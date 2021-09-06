مواعيد المسلسلات على قناة mbc5

بواسطة محمد عبد الرازق

اليكم القائمة الكاملة لمواعيد العرض والإعادة للمسلسلات العربية والاجنبية التى يتم بثها على قناة ام بي سي 5 , وهي احدى قنوات مجموعة mbc وتقدم باقة من البرامج والمسلسلات الترفيهية والكوميدية والفنية موجهة لدول المغرب العربي , حيث انطلقت في سبتمبر 2019.

مواعيد المسلسلات على قناة mbc5 2 6/9/2021 - 9:57 م

موعد عرض المسلسلات على mbc5

المواعيد بتوقيت المغرب ( +1 توقيت جرينتش )

اسم المسلسل موعد العرض الإعادة الأولى الإعادة الثانية الإعادة الثالثة
لحن الأنتقام ( مكسيكي ) 5 مساءاً 11.30 مساءاُ 11 صباحاً
كذبتي الجميلة ( تركي ) 6 مساءاً 5 صباحاً 10 صباحاً
سك على اخواتك ( مصري ) 7 مساءاً 7 صباحاً 2 ظهراً
ابنة السفير ( تركي ) 8.30 مساءاً 1.30 صباحاً 7.30 صباحاً 2.30 ظهراً
سلمات ألو البنات ( مغربي ) 9.30 مساءاً 3.30 صباحاً 8.15 صباحاً 3.15 عصراً
زي الشمس ( مصري ) 10.30 مساءاً 4.15 صباحاً 9.15 صباحاً 4.15 عصراُ
العدو الحبيب ( هندي ) 12.30 منتصف الليل 6 صباحاً 1 ظهراً

تردد قناة ام بي سي 5

قناة mbc5 مهمتها تقديم محتوى يهم دول المغرب العربي حيث القناة محور اهتمامها دول (المغرب – تونس – الجزائر – ليبيا – موريتانيا )، بوضع برامج ومسلسلات ومحتوى ترفيهي مميز.

القناة يمكن استقبالها عبر اجهزة الاستقبال على القمر الصناعي نايلسات أو عربسات في التردد الاتية :

مواعيد المسلسلات على قناة mbc5 1 6/9/2021 - 9:57 م

  • يوتل سات 7 في مدار نايل سات – التردد: 11559MHz – الدرجة:7 درجات غرب – القطبية:عمودي – معدل الترميز:27500 – معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
  • عربسات بدر5 – التردد: 12284MHz – الدرجة:26 درجة شرق – القطبية:عمودي – معدل الترميز:27500 – معامل تصحيح الخطأ: 5/6


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محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .