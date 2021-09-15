بعد الإعلان رسميًا| مواصفات وسعر أيقونة آيفون iphone 13 Pro Max الأنيق

أعلنت شركة أبل الأمريكية رسميًا، عن إطلاق سلسلة آيفون 13 الجديدة، شاملة النسخة العادية والميني والبرو، بجانب النسخة الأعلى سعرًا والأحدث من حيث المواصفات: iphone 13 Pro Max، والتي تم تزويدها بأحدث الإضافات، فتحمل شريحة من نوع A15 Bionic أسرع، وثلاث كاميرات جديدة تمامًا، تم وضعها في الخلفية بشكل قُطري وليس عامودي كما كان في السابق، كما تم تزويدها بشاشة فائقة الدقة مُحسنة مع عرض معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز في الثانية، بينما يصل سطوعها إلى 1000 شمعة.

أبرز مواصفات iphone 13 Pro Max

يأتي بخمس ألوان أساسية (الأحمر والأبيض والأزرق والأسود والوردي).

تدعم شاشة رائدة من نوع Super Retina XDR

مزود بشريحة A15 Bionic الجديدة، التي توفر زيادة في سرعة وحدة المعالجة المركزية والرسومات.

يحتوي على نظام ثلاثي الكاميرات جديد كليًا.

يتضمن كاميرات فائقة الاتساع ذات أداء أفضل في الإضاءة المنخفضة.

كاميراتها تدعم التقريب حتى 6x.

تصوير الفيديو بدقة تصل إلى 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

خيار التخزين الأساسي بسعة 128 جيجابايت.

تم تحسين عمر البطارية ليدوم 2.5 ساعة أطول.

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سعر آيفون 13 برو ماكس