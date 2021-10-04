أول هاتف من هونر قابل للطي “Honor Magic X”.. بمواصفات خرافية وسعر خيالي

تستعد شركة هونر، لإطلاق أول هاتف رائد قابل للطي لها يحمل اسم Honor Magic X، يحمل العديد من المواصفات الرائعة والقوية، إلا أنه سيكون مرتفع السعر نوعًا ما، وأوضحت أحدث التقارير أن الموبايل المنتظر، سيأتي بأبعاد الجهاز: 161.7 × 145.7 × 8.2 ملم، وأبعاد الطي: 161.7 × 74.6 × 14.7 ملم، بينما يبلغ وزنه 298 جرام، يحمل شريحتي اتصال من نوع نانو سيم في وضع الاستعداد، مصنوع من واجهة زجاجية، خلفية زجاجية، هيكل من الألومنيوم، وسيتوفر بالألوان الأسود، والأبيض، والأزرق.

مواصفات هونر Honor Magic X

الشاشة من نوع Foldable OLED، بمعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، وحجم 8.1 بوصة، ودقة 2200 × 2480 بكسل، مع العلم أن قياسها عند الغلق 6.44 بوصة. نظام التشغيل والواجهة أندرويد 10 مع واجهة مستخدم EMUI 11. المعالجات معالج أساسي من نوع Kirin 9000 5G بدقه تصنيع 5 نانومتر، ومعالج رسوميات gpu مالي- G78 MP24 الذاكرة والرامات الذاكرة العشوائية 8/12 جيجابايت وحدة التخزين 256/512 جيجابايت. الكاميرات الكاميرا الأولى الرئيسية الخلفية بدقة 108 ميجا بكسل.

الكاميرا الثانية بدقة 16 ميجا بكسل.

الكاميرا الثالثة بدقة 12 ميجا بكسل.

الكاميرا الرابعة بدقة 16 ميجا بكسل عريضة جدًا.

مميزات الكاميرا فلاش ليد، HDR، بانوراما

تصوير الفيديو – تسجيل فيديو 4K، بمعدل 30/60 إطار بالثانية الكاميرا الأمامية للسيلفي بدقة 32 ميجا بكسل. الشحن والبطارية بطارية 4500 ملي أمبير، مصنوعة من مادة ليثيوم بوليمر، غير قابلة للازالة، تدعم الشحن السريع بقوة 65 وات.

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سعر هاتف هونر ماجيك إكس

أما عن سعر هاتف هونر Honor Magic X القابل للطي، فيبلغ 2800 دولار أمريكي تقريبًا، وهو ما يعادل: