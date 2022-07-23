من الأمن السيبراني لمستخدمي أجهزة ‏Apple.. تحذير عالي الخطورة يستهدف الجميع

أصدر الأمن السيبراني بالممـلكة العربية السعودية اليوم تحذيراً هاماً، وصفه بأنه عالي الخطورة، وذلك بخصوص العديد من التحديثات التي أصدرتها الشركة الأمريكية أبل، والتي تعالج بها العديد من الثغرات التي تتعلق بمجموعة من منتجاتها الإلكترونية، وأكد السيبراني على وجود ثغرات كثيرة وخطيرة، وتعمل أبل على مزيد من التحديثات لمعالجتها.

تحذير جديد من الأمن السيبراني لمستخدمي منتجات أبل

كما أكد المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني على قيام المهاجمين الذين ينفذون برمجيات خبيثة باستغلال هذه الثغرات في منتجات أبل للوصول إلى مخططاتهم، كما أن خطر هذه الثغرات يستهدف كل القطاعات.

وحول التهديدات التي تستهدف منتجات أبل فجاءت كالتالي.

تنفيذ برمجيات خبيثة. الكشف والإفصاح عن معلومات حساسة. هجمة لحجب الخدمة.

كما أصدرت أبل تحديثات للنسخ المتأثرة من هذه الهجمات، وهذه النسخ مذكورة في الصورة التالية.

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وفي سياق متصل فقد أصدر الأمن السيبراني تحذيراً آخر قبل أيام قليلة بخصوص متصفح جوجل كروم، والذي يوجد به أيضاً ثغرات تم وصفها بالخطيرة، والتي يجب معالجتها بشكل فوري، ولمعرفة كيفية تنزيل التحديثات الجديدة من خلال هذا الرابط.