عليك أولاً تحميل تطبيق “Long Shot” من هنا للأندرويد علماً بأنه لا يتوفر للآيفون وبعدها قم بفتحه واضبط اعداداته بما يتناسب معك، ستجد بعد فتح اعدادات التطبيق أن هناك أكثر من طريقة لالتقاط صور الشاشة المطولة وهي تجميع بعض الصور ببعضها أو القيام بـ Scroll أو تمرير في المحتوى الذي تريد توثيقه مع تحديد الحواف، تعد الطريقة الثانية هي الأكثر سهولة واستخداماً لذلك سنحاول شرحها بطريقة مبسطة يمكنك الاعتماد عليها.

قم بفتح التطبيق وحدد الحواف كما يظهر في الصورة أدناه بحيث يكون ضلع الشكل الهندسي العلوي باللون البرتقالي محدداً في بداية المحتوى الذي تنوي تصويره وحدده كبداية، قم بعدها بالتمرير حتى الأسفل حتى نهاية المحتوى ثم قم بالتقاط الصورة وحملها في هاتفك بكل بساطة.

يذكر بأن تطبيق Long Shot يعتبر أحد أفضل وأنجح تطبيقات تصوير الشاشة بشكل ممتاز وتتجاوز مرات تحميله المليون عملية تحميل لكن تقييمه لا يعبر عن سعادة من قاموا بتجربته، يحظى التطبيق بتقييم 3.6 من اصل 5 نجوم في جوجل بلاي لكنه ليس بهذا السوء وتتلخص عيوبه في أن بعض الصور قد لا تكون دقيقة أحياناً من حيث الجودة عند إعادة ارسالها أو أن بعض المستخدمين لم يفهموا التطبيق بشكل جيد لكونه لا يتيح أي لغة سوى الإنجليزية مما سيسبب ارتباكاً للبعض عند ضبط الاعدادات.

مميزات التطبيق:

مجاني.

يتوافق مع معظم أنواع الأجهزة.

عيوب التطبيق: