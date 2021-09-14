أوبو تكشف نسخة “Oppo Find X3 Pro” المُعدلة.. وحش التصوير القادم بكاميرا من Kodak

في مارس الماضي، أطلقت شركة أوبو الصينية الرائدة في صناعة الهواتف الذكية، سلسلة Find X3 الشهير، والتي كان أحد أبرز هواتفها: Find X3 Pro، الذي حمل العديد من المواصفات الرائعة، ولاقى نجاحًا كبيرًا من حيث حجم المبيعات، وفي مفاجأة جديدة، تستعد الشركة لطرح النسخة المعدلة من هذا الموبايل، ليحمل اسم: Find X3 Pro Photographer Edition، وسيكون الاهتمام الأكبر فيه بوضعية ودقة كاميرات التصوير، فضلاً عن تصميم أنيق يحتوي الجزء العلوي الخلفي منه على غطاء من المعدن، وبالباقي مصنوع من الجلد.

يحمل كاميرا كلاسيكية من كوداك

كما كشفت أحدث التقرير والتسريبات، أن الهاتف الجديد فايند إكس 3 برو، سيتم تصنيعه بالشراكة مع شركة كوداك Kodak الشهيرة في كاميرات التصوير، ليتم تزويده بكاميرا كلاسيكية، بجانب باقي المواصفات الأساسية التي تم إدراجها في نسخة مارس الماضي، والتي من أبرزها، أنه يأتي بشاشة مختلفة من نوع: LTPO AMOLED، قياس 6.7 بوصة، بجودة عرض QHD+، يبلغ معدل تحديثها 120 هرتز في الثانية، مع العلم أن الموبايل سيكون مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68، مع قارئ بصمات الأصابع.

كاميرات Find X3 Pro Photographer Edition

أما عن الكاميرات التي من المتوقع أن يأتي بها هاتف: Find X3 Pro Photographer Edition، فهي كالآتي:

يحمل كاميرا رباعية خلفية.

الكاميرا الأولى الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل تدعم ميزة التثبيت البصري OIS.

الكاميرا الثانية بدقة 50 ميجابكسل فائقة الاتساع ومتعددة الاتجاهات.

الكاميرا الثالثة للتقريب البصري بدقة 13 ميجابكسل.

الكاميرا الرابعة بعدسة مجهرية بدقة 3 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية لتصوير ومكالمات الفيديو بدقة 32 ميجابكسل.

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البطارية وسعة التخزين

يحمل هاتف أوبو الجديد، بطارية بسعة 4500 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 65 واط، وتقنية الشحن السريع اللاسلكي بقوة 30 واط، وشحن لاسلكي العكسي بقوة 10 واط، كما يدعم تقنية اتصال المدى القريب NFC، كما يأتي بمعالج قوي من نوع: Snapdragon 888، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 16 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجا بايت.