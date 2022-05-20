تواصل شركة أبل طرح العديد من المميزات لمستخدمي هواتف أبل، ومؤخرًا طرحت الشركة ميزة جديدة في تطبيق فيس تايم للمكالمات المسموعة والمرئية، يمكنك الحصول منه على ميزة لن تتواجد في أي تطبيق آخر.

ميزة خفية في تطبيق فيس تايم لهواتف أبل تجعل مكالمات الفيديو والصوت أفضل

وفقًا لموقع macworld فإن ميزة فيس تايم الجديدة التي تتواجد في هواتف آبل في إصدار iOS 15، تعمل على تقليل الضوضاء والتحسين من جودة المكيروفون، حيث يمكنك وضع عازل للصوت وتصفية الأصوات الأخرى التي تشوش على صوتك في المكالمات.

يمكنك من خلال هذه الميزة الحصول على صوت نقي من خلال منع الضوضاء بالذكاء الاصطناعي، وتتوفر هذه الميزة في نظام التشغيل IOS 15 فقط، ويمكنك الوصول إليها من داخل المكالمة في تطبيق فيس تايم فقط، ولا تتواجد في التطبيقات الأخرى.

يمكنك أيضًا الضبط على خيار الطيف الواسع بتقليل الضوضاء، ولكن ليس بشكل كامل وذلك أثناء مكالمات الفيديو، بينما يمكنك الضبط على ميزة عزل الصوت، والتي تعزل الضوضاء بشكل كلي.

يحدث بعد تفعيل ميزة عزل الصوت، معالجة للصوت من حولك عن طريق الذكاء الاصطناعي، حيث تتوفر هذه الميزة في هواتف الآيفون لإصدار 15 IOS، وذلك عن طريق تطبيق فيسبوك تايم فقط، وذلك المتواجد في هواتف و iPhone SE 3 وiPhone SE 2020 و iPhone XR بما في ذلك هواتف آيفون 12 و 13 فأعلى.