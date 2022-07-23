تقنية

من الأمن السيبراني لمستخدمي أجهزة ‏Apple.. تحذير عالي الخطورة يستهدف الجميع

سعيد شعبان

أصدر الأمن السيبراني بالممـلكة العربية السعودية اليوم تحذيراً هاماً، وصفه بأنه عالي الخطورة، وذلك بخصوص العديد من التحديثات التي أصدرتها الشركة الأمريكية أبل، والتي تعالج بها العديد من الثغرات التي تتعلق بمجموعة من منتجاتها الإلكترونية، وأكد السيبراني على وجود ثغرات كثيرة وخطيرة، وتعمل أبل على مزيد من التحديثات لمعالجتها.

الأمن السيبراني ومنتجات أبل

تحذير جديد من الأمن السيبراني لمستخدمي منتجات أبل

كما أكد المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني على قيام المهاجمين الذين ينفذون برمجيات خبيثة باستغلال هذه الثغرات في منتجات أبل للوصول إلى مخططاتهم، كما أن خطر هذه الثغرات يستهدف كل القطاعات.

تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني بضرورة اتخاذ هذا الإجراء فوراً لمستخدمي جوجل كروم

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وحول التهديدات التي تستهدف منتجات أبل فجاءت كالتالي.

  1. تنفيذ برمجيات خبيثة.
  2. الكشف والإفصاح عن معلومات حساسة.
  3. هجمة لحجب الخدمة.

كما أصدرت أبل تحديثات للنسخ المتأثرة من هذه الهجمات، وهذه النسخ مذكورة في الصورة التالية.

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وفي سياق متصل فقد أصدر الأمن السيبراني تحذيراً آخر قبل أيام قليلة بخصوص متصفح جوجل كروم، والذي يوجد به أيضاً ثغرات تم وصفها بالخطيرة، والتي يجب معالجتها بشكل فوري، ولمعرفة كيفية تنزيل التحديثات الجديدة من خلال هذا الرابط.

سعيد شعبان

كاتب مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية هذا إلى جانب عملي الأساسي وهو التدريس بالأزهر الشريف، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون وماجستير في الشريعة الإسلامية


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