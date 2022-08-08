هواوي تلفت الأنظار إليها بجهازها المثالي Huawei MatePad 11 Pro 2022 بمواصفات ومعالج استثنائي

كشفت شركة هواوي النقاب عن جهازها اللوحي المثالي MatePad 11 Pro لعام 2022 لتنافس بقوة مع جهاز Samsung Tab S8 اللوحي، والذي يتميز بشاشة OLED احترافية ومعالج رائد قادر على تشغيل ألعاب قوية، وتواصل هواوي سلسلة إبداعها المرموقة في عالم التكنولوجيا، مشيرا إلي أن Huawei واحدة من أفضل منتجي أجهزة Android اللوحية وتتنافس بشدة مع Samsung، ومن خلال إعجابنا بالجهاز اللوحي سوف نوضح لكم أهم مواصفاته المثالية ومزاياه المرموقة من خلال هذا المقال.

المواصفات المثالية لتابلت Huawei MatePad Pro 11

يعتبر تابلت هواوي اللوحي أحد أكثر المنتجات نجاحًا في سوق الإلكترونيات، وعلى الرغم من أن شركة هواوي حققت نجاحًا كبيرًا في التنافس مع جهاز Samsung اللوحي، إلا أن الشركة الكورية حافظت على ريادتها في تصنيع الجهاز اللوحي ومنافستها الشرسة لسامسونج، هيا بنا نلق نظرة تشويقية علي مواصفات تابلت هواوي:

الشاشة والمعالج:

يحتوي الهاتف اللوحي Huawei 2022 على شاشة OLED بمقاس 11 بوصة تعمل بدقة FHD + ومعدل تحديث 120 هرتز وأكثر من 600 شمعة، مع القليل من الوهج، حيث تغطي الشاشة حوالي 87.8٪ من السطح الأمامي وكثافة البكسل 274 في البوصة.

الهاتف اللوحي Huawei MatePad 11 Pro متوفر بنسختين: الأولي به معالج Snapdragon 870 مع معالج ثماني النواة يعمل 7 نانومتر ومعالج رسومي Adreno 650 المخصص للألعاب، والثانية بمعالج Snapdragon 888 يعمل بتقنية 5 نانومتر ثماني النواة ومعالج رسومي Adreno 660 المخصص للألعاب.

الكاميرات:

تحتوي الكاميرا الخلفية في جهاز Huawei MatePad 11 Pro اللوحي على عدسة مزدوجة تعمل بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا فائقة الزوايا تعمل بدقة 8 ميجابكسل، ويحتوي الجهاز على فلاش LED، ويدعم HDR والبانوراما، ويمكنه تصوير مقاطع فيديو 4K و FHD + بسرعة 30 إطارًا في الثانية.

كما يضم الهاتف كاميرا أمامية تعمل بدقة 16 ميجابكسل، المخصصة لتصوير السلفي بصورة رائعة.

البطارية والشحن:

يحتوي الجهاز اللوحي Huawei MatePad 11 Pro 2022 على بطارية عملاقة يبلغ حجمها 8300 مللي أمبير في الساعة مع شحن سريع يصل إلى 60 وات ومنفذ شحن USB-C.

سعر تابلت Huawei MatePad Pro 11

يتوفر إصدار 4G عالميًا بسعة تخزين تبلغ 128 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 جيجابايت مقابل 500 دولار، أي ما يعادل 9 ألف جنيه مصري.

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