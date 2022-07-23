تقنية

مواصفات وتسريبات جديدة حول ايفون 14 برو ماكس iPhone 14 Pro Max

منى إسماعيل

تسعي شركة أبل الأمريكية لطرح أحدث إصداراتها من هاتف آيفون الشهير، وهو آيفون 14 برو ماكس المنتظر  صدوره خلال الفترة القادمة، و من المتوقع أن تصدر شركة أبل نسخة مصغرة من آيفون 14 برو ماكس، وهي iPhone 14 Pro Max mini، بحيث تكون بسعر أقل عن السعر الفعلي للهاتف، وفي هذا المقال سوف نتعرف علي تفاصيل أكثر حول هاتف ايفون 14 الجديد حسب التسريبات الجديدة.

iPhone 14 Pro Max

موعد طرح هاتف آيفون 14 برو max

نشرت مصادر وثيقة الصلة داخل شركة أبل الأمريكية حول موعد طرح هاتف آيفون 14 برو max، الذي من المرجح أن يكون  خلال الفترة من سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول المقبل، فيما تتردد تسريبات شبه مؤكدة بأن موعد الطرح سيكون في 13 سبتمبر/أيلول المقبل.

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قبل نزوله بالاسواق سعر ومواصفات هاتف iPhone 14 Pro Max المسربة

ايفون 14 برو ماكس iPhone 14 Pro Max يظهر في تسريب
ايفون 14 برو ماكس iPhone 14 Pro Max يظهر في تسريب

مواصفات ايفون 14 برو ماكس حسب التسريبات

  • من المتوقع أن تأتي الشاشة 6.7 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز Super Retina XDR OLED.
  • متوقع أن يكون معالج الرسومات في هاتف آيفون 14 برو max هو Apple GPU – خماسي النواة.
  • متوقع أن يكون نظام تشغيل iOS v15.
  • متوقع أن تكون البطارية سعة 4500 مللي أمبير.
  • يتوقع أن يأتي جهاز آيفون 14 برو max بأربعة ألوان هم الرمادي والفضي والذهبي والأزرق.
  • تظهر الكاميرا  في الخلفية.
  • يتوقع وجود مستشعر 48 ميجابكسل.
  • احتمال أن يكون أول هاتف ايفون يدعم التقاط فيديو بدقة 8k.
  • متوقع أن يكون هيكله مصنوع من سبائك التيتانيوم والاستغناء من الفولاذ المقاوم للصدأ.
  • يعمل بمعالج ابل الجديد A16 Bionic ورام 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجابايت.
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro Max
ايفون 14 برو ماكس يظهر في تسريبات
ايفون 14 برو ماكس يظهر في تسريبات
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro Max

عيوب هاتف آيفون 14 بروم ماكس

حسب التسريبات الجديدة من المتوقع أن يكون هناك عدد من العيوب المتعلقة بهاتف ايفون 14 برو ماكس، وهي كالتالي:

  • أحتمال أن يكون الهاتف لا يدعم إضافة ذاكرة خارجية.
  • من المتوقع أنه لا يدعم منفذ لسماعات الأذن.
  • من المتوقع ألّا يوجد مستشعر بصمة في هاتف آيفون 14 برو max.
منى إسماعيل

أعمل في إدارة الأعمال، وكاتبة محتوي عربي، وأعشق هواية القراءة والإطلاع.


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