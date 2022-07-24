مواعيد المسلسل التركي “فتاة النافذة” على قناة shoof mix

محبي المسلسلات التركية موعدهم مع المسلسل التركي المميز “فتاة النافذة” حيث يعرض على قناة شوف ميكس shoof mix على النايل سات بدءاً من الاحد 24 يوليو 2022

توقيت عرض وإعادة مسلسل “فتاة النافذة” على شوف مكس

العرض : يومياً

الإعادة : يومياً

معلومات عن مسلسل “فتاة النافذة”

ملخص قصة المسلسل التركي “فتاة النافذة”

فتاة شابة جميلة هي الطفل الوحيد لعائلة Ipekoglu. هي فتاة ساذجة ، رشيقة ، لطيفة ، بريئة عمرها 25 سنة. لقد نشأت بلا حب وعطاء في منزل والدتها فريدة مهووسة بالسيطرة.

فريدة امرأة عجوز محافظة وموسوسة تبلغ من العمر 70 عامًا. هي في الحقيقة جدة نالان. قامت بتربية حفيدتها وهي طفلتها بعد وفاة ابنتها أثناء الولادة. لا تعرف نالان أي شيء عن والديها البيولوجيين. إنها تعرف فقط أن والديها توفيا في حادث سيارة منذ سنوات عندما كانت طفلة صغيرة.