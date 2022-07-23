مواصفات وتسريبات جديدة حول ايفون 14 برو ماكس iPhone 14 Pro Max

تسعي شركة أبل الأمريكية لطرح أحدث إصداراتها من هاتف آيفون الشهير، وهو آيفون 14 برو ماكس المنتظر صدوره خلال الفترة القادمة، و من المتوقع أن تصدر شركة أبل نسخة مصغرة من آيفون 14 برو ماكس، وهي iPhone 14 Pro Max mini، بحيث تكون بسعر أقل عن السعر الفعلي للهاتف، وفي هذا المقال سوف نتعرف علي تفاصيل أكثر حول هاتف ايفون 14 الجديد حسب التسريبات الجديدة.

موعد طرح هاتف آيفون 14 برو max

نشرت مصادر وثيقة الصلة داخل شركة أبل الأمريكية حول موعد طرح هاتف آيفون 14 برو max، الذي من المرجح أن يكون خلال الفترة من سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول المقبل، فيما تتردد تسريبات شبه مؤكدة بأن موعد الطرح سيكون في 13 سبتمبر/أيلول المقبل.

مواصفات ايفون 14 برو ماكس حسب التسريبات

من المتوقع أن تأتي الشاشة 6.7 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز Super Retina XDR OLED .

. متوقع أن يكون معالج الرسومات في هاتف آيفون 14 برو max هو Apple GPU – خماسي النواة.

متوقع أن يكون نظام تشغيل iOS v15.

متوقع أن تكون البطارية سعة 4500 مللي أمبير.

يتوقع أن يأتي جهاز آيفون 14 برو max بأربعة ألوان هم الرمادي والفضي والذهبي والأزرق.

تظهر الكاميرا في الخلفية.

يتوقع وجود مستشعر 48 ميجابكسل.

احتمال أن يكون أول هاتف ايفون يدعم التقاط فيديو بدقة 8k.

متوقع أن يكون هيكله مصنوع من سبائك التيتانيوم والاستغناء من الفولاذ المقاوم للصدأ.

يعمل بمعالج ابل الجديد A16 Bionic ورام 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجابايت.

عيوب هاتف آيفون 14 بروم ماكس

حسب التسريبات الجديدة من المتوقع أن يكون هناك عدد من العيوب المتعلقة بهاتف ايفون 14 برو ماكس، وهي كالتالي: