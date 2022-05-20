وحش الهواتف الذكية الجديدة من أوبو OPPO Reno 8 Lite ب3 كاميرا خلفية وشاشة شديدة الوضوح والسعر منافسة

أعلنت شركة أوبو OPPO عن مواصفات أجدد هواتفها الذكية هاتف OPPO Reno 8 Lite الهاتف يضم مواصفات رائعة، حيث يتميز الهاتف بتصميمه العصري و الأنيق ويصل وزن الهاتف 173 جرام، كنا يضم الهاتف شاشة من نوع AMOLED يصل حجمها 6.43 بوصة يصل دقة الشاشة 2400×1080 بكسل، كما يضم الهاتف كافة الشبكات حتى شبكة الجيل الخامس 5G، مقاوم للغبار والماء.

مواصفات هاتف OPPO Reno 8 Lite

التصميم والأبعاد يصل وزن الهاتف 173 جرام.

طوله 160.3 مم، عرض 73.2 مم، سمك 8 مم.

مقاوم للغبار والماء.

الهاتف متوفر باللون الفضي، الأسود. الشاشة من نوع AMOLED.

يصل حجمها 6.43 بوصة.

دقة الشاشة 2400×1080 بكسل.

درجة سطوع الشاشة 409 شمعة.

النظام نظام التشغيل الاندرويد Android 12. المعالج نظام المعالجة من نوع Qualcomm Snapdragon 678.

معالج رسوم من نوع Adreno 619

البطارية من نوع ليثيوم بوليمر.

يصل حجمها 4500 ملي أمبير.

يدعم الشحن السريع بقوة 33 واط، أي يمكنك شحن البطارية بالكامل خلال 63 دقيقة فقط. الذاكرة المساحة الداخلية للهاتف 128 جيجابايت.

الذاكرة العشوائية 8 جيجا رام.

الإتصالات يضم الهاتف شريحتين أتصال من نوع NaNo SIM.

يدعم كافة الشبكات حتى شبكة الجيل الخامس 5G.

البلوتوث.

Wi-Fi.

Wi-Fi Hotspots.

GPS.

تقنية NFC. المستشعرات التسارع.

الدوران.

التقارب.

البوصلة.

البصمة.

مميزات كاميرا هاتف OPPO Reno 8 Lite

الكاميرا الخلفية يضم الهاتف 3 كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/1.7 بزاوية عريضة.

دقة الكاميرا الثانية 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.4 تدعم تقنية الماكرو.

الكاميرا الثالثة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.4 تدعم مستشعر العمق.

تدعم تقنية HDR، بانوراما.

فلاش ليد LED.

دقة الفيديو 1080P. الكاميرا الأمامية دقة الكاميرا الأمامية 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.4 بزاوية عريضة.

تدعم تقنية HDR، بانوراما.

دقة الفيديو 1080P.

عيوب هاتف OPPO Reno 8 Lite

لا يدعم الراديو.

الهاتف لا يدعم مستشعر الجيروسكوب.

الشاشة لا تدعم معدل تحديث 90 هرتز.

سعر هاتف OPPO Reno 8 Lite

تم إطلاق الهاتف شهر مايو 2022 بالأسعار التالية: