تقنية

صديق ميزانية الفئة المتوسطة.. مميزات وعيوب هاتف Huawei nova Y61

فاطمة محمود

تهتم شركة شركة هواوي الصينية فيما تطلقه من طرازات جديدة بالفئة المتوسطة أو الاقتصادية كما تعرف، والتي تحتاج إلى هواتف بإمكانيات جيدة لقاء سعر مناسب لهم، على ألا يزداد بشكل لا يمكنهم من اقتناءه، لذا فقد أعلنت عن هاتفها الجديد المخصص للأشخاص في الفئة السالف ذكرها، والذي يحمل اسم Huawei nova Y61، بمجموعة من المميزات التي تجعله ضمن أول الخيارات الخاصة بهم.

هاتف Huawei nova Y61

مميزات هاتف Huawei nova Y61

يأتي الهاتف الجديد بشركة هواوي، بكاميرا جيدة وبطارية كبيرة، كما أن الشركة قد أدرجته خلال الأيام القليلة الماضية على موقعها العالمي بمواصفاته الرئيسية، على أنه يعتبر أحدث إضافة في تشكيلة nova الاقتصادية من هواوي، وجاءت مميزاته كالتالي:

هاتف Huawei nova Y61
الشاشة
  • يوفر الهاتف شاشة من النوع IPS LCD.
  • تأتي بمقاس 6.52 بوصة.
  • تتوافر بدقة HD +.
  • بها معدل تحديث قياسي يصل إلى 60 هرتز.
الكاميرات
  • يوجد في الهاتف كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابيكسل.
  • الكاميرا الأمامية في فتحة صغيرة على شكل قطرة ماء.
  • يأتي الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل.
  • الكاميرا الرئيسية بفتحة عدسة F1.8.
هاتف Huawei nova Y61

مواصفات هاتف Huawei nova Y61

الشرائح الهاتف مزود بمجموعة شرائح ثمانية الأنوية.
الذاكرة العشوائية الهاتف يأتي بخيارين من الذاكرة العشوائية أما 4 و6 جيجابايت.
التخزين الداخلي يتوافر الجهاز بذاكرة تخزين داخلية 64 جيجابايت.
نظام التشغيل يأتي مع تغطية من جانب البرنامج بواسطة EMUI 12.
البطارية به بطارية سعتها 5000 مللي أمبير.
الشحن يأتي مع شحن سريع 22.5 وات.
منفذ الشحن عبر USB-C.
هاتف Huawei nova Y61

عيوب هاتف Huawei nova Y61

  • وفق المواقع المتخصصة الهاتف متوافق مع LTE فقط.
  • الهاتف يدعم معيار اتصال Wi-Fi 802.11n (Wi-Fi 4) القديم.
هاتف Huawei nova Y61

سعر هاتف Huawei nova Y61 وألوانه

يأتي باللون الأسود واللون الأخضر الفاتح، واللون الأزرق الفاتح، إلا أن الشركة لم تعلن بعد على موقعها الرسمي عن سعر هاتف الفئة المتوسطة الجديد.

هاتف Huawei nova Y61
فاطمة محمود

صحفية مصرية متخصصة في الشأن السياسي والتحقيقات

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