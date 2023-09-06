مواصفات وسعر سامسونج أس 24 ألترا أقوى الإصدارات

هاتف Samsung S24 Ultra هو النسخة الأحدث والأقوى من سلسلة هواتف Samsung العالمية بالمقارنة بالإصدارين السابقين، S22 وS23 Ultra، يُظهر هذا الهاتف تحسينات كبيرة فيما يتعلق بالبرمجيات والعتاد، وقد شهد ارتفاعاً كبيراً في الطلب عليه من قبل مستخدمي الهواتف في جميع أنحاء العالم، سامسونج أس 24 ألترا تتفوق بشكل كبير، حيث يتميز بمكونات داخلية وخارجية متطورة بالإضافة إلى تصميم خارجي رائع، في هذا المقال على موقعنا نجوم مصرية سنتناول بالتفصيل جميع المواصفات والتفاصيل المتعلقة بهذا الهاتف الجديد، بالإضافة إلى توقعات السعر العالمية.

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معلومات مثيرة حول هاتف Samsung S24 Ultra القادم

تم تسريب معلومات مثيرة حول هاتف سامسونج أس 24 ألترا القادم، حيث من المتوقع أن يتم طرحه في الأسواق بثمانية ألوان مختلفة، وهو أمر غير مسبوق في سلسلة هواتف سامسونج، هذا التنوع في الألوان يشير إلى توجه جديد من الشركة في تلبية احتياجات مختلفة لمستخدميها.

ما يميز Samsung S24 Ultra هو مجموعة مواصفاته الرائعة التي ستجعله محط أنظار عشاق هواتف Samsung، بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يكون الهاتف متوافقًا مع جميع شبكات الاتصال المختلفة، مما يضمن تجربة اتصال ممتازة لمستخدميه بغض النظر عن مكان وجودهم، هذا يعني أنه لن يكون هناك حاجة للقلق بشأن توافر الاتصال عند استخدام هذا الهاتف، ننتظر بفارغ الصبر مزيدًا من التفاصيل حول المواصفات المحتملة لهذا الهاتف الرائع.

الشكل الخارجي لهاتف سامسونج أس 24 ألترا

من المتوقع أن يكون هاتف سامسونج أس 24 ألترا بالأبعاد التالية:

الطول: 163.4 ملم. العرض: 87.1 ملم. السمك: 8.9 ملم. الوزن: 234 جرام.

يتميز هذا الهاتف بتصميمه الأنيق، حيث يتم استخدام الألمنيوم في هيكله والزجاج في الجزء الخلفي:

شاشة الهاتف مصنوعة من تقنية Dynamic Amoled بحجم 6.6 بوصة وبدقة 2k (3088*1440)، وتأتي مع معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز مما يوفر تجربة تصفح سلسة ورائعة، ويبلغ معدل سطوع الشاشة 1750 شمعة مما يجعلها سهلة الرؤية في ظروف الإضاءة المختلفة.

ألوان الهاتف الجديد من شركة سامسونج

من المتوقع أن يتوفر هاتف سامسونج أس 24 ألترا بثمانية ألوان مختلفة، وهي كما يلي:

اللون الملكي (أسود).

الأخضر.

البنفسجي.

الكريمي.

الأزرق.

الأحمر.

الرمادي.

الأخضر الليموني.

من المتوقع أن يأتي الهاتف الجديد Samsung S24 Ultra بالمواصفات التالية:

المعالج: Qualcomm Snapdragon 8 Gen2. تقنية دقة التصنيع: 4 نانومتر. تكنولوجيا النواة: ثماني النواة. ترددات المعالج: نواة واحدة بتردد 2.36 جيجاهرتز.

نواة ثانية بتردد 2.8 جيجاهرتز.

نواة ثالثة بتردد 2.8 جيجاهرتز. معالج الرسومات: Adreno 740. ذاكرة الوصول العشوائي (RAM): 8 جيجابايت مع 256 جيجابايت.

12 جيجابايت مع 256 جيجابايت.

12 جيجابايت مع 256 جيجابايت.

12 جيجابايت مع 1 تيرابايت. ذاكرة التخزين الداخلية: 256 جيجابايت، 512 جيجابايت، 1 تيرابايت مع تقنيات UFS وLPDDR5X. نظام التشغيل: Android 13 مع واجهة مستخدم One UI 5.1 قوية.

هذه المواصفات تجعل سامسونج أس 24 ألترا هاتفًا قويًا ومتقدمًا يوفر أداءًا ممتازًا وسعة تخزين كبيرة لتلبية احتياجات المستخدمين المتنوعة.

سعر هاتف Samsung S24 Ultra حول العالم

من المرتقب أن يتراوح سعر هاتف سامسونج أس 24 ألترا حول العالم على النحو التالي:

السعر العالمي: 1200 دولار.

وفيما يلي توقعات لأسعار الهاتف في بعض الأسواق المحددة:

مصر: 37,000 جنيه مصري.

المملكة العربية السعودية: 4,500 ريال سعودي.

الإمارات العربية المتحدة: 4,490 درهم إماراتي.

العراق: 1,753,000 دينار عراقي.

يرجى ملاحظة أن هذه التوقعات للأسعار هي استنادًا إلى المعلومات المتاحة ولا تمثل تصريحًا رسميًا من الشركة المصنعة، يمكن أن تتغير الأسعار بناءً على عوامل متعددة مثل التقلبات في السوق والضرائب والرسوم المحلية وعروض الشركات.

موعد صدور الهاتف الجديد من شركة سامسونج

وفقًا للمعلومات المتداولة حاليًا حول هاتف سامسونج أس 24 ألترا، من المتوقع أن يتم عقد مؤتمر صحفي في شهر أكتوبر المقبل، وربما في يوم 26 من هذا الشهر، للكشف عن مواصفات هاتف سامسونج أس 24 ألترا، سيتم الكشف عن السعر الفعلي للهاتف وتفاصيل إطلاقه في الأسواق العالمية عندما يتم الإعلان رسميًا من الشركة المنتجة، سنقوم بمشاركة المزيد من المعلومات عبر مقال جديد على موقع نجوم مصرية، سيكون محط اهتمام كبير، وسنوافيكم بالمزيد من التفاصيل فور توفرها.