من مؤسس جوجل؟ وكيف تطور موقعه من جراج سيارات لمقر عالمي

بعد أن تأسست شركة جوجل أصبحت واحدة من أهم الشركات التي تقدم خدمات الإنترنت، ونظراً لما للإنترنت من تأثير على حياتنا اليومية، نقدم لكم معلومات مفصلة عن مؤسس جوجل وتاريخ تأسيسها، فضلاً عن الكثير من المعلومات الأخرى.

من مؤسس جوجل؟

في الواقع تأسست شركات جوجل على يد كل من لاري بايج وسيرجي برين، طالبا الدراسات العليا لعلم الحاسوب، وإليك نبذة عن كل منهما.

نبذة عن لاري بايج

ولد لاري بايج بعام ١٩٧٣ في ولاية ميشيغان الأمريكية، درس لاري بايج منهج مونتيسوري في المرحلة الابتدائية، وفي مرحلة التعليم الثانوي التحق بمدرسة إيست لانسنغ، ثم التحق بجامعة ميشيغان الأمريكية للحصول على الشهادة الجامعية.

ومن ثم حصل على شهادة البكالوريوس بمجال هندسة الحاسب الآلي، وأكمل مرحلة الدراسات العليا بجامعة ستانفورد.

نبذة عن سيرجي برين

أما عن الشريك الثاني في تأسيس جوجل، أي سيرجي برين، فولد عام ١٩٧٣ بمدينة موسكو، وفي السادسة من عمره انتقل إلى ولاية ماريلاند بالولايات المتحدة.

درس سيرجي برين على منهج مونتيسوري أيضاً في المرحلة الابتدائية، وحصل على درجة البكالوريوس من جامعة ماريلاند في علم هندسة الحاسوب ومجال الرياضيات، ثم أكمل مرحلة الدراسات العليا بجامعة ستانفورد في علم الحاسوب.

التقى كلاً من سيرجي برين ولاري بايج ببعضهما في عام ١٩٩٥ في أحد البرامج الترحيبية للطلبة، وكان عبارة عن جولة سياحية بمدينة سان فرانسيسكو، حيث شارك لاري باعتباره واحداً من الطلاب الجدد في الدراسات العليا، وكان المرشد السياحي للرحلة هو سيرجي برين الذي كان طالباً بالسنة الثانية.

تاريخ تأسيس جوجل

وبدأ العمل على تأسيس جوجل بعد لقائهما بعام واحد، حيث ابتكرا تقنية جديدة من البحث خلال شبكة الإنترنت، وقد نتج عن هذه التقنية الحصول على محرك بحث يعتمد على تحديد أهمية وترتيب ظهور الصفحات الموجودة على شبكة الإنترنت في نتائج محرك البحث عن طريق استخدام الروابط.

وتم إطلاق اسم Google على محرك البحث حديثاً، إذ كان اسمه في السابق Backrub، ومن ثم تم تسجيل شركة جوجل بطريقة رسمية في عام ١٩٩٨.

مقر شركة جوجل

يذكر أن شركة جوجل بدأت في مقر متواضع للغاية، وهو جراج للسيارات، ثم عمل مؤسسي الشركة على تطويرها وقد شهدت الكثير من التوسعات على مر السنوات حتى أصبح مقر شركة جوجل في كاليفورنيا، تحديداً بماونتن فيو.