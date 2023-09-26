تشهد صناعة الأجهزة القابلة للارتداء تطورًا سريعًا، وتعتبر الساعات الذكية وأجهزة التعقب الصحي من أبرز الابتكارات في هذا المجال، واحدة من الشركات الرائدة في هذا المجال هي هواوي، والتي تعرف بابتكاراتها المتميزة وأدائها العالي، وفي هذا المقال، سنستكشف ساعة HUAWEI Band 8، وهي إصدار جديد من سلسلة ساعات Band التي تقدمها الشركة.

مواصفات HUAWEI Band 8 وسعرها في السعودية - مصدر الصورى موقع امازون

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نبذه عن هواوي باند 8

البطاريات 1 بطاريات مطلوبة. (متضمن) اللغة الإنجليزية أبعاد المنتج ‏ ‎1×0.2×5 سم; 13 جرام تاريخ توفر أول منتج ‏ ‎ 4 مايو 2023 الشركة المصنعة هواوي ASIN ‏ B0BZY4QVNK رقم الموديل 55020ANV بلد المنشأ الصين

مواصفات ساعة HUAWEI Band 8

تأتي HUAWEI Band 8 بمجموعة واسعة من المواصفات التي تساعدك في مراقبة صحتك ولياقتك البدنية، فيما يلي نظرة عامة على بعض المواصفات التي تتمتع بها HUAWEI Band 8:

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الشاشة مقاس 1.47 انش نوع الشاشة AMOLED دقة الشاشة 194 × 368 بكسل، 282 بكسل لكل إنش

تصميم نحيف وخفيف الوزن يعمل على تحسين جودة النوم بشكل علمي.

شاشة AMOLED بقياس 1.47 بوصة، بتصميم أنيق وخالي من الحواف.

100 وضع مختلف لمختلف التمارين الرياضية.

تتبع اللياقة البدنية، بما في ذلك معدل ضربات القلب ومستويات SpO2.

TruSleep 3.0 لتتبع ومراقبة النوم.

عمر البطارية اسبوعين والشحن السريع خلال 45 دقيقة.

متوافق مع أنظمة التشغيل Android و iOS.

وجه الساعة قابل للتخصيص.

تتبع معدل ضربات القلب.

بشكل عام، تعد ساعة هواوي باند 8 ساعة ذكية رائعة توفر الكثير من الميزات مقابل سعرها.

مميزات HUAWEI Band 8

تتمتع ساعة هواوي باند 8 بالعديد من الميزات المثيرة التي تجعل منه ساعة ذكية رائعة. فيما يلي بعض الميزات:

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استمتع بتنزيل أي وجه ساعة من بين أكثر من 10000 وجه رائع يناسب ذوقك.

خبير الصحة واللياقة البدنية من Tru Series Technologies.

توفر لك الساعة 100 وضع للتمرين لتعزيز لياقتك البدنية.

مراقبة مستوى الأكسجين في الدم طوال اليوم.

مراقبة معدل ضربات القلب الذكية على مدار 24 ساعة.

يمكن للساعة مقاومة ضغط الماء حتى عمق 10 أمتار لمدة 10 دقائق ضمن معيار ATM 5.

تذكرك Band 8 بكل شيء على مدار اليوم من إشعارات الهاتف.

حجم الساعة: 43.45×24.54×8.99 ملم | الوزن: 14 جرام بدون السوار.

سعر HUAWEI Band 8 في السعودية

يتوفر سوار HUAWEI Band 8 في الأسواق بالمملكة العربية السعودية بسعر 169 ريال سعودي، ويمكنك رؤية المزيد من التفاصيل حول المنتج من هنا.