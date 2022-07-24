مواعيد المسلسل التركي “فتاة النافذة” على قناة shoof mix
محبي المسلسلات التركية موعدهم مع المسلسل التركي المميز “فتاة النافذة” حيث يعرض على قناة شوف ميكس shoof mix على النايل سات بدءاً من الاحد 24 يوليو 2022
توقيت عرض وإعادة مسلسل “فتاة النافذة” على شوف مكس
العرض : يومياً
- 9.00 التاسعة صباحاً بتوقيت جرينتش
- 10.00 العاشرة صباحاً بتوقيت الجزائر
- 11.00 الحادية عشر صباحاً بتوقيت ليبيا ومصر
- 12.00 الثانية عشر ظهراً بتوقيت الاردن والسعودية والعراق
- 13.00 الواحدة ظهراً بتوقيت الإمارات
الإعادة : يومياً
- 16.00 الرابعة مساءاً بتوقيت جرينتش
- 17.00 الخامسة مساءاً بتوقيت الجزائر
- 18.00 السادسة مساءاً بتوقيت ليبيا ومصر
- 19.00 السابعة مساءاً بتوقيت الاردن والسعودية والعراق
- 20.00 الثامنة والربع مساءاً بتوقيت الإمارات
معلومات عن مسلسل “فتاة النافذة”
- الاسم الرسمي للمسلسل camdaki kız
- سنة الانتاج 2021 / 2022
- عدد المواسم : 2
- عدد الحلقات : 47
- مدة الحلقة : 120 دقيقة
- دراما
ملخص قصة المسلسل التركي “فتاة النافذة”
فتاة شابة جميلة هي الطفل الوحيد لعائلة Ipekoglu. هي فتاة ساذجة ، رشيقة ، لطيفة ، بريئة عمرها 25 سنة. لقد نشأت بلا حب وعطاء في منزل والدتها فريدة مهووسة بالسيطرة.
فريدة امرأة عجوز محافظة وموسوسة تبلغ من العمر 70 عامًا. هي في الحقيقة جدة نالان. قامت بتربية حفيدتها وهي طفلتها بعد وفاة ابنتها أثناء الولادة. لا تعرف نالان أي شيء عن والديها البيولوجيين. إنها تعرف فقط أن والديها توفيا في حادث سيارة منذ سنوات عندما كانت طفلة صغيرة.
تردد قناة shoof mix
القمر الصناعي : نايل سات
التردد : 11296
الإستقطاب : أفقي H
معدل الترميز : 27500