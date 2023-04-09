موعد نزول هاتف آيفون 15 الجديد ومواصفات استثنائية منتظرة وأبرز التغييرات

يترقب عشاق هواتف الآيفون في كل مكان، موعد نزول سلسلة آيفون 15 الجديدة المرتقبة، ومعرفة أبرز التسريبات والمواصفات المقرر أن يأتي بها، خاصةً بعدما كشفت العديد من التسريبات عن تغييرات جوهرية وميزات إضافية يأتي بها، وهو ما نتناوله معكم خلال السطور التالية، وسط تقارير تشير إلى إطلاق نسخة ألترا جديدة في السلسلة.

موعد نزول هاتف آيفون 15

كشفت بعض التسريبات عن موعد نزول الإصدار الحديث من هاتف أيفون وهو أيفون 15، وأن الموعد سيكون خلال شهر سبتمبر من العام الجاري 2023، ويُعد هذا التوقيت مميز بالنسبة للشركة حيث تقوم كل عام بإصدار هاتفها الحديث في نفس التوقيت من كل عام.

أهم المواصفات المنتظر أن يأتي بها

ينتظر الكثير من محبي هواتف أيفون التعرف على مواصفات الإصدار الجديد من هاتف أيفون، ومن هذه المواصفات ما يلي:

المعالج A17 يعمل بدقة 3 نانومتر مما يعطي استجابة سريعة للمُستخدِم.

كاميرا آيفون 16 الترا تبلغ دقتها 8K مما يجعل المُستخدِم قادر على التقاط صور بأدق التفاصيل وذات جودة عالية.

الطراز مزود بميزة Dynamic Island مثل أيفون 14 برو و14 برو ماكس.

الهاتف يدعم بصمة الوجه وبصمة الإصبع.

هذا الإصدار مزود بمنفذ من نوع USB-C وهذا يعطي الهاتف إمكانية نقل البيانات بشكل سريع مع الأجهزة الأخرى.

يأتي بلا أزرار

ما يميز هاتف أيفون وفق أحدث التسريبات هو أنه سيأتي بلا أزرار، ما يعني استبدال أزرار الباور والصوت بأزرار تدعم خاصية اللمس فقط مما يحافظ على الجهاز من التآكل الذي ينتج عن استخدام الأزرار.

البطارية 5000 ملي أمبير وتدعم الشحن السريع، لذا فتستمر لأوقات طويلة مع الاستخدام دون الحاجة للشحن المتكرر، مع دعم لميزة الاتصال بالأقمار الصناعية.