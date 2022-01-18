ملك الفئة المتوسطة من أوبو Oppo Reno6 Lite مثالي السعر والمواصفات

محمد فوزي

أطلق شركة أوبو رسميًا هاتفها الجديد المنتظر Oppo Reno6 Lite الذي يحمل العديد من المواصفات القوية والرائعة مع سعر مثالي يؤهله أن يكون ملك الفئة المتوسطة، فيأتي مع أبعاد وهيكل الجهاز: 160.3 × 73.8 × 8 مم، ويأتي بوزن خفيف نسبيًا 175 جم، ويحمل شريحتي اتصالات من نوع نانو سيم في وضع الاستعداد، كما يدعم جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الخامس 5G، كما يتوفر مع الألوان الأسود والفضي.

ملك الفئة المتوسطة من أوبو Oppo Reno6 Lite مثالي السعر والمواصفات

مواصفات Oppo Reno6 Lite

الشاشة من نوع أموليد بحجم 6.43 بوصة، ودقة 1080 × 2400 بكسل، ونسبة 20:9، 409 بكسل في البوصة، ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية.
نظام التشغيل والواجهة أندرويد 11 مع واجهة مستخدم ColorOS 11.1
المعالجات معالج أساسي من نوع كوالكوم SM6115 سناب دراجون 662، ثُماني النواة ودقة تصنيع 11 نانومتر، ومعالج رسوميات gpu أدرينو 610
الذاكرة والرامات
  1. ذاكرة إضافية microSDXC
  2. الذاكرة العشوائية 6 جيجا رام
  3. التخزين 128 جيجابايت

ملك الفئة المتوسطة من أوبو Oppo Reno6 Lite مثالي السعر والمواصفات 1 18/1/2022 - 8:29 م

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الكاميرات والتصوير

  • الكاميرا الأساسية عريضة بدقة 48 ميجا بكسل.
  • الكاميرا الثانية للعمق بدقة 2 ميجا بكسل.
  • الكاميرا الثالثة لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجا بكسل.
  • مميزات الكاميرا فلاش ليد، HDR، بانوراما
  • تصوير الفيديو 1080 بكسل 30 إطار في الثانية
  • الكاميرا الأمامية للسيلفي عريضة بدقة 16 ميجا بكسل.
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ملك الفئة المتوسطة من أوبو Oppo Reno6 Lite مثالي السعر والمواصفات

البطارية والشحن

بطارية بسعة 5000 ملي أمبير، مصنوعة من مادة ليثيوم بوليمر، غير قابلة للإزالة، تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات.

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سعر أوبو رينو6 لايت

أما عن سعر هاتف أوبو Oppo Reno6 Lite فيبلغ 435 دولار أمريكي تقريبًا، وهو ما يُعادل:

  • في مصر: 6800 جنيه.
  • في السعودية: 1625 ريال.
  • في الإمارات: 1590 درهم.
  • في العراق: 632000 دينار.

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محمد فوزي

صحفي أعمل بمجال الصحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات وأعشق العملي الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية أهوى الفروسية وكرة القدم وحب الإطلاع والسفر


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