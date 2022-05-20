وحش الهواتف الذكية الجديدة من أوبو OPPO Reno 8 Lite ب3 كاميرا خلفية وشاشة شديدة الوضوح والسعر منافسة
أعلنت شركة أوبو OPPO عن مواصفات أجدد هواتفها الذكية هاتف OPPO Reno 8 Lite الهاتف يضم مواصفات رائعة، حيث يتميز الهاتف بتصميمه العصري و الأنيق ويصل وزن الهاتف 173 جرام، كنا يضم الهاتف شاشة من نوع AMOLED يصل حجمها 6.43 بوصة يصل دقة الشاشة 2400×1080 بكسل، كما يضم الهاتف كافة الشبكات حتى شبكة الجيل الخامس 5G، مقاوم للغبار والماء.
مواصفات هاتف OPPO Reno 8 Lite
|التصميم والأبعاد
|
|الشاشة
|
|النظام
|
|المعالج
|
|البطارية
|
|الذاكرة
|
|الإتصالات
|
|المستشعرات
|
مميزات كاميرا هاتف OPPO Reno 8 Lite
|الكاميرا الخلفية
|
|الكاميرا الأمامية
|
عيوب هاتف OPPO Reno 8 Lite
- لا يدعم الراديو.
- الهاتف لا يدعم مستشعر الجيروسكوب.
- الشاشة لا تدعم معدل تحديث 90 هرتز.
سعر هاتف OPPO Reno 8 Lite
تم إطلاق الهاتف شهر مايو 2022 بالأسعار التالية:
- سعره عالميًا 385 دولار أمريكي.
- في مصر 7000 جنيه مصري.
- داخل المملكة العربية السعودية 1445 ريال سعودي.