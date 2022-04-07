مواصفات وسعر هاتف Oppo Reno 8 عملاق الفئة المتوسطة

أعلنت شركة أوبو Oppo عن قرب إطلاقها لأحداث إصدارتها من الفئة المتوسطة المعروفة باسم “رينو”، حيث سيأتي هذا الإصدار الجديد من سلسلة رينو الذكية بتصميم محسن وشاشة ذات جودة عالية ومعالج قوي، بالإضافة إلى بعض المميزات الأخرى والتي م تكن متوافرة في الإصدارات السابقة، وسوف نتناول في هذا التقرير المواصفات الخاصة بهاتف Oppo Reno، والسعر في السعودية ومصر.

مواصفات هاتف Oppo Reno 8 عملاق الفئة المتوسطة:-

كشفت التسريبات عن الإمكانيات الرهيبة التي سوف يتمتع بها عملاق شركة أوبو الجديد وهو من سلسلة هواتف رينو الذكية Oppo Reno 8 عن تفرده بالعديد من الإمكانيات التي تجعله من أفضل الهواتف التي تم الاعلان عنها من قبل الشركة، والهاتف الجديد Oppo Reno 8 يتمتع بالمواصفات الآتية:-

جسم الهاتف أبعاد هاتف Oppo Reno 8 هي 157.3 × 73.4 × 7.9 ملم بوزن 189 جرام. الشاشة حجم الشاشة 6.71 بوصة من نوع سوبر أموليد، بدقة 1080× 2400 بكسل، وكثافة البكسلات هو 409 بكسل في كل بوصة، ومعدل تحديث الشاشة هو 120 ميجا هرتز. المواصفات الأساسية المعالج تماني النواة + ذاكرة عشوائية مساحتها 16 جيجا بايت + ذاكرة تخزين بمساحة 512 جيجابايت. الكاميرا نظام كاميرا خلفية ثلاثي الأولي أساسية بدقة 64 ميجا بكسل مع فتحة عدسة 1.8 بوصة، الثانية بدقة 8 ميجا بكسل فتحة العدسة 2.4 بوصة ، الثالثة بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.2 بوصة، أما الكاميرا الأمامية السلفي بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة 2.5 بوصة.، وتتميز الكاميرا بفلاش LED، البانوراما. البطارية بطارية بسعة 6000 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع بطاقة 65 واط. نظام التشغيل اندرويد 12 ألوان الهاتف تم انتاج الهاتف فى ثلاثة ألوان هي الأزرق والأسود والذهبي حتى يناسب جميع الأذواق.

سعر هاتف Oppo Reno 8 :-

سعر هاتف Oppo Reno 8 عالمياً في الأسواق نحو 400 دولار أمريكي، أما سعره في السعودية فهو 1600 ريال سعودي، أما في مصر فيبلغ نحو 87500 جنيه.