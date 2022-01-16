مواصفات وسعر هاتف REALME 9 PRO مفاجأة جديدة تغذو الأسواق العربية 2022

جاءت تسريبات عن شركة ريلمى احد اكبر شركات تصنيع الهواتف عن مواصفات وسعر هاتف REALME 9 PRO، واستكمالا لنجاح عائلة ريلمى المتميزة دائما في تقديم هواتف بقدرات وإمكانيات متقدمة مقابل أسعار أرخص نسبيا من المنافسين في نفس الفئة السعرية والتقنية من الهواتف، ويتميز الهاتف الجديد REALME 9 PRO بمواصفات ممتازة وذلك من خلال الكاميرا الخلفية والتي تأتى بدقة تصوير 64 ميجا بكسل وأيضا ذاكرة الوصول العشوائية والتي تصل إلى 8 جيجا بايت بالإضافة إلى شاشة متميزة من النوع سوبر اموليد مع معدل تحديث 120 هيرتز.

مواصفات هاتف REALME 9 PRO

التصميم:

يأتي الهاتف بتصميم حديث وأنيق ويظهر ذلك من خلال الواجهة الأمامية والتي تأتى بشاشة كبيرة المقاس مع حواف صغير وشكل الكاميرا الأمامية بثقب صغير جدا في ناحية اليسار من الأعلى، ويتميز الهاتف أيضا من خلال الكاميرا الخليفية والتي تأتى بشكل مستطيل بارز اسود اللون ويظهر فيه عدسات بحجم واضح، كما يأتي الهاتف بحسم مصنوع من البلاستيك وكذلك الظهر مصنوع من البلاستيك والواجهة الأمامية عليها طبقة حماية من الزجاج ، ويتوفر الهاتف بالألوان MIDNIGHT BLACK, AURORA GREEN, SUNRISE BLUE.

شبكات الاتصالات:

يأتي الهاتف داعم لجميع لشبكات المحمول بدءا من الجيل الثانى وحتى الجيل الخامس 5G، ويعمل بعدد 2 شريحة اتصالات من مقاس نانو فى وضع الأستعداد مثل جوال Realme GT neo.

الشاشة:

يأتي الهاتف بشاشة كبيرة الحجم مقاس 6.6 بوصة و من النوع سوبر اموليد، وبسطوع 430 شمعة وتصل إلي 1000 شمعة حد أقصى.

معدل تحديث الشاشة 120 هيرتز، ودقة عرض FHD مقاس 1080×2400 بكثافة 339 بكسل.

المعالج:

يأتي مع المعالج الممتاز من شركة كوالكوم الأمريكية طراز QUALCOMM SM 6375 SNAPDRAGON 695 (5G) ثماني النواة وبمعمارية تكنولوجية 6 نانو متر، مع معالج رسوميات ADRENO 619.

نظام التشغيل:

يأتي الهاتف بنظام تشغيل اندرويد إصدار 12، مع واجه مستخدم REALME UI 3.0.

الذاكرة الداخلية والعشوائية :

يتوفر الهاتف بعدد 2 نسخة و بنفس السعة التخزينية من النوع UFS 2.2 وهى 128 GB/8 GB RAM, 128 GB /6 GB RAM، و يدعم تركيب كارت ذاكرة خارجي من النوع MICRO SDXC.

الكاميرا الخلفية:

يأتي الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية. الأولي الرئيسية بدقة 64 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة F/1.8، ويدعم ميزة التركيز التلقائي عبر إكتشاف الطور (PDAF) ، مع وجود فلاش ليد ويدعم HDR والتصوير البانوراما، ونذكركم برابط مواصفات هاتف Realme c3i. الثانية WIDE خاصة بتصوير الزوايا واسعة بدرجة 119 درجة 8 ميجا بيكسل مثل هاتف وان بلاص نورد 2. الثالثة خاصة بالعمق وعزل الأشياء في الصور وتأتى باسم DEPTH وبدقة 3 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/3.0. ويأتي الهاتف بإمكانية تصوير فيديو بدقة تصل إلى [email protected] FPS و [email protected]/60/30 FPS وأيضا [email protected] FPS.

الكاميرا الأمامية:

يأتي الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.5، ويأتي الهاتف بإمكانية تصوير فيديو بدقة تصل إلى [email protected] FPS.

الشبكات:

يدعم الهاتف شبكات الواى فاي أصدار 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot. دعم خاصية البلوتوث 5.2. A2DP, LE, aptX HD يدعم خاصية الدفع عن بعد NFC. ويدعم خاصية GPS في تحديد الموقع أصدار dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC، ونذكركم بأرخص الهواتف من ريلمي Realme V11S.

الإضافات:

يأتي الهاتف بسماعات مزدوجة خارجية ، ويوجد مدخل 3.5 مم خاص بالسماعات الخارجية.

يأتي الهاتف بمستشعرات التقارب والجيرسكوب والتسارع و البوصلة.

يوجد بصمة لفتح قفل الشاشة مخفية تحت الشاشة.

يدعم خاصية USB ON-THE GO لتركيب فلاشه في مدخل الشحن ونقل البيانات.

البطارية:

يأتي الهاتف ببطارية من النوع ليثيوم بوليمر بسعة 5000 ملي أمبير ساعة ومن النوع غير قابل للإزالة مثل هاتف ريلمي c25y.

الشحن:

يأتي الهاتف داعم للشحن السريع بقوة 33 وات .

مميزات جوال ريلمي 9 برو

يأتي الهاتف بشاشة كبيرة الحجم مقاس 6.6 بوصة و من النوع سوبر اموليد.

معدل تحديث الشاشة 120 هيرتز وبدرجة سطوع تصل إلى 1000 شمعة.

يأتي مع المعالج القوى من شركة كوالكوم طراز QUALCOMM SM 8450 SNAPDRAGON 695 .

يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

يأتي الهاتف بنظام تشغيل اندرويد أصدار 12.

يوجد به مدخل 3.5 مم خاص بالسماعات الخارجية.

يدعم خاصية الدفع عن بعد NFC.

كاميرا خلفية رئيسية بدقة 64 ميجا بكسل.

أمكانية تصوير فيديو بجودة تصل إلي 4K.

يدعم تركيب كارت ذاكرة خارجي من النوع MICRO SDXC.

ذاكرة الوصول العشوائي الرام تصل إلي 8 جيجابايت، ونذكركم برابط الهاتف القابل للانحناء جوال هونر ماجيك V.

عيوب هاتف REALME 9 PRO

كاميرا WIDE خاصة بتصوير الزوايا واسعة بدقة 8ميجا بكسل فقط.

ذاكرة داخلية تصل إلي 128 جيجا بايت وليست أكثر من ذلك كما في المنافسين.

يأتي الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل وهى قليلة نسبيا.

يدعم الشحن السريع بقوة 33 وات وليست اكثر من 100 وات كما في المنافسين.

لا يدعم الشحن اللاسلكي .

لا يوجد به درايو.

سعر هاتف REALME 9 PRO

سعر الهاتف 400 دولار أمريكي.

تسعيرة الجوال في مصر 6000 بسعر جنيه مصري.

سعر الهاتف في السعودية 1500 ريال سعودي.

تسعيرة الجوال في الأمارات 1490 درهم إماراتي.

ونذكركم بالمواصفات الخيالة للجوال الجديد من ريلمي 9 برو بلاص.

وفى النهاية قد أوضحنا في المقال التسريبات الخاصة بمواصفات الخاصة هاتف REALME 9 PRO و العيوب والمميزات و كذلك الأسعار المسربة في الأسواق العالمية و الأسعار المتوقعة في الأسواق المحلية .