مواعيد المسلسلات على قناة mbc5

اليكم القائمة الكاملة لمواعيد العرض والإعادة للمسلسلات العربية والاجنبية التى يتم بثها على قناة ام بي سي 5 , وهي احدى قنوات مجموعة mbc وتقدم باقة من البرامج والمسلسلات الترفيهية والكوميدية والفنية موجهة لدول المغرب العربي , حيث انطلقت في سبتمبر 2019.

موعد عرض المسلسلات على mbc5

المواعيد بتوقيت المغرب ( +1 توقيت جرينتش )

اسم المسلسل موعد العرض الإعادة الأولى الإعادة الثانية الإعادة الثالثة لحن الأنتقام ( مكسيكي ) 5 مساءاً 11.30 مساءاُ 11 صباحاً كذبتي الجميلة ( تركي ) 6 مساءاً 5 صباحاً 10 صباحاً سك على اخواتك ( مصري ) 7 مساءاً 7 صباحاً 2 ظهراً ابنة السفير ( تركي ) 8.30 مساءاً 1.30 صباحاً 7.30 صباحاً 2.30 ظهراً سلمات ألو البنات ( مغربي ) 9.30 مساءاً 3.30 صباحاً 8.15 صباحاً 3.15 عصراً زي الشمس ( مصري ) 10.30 مساءاً 4.15 صباحاً 9.15 صباحاً 4.15 عصراُ العدو الحبيب ( هندي ) 12.30 منتصف الليل 6 صباحاً 1 ظهراً

تردد قناة ام بي سي 5

قناة mbc5 مهمتها تقديم محتوى يهم دول المغرب العربي حيث القناة محور اهتمامها دول (المغرب – تونس – الجزائر – ليبيا – موريتانيا )، بوضع برامج ومسلسلات ومحتوى ترفيهي مميز.

القناة يمكن استقبالها عبر اجهزة الاستقبال على القمر الصناعي نايلسات أو عربسات في التردد الاتية :