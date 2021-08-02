“ملك الفئة المتوسطة” سامسونج Galaxy A52s المرتقب هاتف فخم بسعر مناسب

بواسطة محمد فوزي

تخطط شركة سامسونج الرائدة في صناعة الهواتف الذكية في إطلاق هاتف مثالي جديد بسعر مناسب لجميع الفئات، أطلق عليها الكثير من المحليين والمتابعين وفق أحدث التسريبات “ملك الفئة المتوسطة”، حاملاً معه عدد من المواصفات الرائعة التي ربما يبحث عنها الكثير من المستخدمين من عشاق العلامة الكورية الجنوبية مع هذا السعر، حيث من المقرر أن يتم توفيره في الأسواق خلال الأيام المقبلة بالألوان الأسود والأبيض والأزرق والوردي، بينما يزن الموبايل الجديد 189 جرام، ويأتي مع أبعاد وهيكل الطول 159.9 مم والعرض 75.1 مم والسُمك 8.4 مم، يعمل على جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس 5G.

"ملك الفئة المتوسطة" سامسونج Galaxy A52s المرتقب هاتف فخم بسعر مناسب
المحتويات إخفاء
1. شاشة سامسونج Galaxy A52s وبطاريته
2. الذاكرة والرامات والمعالج ونظام التشغيل
3. دقة الكاميرات وتصوير الفيديوهات وفق التسريبات
4. السعر المتوقع للهاتف

شاشة سامسونج Galaxy A52s وبطاريته

يأتي سامسونج Galaxy A52s الجديد مع شريحتين من نوع SIM Nano SIM، ويحمل شاشة فائقة الدقة من نوع  Super AMOLED بحجم 6.5 بوصة ودقة 1080×2400 بكسل +FHD، مع أبعاد 20:9 ونسبة الشاشة 84.9% مع كثافة البيكسلات 407 بكسل في كل إنش، مع العلم أن درجة سطوعها تصل حتى 800 شمعة ومعدل تحديثها 120 هرتز مصنوعة من زجاج غوريلا جلاس 5، كما يحمل بطارية بسعة 4500 ملي أمبير غير قابلة للإزالة، وتدعم الشحن السريع بقوة 25 واط، حيث يمكن شحن الموبايل كاملاً بنسبة 100% خلال ساعة فقط.

"ملك الفئة المتوسطة" سامسونج Galaxy A52s المرتقب هاتف فخم بسعر مناسب
“ملك الفئة المتوسطة” سامسونج Galaxy A52s المرتقب هاتف فخم بسعر مناسب

الذاكرة والرامات والمعالج ونظام التشغيل

يأتي جالكسي ايه52 إس بمعالج Qualcomm Snapdragon 750G 5G ثماني النواة، ومعالج الرسومات Adreno 619، بينما الرام الخاص به: 6 جيجابايت (128 جيجابايت) – 8 جيجابايت (256 جيجابايت)، والذاكرة الداخلية 128 أو 256 جيجابايت، يعمل بنظام التشغيل اندرويد 11 وواجهة المستخدم One UI 3.1 مقاوم للماء والغبار بمعيار IP67

دقة الكاميرات وتصوير الفيديوهات وفق التسريبات

يحمل هاتف Galaxy A52s كاميرا رباعية:

  • الكاميرا الأولى الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل.
  • الكاميرا الثانية يزاوية واسعة بدقة 12 ميجابكسل.
  • الكاميرا الثالثة للتصوير الماكرو بدقة 5 ميجابكسل.
  • الكاميرا الرابعة لعزل الخلفية بدقة 5 ميجابكسل.
  • يدعم تقنية التثبيت البصري ووضع عزل الخلفية.
  • يدعم وضع التصوير الليلي الاحترافي.
  • يدعم تصوير فيديو بدقة 2160P 4K

السعر المتوقع للهاتف

سعر سامسونج Galaxy A52s بالدولار 430 دولار أمريكي تقريبًا
سعر سامسونج Galaxy A52s  في مصر 6700 جنيه
سعر سامسونج Galaxy A52s في السعودية 1600 ريال
سعر سامسونج Galaxy A52s  في المغرب 3800 درهم
سعر سامسونج Galaxy A52s في الجزائر 47000 دينار

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محمد فوزي

صحفي أعمل بمجال الصحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات وأعشق العملي الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية أهوى الفروسية وكرة القدم وحب الإطلاع والسفر