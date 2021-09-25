مواصفات و سعر هاتف Realme GT Neo 2 في مصر
أعلنت شركة ريلمي الصينية عن هاتفها Realme GT Neo 2 ريلمي جي تي نيو 2 الجديد من الفئة المتوسطة، وسعره يتناسب مع مميزاته، حيث بلغ سعر هاتف Realme GT Neo 2 ريلمي جي تي نيو 2 في مصر 5800 ويُعتبر جيد جداً كونه يدعم مواصفات رائعة، حيث يمتلك الجهاز شاشة من النوع الممتاز، وأيضاً الرام، والمعالج، والبطارية، وذاكرة التخزين الداخلي جميعها توفر تجربة استخدام مرضية.
أهم مواصفات هاتف Realme GT Neo 2 ريلمي جي تي نيو 2
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الشاشة في هاتف Realme GT Neo 2 ريلمي جي تي نيو 2
|نوع الشاشة
|اموليد (شاشة ممتازة)
|حجمها
|6.62 إنش
|دقة الشاشة
|2400×1080 HD PX
|كثافة البكسلات
|398 px
|درجة سطوع الشاشة
|1300 شمعة
|معدل تحديث الشاشة
|120 هرتز
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معالج هاتف Realme GT Neo 2 ريلمي جي تي نيو 2
|نوع المعالج
|كوالكم سناب دراجون 870 5G
|دقة تصنيعه
|7 نانو متر
|المعالج
|ثماني النواة
|معالج الرسوم المتحركة
|أدريانو 650
|الرام
|8 – 12 GB
|ذاكرة التخزين الداخلية
|128 – 256 GB
|الذاكرة الخارجية
|غير مدعوم
|نظام التشغيل
|اندرويد 11
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الكاميرات في هاتف Realme GT Neo 2 ريلمي جي تي نيو 2
|الكاميرا الأساسية الرئيسية
|64 MB
|الكاميرا الثانية زاوية واسعة
|8 MB
|الكاميرا الثالثة تصوير الماكرو
|2 MB
|الكاميرا الأمامية
|16 MB
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البطارية في هاتف Realme GT Neo 2 ريلمي جي تي نيو 2
|الشحن السريع
|مدعود بقوة 65 واط وخلال 36 دقيقة يتم شحن الحاتف بالكامل 100%
|نوع البطارية
|ليثيوم بو
|سعتها
|5000 ملي أمبير
|غير قابلة للإزالة
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سعر هاتف Realme GT Neo 2 ريلمي جي تي نيو 2
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سعر هاتف Realme GT Neo 2 ريلمي جي تي نيو 2 في مصر
|5800 جنيه
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سعر هاتف Realme GT Neo 2 ريلمي جي تي نيو 2 في المغرب
|3300 درهم
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سعر هاتف Realme GT Neo 2 ريلمي جي تي نيو 2 في السعودية
|1380 ريال
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سعر هاتف Realme GT Neo 2 ريلمي جي تي نيو 2 في الجزائر
|50500
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سعر هاتف Realme GT Neo 2 ريلمي جي تي نيو 2 في أنحاء العالم 370 دولار أمريكي