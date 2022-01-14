Infinix Zero X Pro هاتف جديد بمواصفات وأسعار مميزة

noha ali

 بمواصفات جديدة ومميزة تعلن شركة Infinix عن إصدار هاتفها الجديد Infinix Zero X Pro، اصدار حديث ورائع يختلف عن الهواتف السابقة فهو يتميز بالعديد من المواصفات القوية أهمها الكاميرا الخلفية التي تصل دقتها إلى  ١٠٨ ميجا بيكسل بالإضافة إلى مثبت بصري يصل إلى ٦٠ X مخصص للزوم لتستمتع بتجربة تصوير رائعة مع شاشة أموليد بألوان زاهية ممتازة وسطوع عالي، كما أنه يتضمن معالج ثماني النواة Mediatek Helio G95 بتكنولوجيا ١٢ نانو. 

ومواصفات انفنكس زيرو اكس

Infinix Zero X Pro هاتف جديد بمواصفات وأسعار مميزة 

  • يتميز نظام تخزين الهاتف /الرام بسعة ١٢٨ جيجا مع ٨ جيجا رام
  • شاشة عالية النقاء والوضوح بحجم ٦.٦٧ بوصة تصل دقتها الي FHD+. 
  • إمكانية دعم شريحتين إتصال  Nano Sim، ودعم قوي لشبكات الاتصال  2G و 3G و 4G.
  • أبعاد الهاتف 164.1×75.7×7.8 ملم أما عن وزن الهاتف فهو ١٩٣ جرام.
  • الهاتف مصنوع من الزجاج عالي النقاء مع فريم من البلاستيك.
  • تبلغ سعة  ذاكرة الهاتف الصلبة 128GB  من نوع UFS 2.2، اما سعة الذاكرة العشوائية فهي ٨ جيجا.
  • يتيح لك الهاتف إمكانية زيادة مساحة التخزين من خلال استخدام كارت ميموري. 
  • يتمتع الهاتف بخاصية دعم بلوتوث، Wi-fi بترددات مختلفة a/b/g/n كما أنه يدعم  Dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot .
  • يتضمن الهاتف أيضا مستشعر البصمة و خاصية Face Unlock لزيادة أمان الهاتف.
  • يحتوي الهاتف على منفذ USB من نوع Type C، كما يتميز بدعم الـ OTG لا يستطيع المستخدم تشغيل أي USB Driver على الهاتف.
  • سعة بطارية الهاتف ٤٥٠٠ مللي أمبير بالإضافة إلى إمكانية الشحن السريع بقوة ٤٥ وات.
  • الهاتف متوفر باللون الأسود، الفضي والبني. 
  • يبلغ سعر هاتف Infinix Zero X Pro للنسخة ١٢٨ جيجا مع ٨ جيجا رام حوالي  ٥٤٠٠ جنية. 
مواصفات كاميرا هاتف Infinix Zero X Pro
مواصفات كاميرا هاتف Infinix Zero X Pro

مواصفات كاميرا هاتف Infinix Zero X Pro

  • يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية دقتها  ١٦ ميجا بكسل مزودة بفلاش ثنائي رائع من نوع ليد فلاش.
  • كاميرا خلفية ثلاثية، تعتبر الكاميرا الأولى فيها هي الأساسية ودقتها  ١٠٨ ميجا بكسل وفتحة العدسة F/1.8، اما الثانية وتعتبر هي الكاميرا الخاصة بالزوم حتى ٥ مرات مع الحفاظ على جودة الصورة وتفاصيلها، ودقتها ٨ ميجا بكسل وفتحة عدسة F/3.4. 
  • أما عن الكاميرا الثالثة الخلفية فهي المسئولة عن التصوير الواسع ومزودة بفلاش رباعي نوع ليد فلاش وتبلغ دقتها 8 ميجا بكسل وتبلغ فتحة العدسة F/2.3 .
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noha ali

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تعليق 1
  1. عمار يقول

    يوجد معي انفينكس هوت 10 والان تم به انحناء ودي مشكله مع العلم انهو الموبايل جديد معي