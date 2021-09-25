مواصفات و سعر هاتف Realme GT Neo 2 في مصر

بواسطة نعيم الشامي

أعلنت شركة ريلمي الصينية عن هاتفها Realme GT Neo 2 ريلمي جي تي نيو 2 الجديد من الفئة المتوسطة، وسعره يتناسب مع مميزاته، حيث بلغ سعر هاتف Realme GT Neo 2 ريلمي جي تي نيو 2 في مصر 5800 ويُعتبر جيد جداً كونه يدعم مواصفات رائعة، حيث يمتلك الجهاز شاشة من النوع الممتاز، وأيضاً الرام، والمعالج، والبطارية، وذاكرة التخزين الداخلي جميعها توفر تجربة استخدام مرضية.

سعر هاتف Realme GT Neo 2 ريلمي جي تي نيو 2 في مصر

أهم مواصفات هاتف Realme GT Neo 2 ريلمي جي تي نيو 2

الشاشة في هاتف Realme GT Neo 2 ريلمي جي تي نيو 2
نوع  الشاشة اموليد (شاشة ممتازة)
حجمها 6.62 إنش
دقة الشاشة 2400×1080 HD PX
كثافة البكسلات 398 px
درجة سطوع الشاشة 1300 شمعة
معدل تحديث الشاشة 120 هرتز

معالج هاتف Realme GT Neo 2 ريلمي جي تي نيو 2
نوع المعالج كوالكم سناب دراجون 870 5G
دقة تصنيعه 7 نانو متر
المعالج ثماني النواة
معالج الرسوم المتحركة أدريانو 650
الرام 8 – 12 GB
ذاكرة التخزين الداخلية 128 – 256 GB
الذاكرة الخارجية غير مدعوم
نظام التشغيل اندرويد 11

الكاميرات في هاتف Realme GT Neo 2 ريلمي جي تي نيو 2
الكاميرا الأساسية الرئيسية 64 MB
الكاميرا الثانية زاوية واسعة 8 MB
الكاميرا الثالثة تصوير الماكرو 2 MB
الكاميرا الأمامية 16 MB

البطارية في هاتف Realme GT Neo 2 ريلمي جي تي نيو 2
الشحن السريع مدعود بقوة 65 واط وخلال 36 دقيقة يتم شحن الحاتف بالكامل 100%
نوع البطارية ليثيوم بو
سعتها 5000 ملي أمبير
غير قابلة للإزالة

سعر هاتف Realme GT Neo 2 ريلمي جي تي نيو 2

سعر هاتف Realme GT Neo 2 ريلمي جي تي نيو 2 في مصر

 5800 جنيه

سعر هاتف Realme GT Neo 2 ريلمي جي تي نيو 2 في المغرب 

 3300 درهم

سعر هاتف Realme GT Neo 2 ريلمي جي تي نيو 2 في السعودية 

 1380 ريال

سعر هاتف Realme GT Neo 2 ريلمي جي تي نيو 2 في الجزائر 

 50500

سعر هاتف Realme GT Neo 2 ريلمي جي تي نيو 2 في أنحاء العالم 370 دولار أمريكي 

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نعيم الشامي

شاب سوري،31 سنة، حاصل على الثانوية العامة، فني مصاعد كهربائية، مدون و محرر أخبار منذ عدة سنوات، قارئ نهم و شغوف جدا فيما يخص عالم التدوين، مهتم بالقراءة و الشعر و الرياضة و التقنية الحديثة، متابع لكافة التطورات عربيا و دوليا.

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