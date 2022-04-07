سعر ومواصفات جهاز Huawei nova 9 SE

أحمد أشرف

قامت شركة هواوي عملاق التقنية الصينية بالكشف عن طرح بشكل رسمي هاتف Huawei Nova 9 SE الجديد كُليًا في السوق المصري وأعلنت عن كافة مواصفاته وأسعاره الرسمية، حيث ينضم لأجهزة الفئة المتوسطة من شركة Huawei الذي يأتي كنسخة مُخففة من جهاز تليفون Nova 9 الذي تم طرحه منذ فترة وأيضا يأتي بنفس تصميم النسخة الأخرى، لكنه بالطبع غير داعم لخدمات جوجل كما نعلم جميعًا حيث تحاول هواوي أن تعوض ذلك من خلال مجموعة تعديلات على واجهتها.

Huawei Nova 9 SE Review

فدعونا نتعرف عن قرب أكثر على أبرز مميزات وعيوب الهاتف وهل سيكون اختيار جيد أم لا وعن مواصفاته وعن سعره.

الشبكات يستقبل حتى شبكات الجيل الرابع 4G شرط أن مشغل الاتصالات يدعمها
الشاشة بمقاس 6.78 بوصة من نوع IPS LCD بتردد 90 هرتز وبدقة 1080 × 2388 بكسل في البوصة

Huawei Nova 9 SE Screen

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الوزن 191 جرام
الأبعاد 164.6 × 75.6 × 7.9 مليمتر

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مقاومة الماء الهاتف غير مقاوم للماء أو الغبار
نظام التشغيل Android 11 بواجهة مستخدم EMUI 12 الخاصة بأجهزة Huawei فقط (لا يدعم خِدْمَات جوجل ويدعم خدمات هواوي فقط بدلا منه)

EMUI 10 UPTADE

نوع SIM يدعم شريحتين من نوع Nano SIM
الألوان يتوفر بثلاثة ألوان: –

(أسود، أبيض، أزرق).

سعر ومواصفات جهاز Huawei nova 9 SE 1 7/4/2022 - 4:30 م

خامة الظهر والإطار الإطار الجانبي للهاتف مصنوع من البلاستيك اللامع من مادة (بولي كاربونيت) مع ظهر من الزجاج
حماية الشاشة الشاشة غير محمية بطبقة حماية (الزجاج فقط)

سعر جوال هواوي الجديد 2022 Huawei Nova 9 SE في السعودية

الكاميرا الأمامية بجودة 16 ميجا بكسل تدعم تصوير فيديوهات بجودة [email protected]
الكاميرات الخلفية أربعة كاميرات: –

الأولى الأساسية بجودة 108 ميجا بكسل (بمستشعر سامسونج HM2)

الثانية بجودة 8 ميجا بكسل (وهي Ultra Wide للتصوير بزاوية واسعة)

الثالثة بجودة 2 ميجا بكسل (عدسة ماكرو)

الرابعة بجودة 2 ميجا بكسل (عدسة عميقة مخصصة للعزل)

دعم تصوير فيديوهات بجودة [email protected]

فلاش من نوع LED

Huawei Nova 9 SE Camera

البطارية بطارية سَعَة 4000 مللي أمبير ليثيوم بوليمر وغير قابلة للإزالة
الشاحن يدعم الشحن السريع بقوة 66 وآت (تصل إلي 75 % في 20 دقيقة )

Honor Magic 4

الذاكرة الداخلية يتوفر بإصدارين فقط: –

128 جيجا بايت، 265 جيجا بايت
الذاكرة العشوائية (الرامات) يتوفر بإصدار واحد فقط: –

8 جيجا بايت

هاتف Huawei Nova 9 SE

المعالج ثماني النواة من نوع Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G بتكنولوجيا 6 نانو متر
السعر
بالنسبة للسعر الدُّوَليّ فتم تسعير الجهاز بحوالي 509 دولا أمريكي، أما عن السوق المصري فتم تسعير هاتف Huawei Nova 9 SE الجديد في السوق المصري للنسخة الـ128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 7500 جنيه مصري
أحمد أشرف

كاتب ومدون ومحرر ويوتيوبر وباحث فى شتى مجالات الحياة.



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