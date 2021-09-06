مواعيد المسلسلات على قناة mbc5
اليكم القائمة الكاملة لمواعيد العرض والإعادة للمسلسلات العربية والاجنبية التى يتم بثها على قناة ام بي سي 5 , وهي احدى قنوات مجموعة mbc وتقدم باقة من البرامج والمسلسلات الترفيهية والكوميدية والفنية موجهة لدول المغرب العربي , حيث انطلقت في سبتمبر 2019.
موعد عرض المسلسلات على mbc5
المواعيد بتوقيت المغرب ( +1 توقيت جرينتش )
|اسم المسلسل
|موعد العرض
|الإعادة الأولى
|الإعادة الثانية
|الإعادة الثالثة
|لحن الأنتقام ( مكسيكي )
|5 مساءاً
|11.30 مساءاُ
|11 صباحاً
|كذبتي الجميلة ( تركي )
|6 مساءاً
|5 صباحاً
|10 صباحاً
|سك على اخواتك ( مصري )
|7 مساءاً
|7 صباحاً
|2 ظهراً
|ابنة السفير ( تركي )
|8.30 مساءاً
|1.30 صباحاً
|7.30 صباحاً
|2.30 ظهراً
|سلمات ألو البنات ( مغربي )
|9.30 مساءاً
|3.30 صباحاً
|8.15 صباحاً
|3.15 عصراً
|زي الشمس ( مصري )
|10.30 مساءاً
|4.15 صباحاً
|9.15 صباحاً
|4.15 عصراُ
|العدو الحبيب ( هندي )
|12.30 منتصف الليل
|6 صباحاً
|1 ظهراً
تردد قناة ام بي سي 5
قناة mbc5 مهمتها تقديم محتوى يهم دول المغرب العربي حيث القناة محور اهتمامها دول (المغرب – تونس – الجزائر – ليبيا – موريتانيا )، بوضع برامج ومسلسلات ومحتوى ترفيهي مميز.
القناة يمكن استقبالها عبر اجهزة الاستقبال على القمر الصناعي نايلسات أو عربسات في التردد الاتية :