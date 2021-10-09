مواصفات هاتف Realme C25Y أرخص هاتف يضم افضل مميزات مفاجأة

طرحت شركة ريلمي مواصفات هاتف Realme C25Y الذي يعد الأرخص سعرا بين الهواتف الذكية المنتشرة في الأسواق العربية والعالمية، برغم أن الهاتف رخيص الثمن إلا أنها يضم مجموعة جيدا جدا من المواصفات التي تلبي رغبات الكثيرون، لذا نستعرض إليكم من خلال هذا التقرير كافة تفاصيل ومزايا وعيوب ومواصفات ريلمي C25Y كما نوضح إليكم سعر الهاتف في معظم الدول العربية والسعر العالمي.

مواصفات هاتف Realme C25Y

الشاشة 6.5 بوصة. نظام التشغيل أندرويد 11. الذاكرة الداخلية 128 جيجا بايت. البطارية 5000 مللي أمبير. المعالج unisoc t610. الكاميرا الخلفية 50+2+2 ميجا بكسل.

تضم مواصفات الجوال مجموعة رائعة من المواصفات الفنية التي من أبرزها التالي:

يدعم الهاتف المحمول شبكات الجيل الرابع 4G.

يزن الهاتف 200 جرام، مع أبعاد الهاتف 76*164.5*9.1 ملم.

تم تصنيع الجوال من الزجاج من الأمام والبلاستيك من الخلف.

الذاكرة العشوائية جاء 4 جيجا رام.

مساحة الشاشة تغطي 81.6% من الإطار الخارجي للهاتف، شدة الإضاءة تصل إلي 420 شمعة، الدقة 1600*720 بكسل.

المعالج ثماني النواة (1.8*2 جيجا هرتز)، مع معالج رسوم جرافيك mail G52.

سعة التخزين الداخلي 128 جيجا بايت، ويمكنكم تركيب ذاكرة خارجية.

الكاميرا الخلفية ثلاثية الأولي بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.8 /f والثانية بدقة 2 ميجا بكسل وفتحة عدسة f/2.4 والثالثة بدقة 2 ميجا بكسل وفتحة عدسة 2.4 وهي خاصة بالعزل والعمق.

الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 8 ميجا بكسل تدعم HDR والفيديو [email protected]

يدعم مدخل 3.5 ملم ولا يدعم مكبرات الصوت كما لا يدعم خاصية منع الضوضاء.

دعم البلوتوث إصدار 5.0 ودعم شبكات الواي فاي ولا يدعم NFC كما لا يدعم FM الراديو، ودعم USB.

قوة البطارية 5000 مللي أمبير وشحن سريع يصل إلي 18 واط.

يتوفر من الهاتف اللون الأزرق والرمادي.

محتويات علبة هاتف ريلمي c25y

تضم علبة جوال ريلمي سي 25 واي على كل من التالي:

جراب شفاف لحماية الهاتف.

رأس شاحن جاء بقوة 18 واط بالإضافة إلي كابل USB.

كتيب الإرشادات والتعليمات للهاتف.

دبوس صغير لاستخراج الشرائح وتركيبها.

سعر هاتف ريلمي c25y

سعر الجوال العالمي 160 دولار.

السعر داخل السعودية 600 ريال سعودي.

سعر الهاتف في مصر 2500 جنية مصري.

السعر في الجزائر 21800 دينار.

سعر الموبايل داخل المغرب 1400 درهم.

فيما نذكركم بأحدث الجوالات التي تم الكشف عنها خلال الأيام القليلة الماضية والتي جاءت كالتالي:

وصلنا لختام مواصفات هاتف Realme C25Y أرخص هاتف يضم افضل المزايا.