ملك الفئة المتوسطة من أوبو Oppo Reno6 Lite مثالي السعر والمواصفات

أطلق شركة أوبو رسميًا هاتفها الجديد المنتظر Oppo Reno6 Lite الذي يحمل العديد من المواصفات القوية والرائعة مع سعر مثالي يؤهله أن يكون ملك الفئة المتوسطة، فيأتي مع أبعاد وهيكل الجهاز: 160.3 × 73.8 × 8 مم، ويأتي بوزن خفيف نسبيًا 175 جم، ويحمل شريحتي اتصالات من نوع نانو سيم في وضع الاستعداد، كما يدعم جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس 5G، كما يتوفر مع الألوان الأسود والفضي.

مواصفات Oppo Reno6 Lite

الشاشة من نوع أموليد بحجم 6.43 بوصة، ودقة 1080 × 2400 بكسل، ونسبة 20:9، 409 بكسل في البوصة، ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية. نظام التشغيل والواجهة أندرويد 11 مع واجهة مستخدم ColorOS 11.1 المعالجات معالج أساسي من نوع كوالكوم SM6115 سناب دراجون 662، ثُماني النواة ودقة تصنيع 11 نانومتر، ومعالج رسوميات gpu أدرينو 610 الذاكرة والرامات ذاكرة إضافية microSDXC الذاكرة العشوائية 6 جيجا رام التخزين 128 جيجابايت

الكاميرات والتصوير

الكاميرا الأساسية عريضة بدقة 48 ميجا بكسل.

الكاميرا الثانية للعمق بدقة 2 ميجا بكسل.

الكاميرا الثالثة لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجا بكسل.

مميزات الكاميرا فلاش ليد، HDR، بانوراما

تصوير الفيديو 1080 بكسل 30 إطار في الثانية

الكاميرا الأمامية للسيلفي عريضة بدقة 16 ميجا بكسل.

البطارية والشحن

بطارية بسعة 5000 ملي أمبير، مصنوعة من مادة ليثيوم بوليمر، غير قابلة للإزالة، تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات.

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سعر أوبو رينو6 لايت

أما عن سعر هاتف أوبو Oppo Reno6 Lite فيبلغ 435 دولار أمريكي تقريبًا، وهو ما يُعادل: