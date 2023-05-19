تقنية

هواوي تكشف عن جهاز MatePad Air اللوحي الجديد.. مواصفات مذهلة وترخيص HDR Vivid

محمود بلتاجي

الشركة الصينية هواوي تطلق جهازها اللوحي الجديد MatePad Air في الأسواق الصينية، يُعتبر MatePad Air أول جهاز لوحي يمتلك ترخيص تقنية “HDR Vivid” التي تُعزز واقعية الألوان في الصور والمحتوى.

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المواصفات الفنية لجهاز MatePad Air

– الشاشة: شاشة LCD IPS قياس 11.5 إنش بدقة 2,880 × 1,840 بكسل ونسبة طول إلى عرض 2:3.
– معدل التحديث: متغير من 30 هيرتز إلى 144 هيرتز حسب المحتوى المعروض على الشاشة.
– المعالج: معالج Snapdragon 888 ومعالج رسوميات Adreno 660.
– الذاكرة العشوائية: 8 أو 12 جيجابايت.
– سعة التخزين: 128 أو 512 جيجابايت.
– نظام التشغيل: هواوي HarmonyOS القائم على أندرويد، دون تضمين خدمات جوجل المشهورة.

ميزات MatePad Air الأخرى

– البطارية: سعة 8,300 ميلي أمبير وتدعم الشحن السريع حتى 40 واط.
– الكاميرات: كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل وأخرى خلفية بدقة 13 ميجابكسل.
– الصوت: نظام صوتي من 4 سماعات و4 ميكروفونات.
– الاتصال: يدعم الواي فاي وشبكات 4G LTE.
– الألوان: متوفر بعدة ألوان مثل الأرجواني والأزرق السماوي والأخضر الفاتح.
– الوزن والسمك: يبلغ وزن الجهاز نحو نصف كيلوجرام وسمكه 6.4 مليمتر.

الإضافات والتطبيقات

– يُضاف إلى الجهاز تطبيق ملاحظات جديد يدعم رسم بدقة عالية وتحويل الصوت إلى نص.
– توافق الجهاز مع قلم هواوي M-pencil الجيل الثاني ولوحة مفاتيح خارجية.
– توافق الجهاز مع تطبيقات WPS Office المكتبية.

الأسعار والتوافر

– تبدأ أسعار “Huawei MatePad Air” من 420 دولار أمريكي لنسخة 128/8 جيجابايت و640 دولار أمريكي لنسخة 512/12 جيجابايت.
– من المتوقع توافر الجهاز في الأسواق العالمية قريبًا.

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محمود بلتاجي

أعمل بموقع نجوم مصرية الى جانب عملي الأساسي وهو محاسب مالى بشركة استيراد ملابس، أهتم بكل ما يدور في الساحة العربية، وأخبار الرياضة العالمية.

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