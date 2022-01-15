سامسونج تعلن عن سعر و مواصفات هاتف Samsung Galaxy A03s الجديد

أعلنت شركة سامسونج عن انطلاقة جديدة في الأسواق المصرية بهاتف Samsung Galaxy A03s، وقد جاء هذا الهاتف بإصداره الجديد المطور عن الاصدار السابق Samsung ،Galaxy A02s لكن هذا الهاتف لم يتطور بشكل كبير عن الإصدار السابق فقط تم تغيير المعالج إلى Helio P35 تكنولوجيا ١٢ نانو، كما تم إضافة مستشعر البصمة، أما عن شاشة الهاتف فيبلغ حجمها ٦.٥ بوصة ودقة HD+، مزودة بنوتش صغير، أما عن الكاميرا التي سنتحدث عنها بشكل مفصل فهي كاميرا خلفية ثلاثية ١٣+٢+٢ ميجا بايت، أما الكاميرا الأمامية سعتها ٥ ميجا بايت.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A03s الجديد

تم إصدار هاتف Samsung Galaxy A03s الجديد بأبعاد 164.2×75.9×9.1 ملم، اما وزن الهاتف ١٩٦ جرام.

هذه الفئة من الهواتف مصنوع من البلاستيك القوي سواء في الإطار أو الظهر.

يمكن استخدام شريحتين اتصال Nano Sim بالإضافة إلى إمكانية استخدام شبكات الاتصال 2G و3G و 4G.

شاشة PLS LCD بدقة 720×1600 بكسل.

يتضمن الهاتف ذاكرة صلبة بسعة 64 GB نوعها eMMC 5.1 بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية سعة ٤ جيجا.

يمكنك زيادة مساحة الهاتف التخزينية من خلال كارت ميموري حتى سعة ١ تيرا بايت.

كما يحتوي الهاتف على كافة وسائل الأمان والحماية مثل مستشعر البصمة وخاصية الـ Face Unlock.

يتضمن الهاتف منفذ سماعات الاذن الـ ٣.٥ ملم، وكذلك منفذ الـ USB الأحدث من نوع الـ Type C.

أما عن بطارية الهاتف فهي بسعة ٥٠٠٠ مللي أمبير.

الهاتف متوفر في الأسواق باللون الأبيض والأزرق.

سعر الهاتف في الأسواق

وصل آخر تحديث لسعر لهاتف Samsung Galaxy A03s لنسخة ٦٤ جيجا مع ٤ جيجا رام حوالي ٢٥٠٠ جنية.

مواصفات كاميرا هاتف Samsung Galaxy A03s

إليكم أهم مواصفات كاميرا الهاتف التي أعلنت عنها شركة سامسونج: