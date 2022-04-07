سعر ومواصفات جهاز Huawei nova 9 SE

قامت شركة هواوي عملاق التقنية الصينية بالكشف عن طرح بشكل رسمي هاتف Huawei Nova 9 SE الجديد كُليًا في السوق المصري وأعلنت عن كافة مواصفاته وأسعاره الرسمية، حيث ينضم لأجهزة الفئة المتوسطة من شركة Huawei الذي يأتي كنسخة مُخففة من جهاز تليفون Nova 9 الذي تم طرحه منذ فترة وأيضا يأتي بنفس تصميم النسخة الأخرى، لكنه بالطبع غير داعم لخدمات جوجل كما نعلم جميعًا حيث تحاول هواوي أن تعوض ذلك من خلال مجموعة تعديلات على واجهتها.

فدعونا نتعرف عن قرب أكثر على أبرز مميزات وعيوب الهاتف وهل سيكون اختيار جيد أم لا وعن مواصفاته وعن سعره.

الشبكات يستقبل حتى شبكات الجيل الرابع 4G شرط أن مشغل الاتصالات يدعمها الشاشة بمقاس 6.78 بوصة من نوع IPS LCD بتردد 90 هرتز وبدقة 1080 × 2388 بكسل في البوصة

الوزن 191 جرام الأبعاد 164.6 × 75.6 × 7.9 مليمتر

مقاومة الماء الهاتف غير مقاوم للماء أو الغبار

نظام التشغيل Android 11 بواجهة مستخدم EMUI 12 الخاصة بأجهزة Huawei فقط (لا يدعم خِدْمَات جوجل ويدعم خدمات هواوي فقط بدلا منه)

نوع SIM يدعم شريحتين من نوع Nano SIM الألوان يتوفر بثلاثة ألوان: – (أسود، أبيض، أزرق).

خامة الظهر والإطار الإطار الجانبي للهاتف مصنوع من البلاستيك اللامع من مادة (بولي كاربونيت) مع ظهر من الزجاج حماية الشاشة الشاشة غير محمية بطبقة حماية (الزجاج فقط)

الكاميرا الأمامية بجودة 16 ميجا بكسل تدعم تصوير فيديوهات بجودة [email protected] الكاميرات الخلفية أربعة كاميرات: – الأولى الأساسية بجودة 108 ميجا بكسل (بمستشعر سامسونج HM2) الثانية بجودة 8 ميجا بكسل (وهي Ultra Wide للتصوير بزاوية واسعة) الثالثة بجودة 2 ميجا بكسل (عدسة ماكرو) الرابعة بجودة 2 ميجا بكسل (عدسة عميقة مخصصة للعزل) دعم تصوير فيديوهات بجودة [email protected] فلاش من نوع LED

البطارية بطارية سَعَة 4000 مللي أمبير ليثيوم بوليمر وغير قابلة للإزالة الشاحن يدعم الشحن السريع بقوة 66 وآت (تصل إلي 75 % في 20 دقيقة )

الذاكرة الداخلية يتوفر بإصدارين فقط: – 128 جيجا بايت، 265 جيجا بايت الذاكرة العشوائية (الرامات) يتوفر بإصدار واحد فقط: – 8 جيجا بايت