بمواصفات جديدة ومميزة تعلن شركة Infinix عن إصدار هاتفها الجديد Infinix Zero X Pro، اصدار حديث ورائع يختلف عن الهواتف السابقة فهو يتميز بالعديد من المواصفات القوية أهمها الكاميرا الخلفية التي تصل دقتها إلى ١٠٨ ميجا بيكسل بالإضافة إلى مثبت بصري يصل إلى ٦٠ X مخصص للزوم لتستمتع بتجربة تصوير رائعة مع شاشة أموليد بألوان زاهية ممتازة وسطوع عالي، كما أنه يتضمن معالج ثماني النواة Mediatek Helio G95 بتكنولوجيا ١٢ نانو.

Infinix Zero X Pro هاتف جديد بمواصفات وأسعار مميزة

يتميز نظام تخزين الهاتف /الرام بسعة ١٢٨ جيجا مع ٨ جيجا رام

شاشة عالية النقاء والوضوح بحجم ٦.٦٧ بوصة تصل دقتها الي FHD+.

إمكانية دعم شريحتين إتصال Nano Sim، ودعم قوي لشبكات الاتصال 2G و 3G و 4G.

أبعاد الهاتف 164.1×75.7×7.8 ملم أما عن وزن الهاتف فهو ١٩٣ جرام.

الهاتف مصنوع من الزجاج عالي النقاء مع فريم من البلاستيك.

تبلغ سعة ذاكرة الهاتف الصلبة 128GB من نوع UFS 2.2، اما سعة الذاكرة العشوائية فهي ٨ جيجا.

يتيح لك الهاتف إمكانية زيادة مساحة التخزين من خلال استخدام كارت ميموري.

يتمتع الهاتف بخاصية دعم بلوتوث، Wi-fi بترددات مختلفة a/b/g/n كما أنه يدعم Dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot .

يتضمن الهاتف أيضا مستشعر البصمة و خاصية Face Unlock لزيادة أمان الهاتف.

يحتوي الهاتف على منفذ USB من نوع Type C، كما يتميز بدعم الـ OTG لا يستطيع المستخدم تشغيل أي USB Driver على الهاتف.

سعة بطارية الهاتف ٤٥٠٠ مللي أمبير بالإضافة إلى إمكانية الشحن السريع بقوة ٤٥ وات.

الهاتف متوفر باللون الأسود، الفضي والبني.

يبلغ سعر هاتف Infinix Zero X Pro للنسخة ١٢٨ جيجا مع ٨ جيجا رام حوالي ٥٤٠٠ جنية.

مواصفات كاميرا هاتف Infinix Zero X Pro