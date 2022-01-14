Infinix Zero X Pro هاتف جديد بمواصفات وأسعار مميزة
بمواصفات جديدة ومميزة تعلن شركة Infinix عن إصدار هاتفها الجديد Infinix Zero X Pro، اصدار حديث ورائع يختلف عن الهواتف السابقة فهو يتميز بالعديد من المواصفات القوية أهمها الكاميرا الخلفية التي تصل دقتها إلى ١٠٨ ميجا بيكسل بالإضافة إلى مثبت بصري يصل إلى ٦٠ X مخصص للزوم لتستمتع بتجربة تصوير رائعة مع شاشة أموليد بألوان زاهية ممتازة وسطوع عالي، كما أنه يتضمن معالج ثماني النواة Mediatek Helio G95 بتكنولوجيا ١٢ نانو.
Infinix Zero X Pro هاتف جديد بمواصفات وأسعار مميزة
- يتميز نظام تخزين الهاتف /الرام بسعة ١٢٨ جيجا مع ٨ جيجا رام
- شاشة عالية النقاء والوضوح بحجم ٦.٦٧ بوصة تصل دقتها الي FHD+.
- إمكانية دعم شريحتين إتصال Nano Sim، ودعم قوي لشبكات الاتصال 2G و 3G و 4G.
- أبعاد الهاتف 164.1×75.7×7.8 ملم أما عن وزن الهاتف فهو ١٩٣ جرام.
- الهاتف مصنوع من الزجاج عالي النقاء مع فريم من البلاستيك.
- تبلغ سعة ذاكرة الهاتف الصلبة 128GB من نوع UFS 2.2، اما سعة الذاكرة العشوائية فهي ٨ جيجا.
- يتيح لك الهاتف إمكانية زيادة مساحة التخزين من خلال استخدام كارت ميموري.
- يتمتع الهاتف بخاصية دعم بلوتوث، Wi-fi بترددات مختلفة a/b/g/n كما أنه يدعم Dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot .
- يتضمن الهاتف أيضا مستشعر البصمة و خاصية Face Unlock لزيادة أمان الهاتف.
- يحتوي الهاتف على منفذ USB من نوع Type C، كما يتميز بدعم الـ OTG لا يستطيع المستخدم تشغيل أي USB Driver على الهاتف.
- سعة بطارية الهاتف ٤٥٠٠ مللي أمبير بالإضافة إلى إمكانية الشحن السريع بقوة ٤٥ وات.
- الهاتف متوفر باللون الأسود، الفضي والبني.
- يبلغ سعر هاتف Infinix Zero X Pro للنسخة ١٢٨ جيجا مع ٨ جيجا رام حوالي ٥٤٠٠ جنية.
مواصفات كاميرا هاتف Infinix Zero X Pro
- يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية دقتها ١٦ ميجا بكسل مزودة بفلاش ثنائي رائع من نوع ليد فلاش.
- كاميرا خلفية ثلاثية، تعتبر الكاميرا الأولى فيها هي الأساسية ودقتها ١٠٨ ميجا بكسل وفتحة العدسة F/1.8، اما الثانية وتعتبر هي الكاميرا الخاصة بالزوم حتى ٥ مرات مع الحفاظ على جودة الصورة وتفاصيلها، ودقتها ٨ ميجا بكسل وفتحة عدسة F/3.4.
- أما عن الكاميرا الثالثة الخلفية فهي المسئولة عن التصوير الواسع ومزودة بفلاش رباعي نوع ليد فلاش وتبلغ دقتها 8 ميجا بكسل وتبلغ فتحة العدسة F/2.3 .
يوجد معي انفينكس هوت 10 والان تم به انحناء ودي مشكله مع العلم انهو الموبايل جديد معي