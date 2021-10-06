مسلسل ” الهيبة 5 – جبل ” مواعيد العرض والإعادة على قناة mbc1

تبدأ قناة ام بي سي1 بدءاً من الاحد 18 أكتوبر 2021 م في عرض أولى حلقات المسلسل الخليجي الجديد كف ودفوف كعرض أول وحصري على شاشتها.

توقيتات مسلسل الهيبة ( جبل ) الموسم الخامس على mbc1

يعرض المسلسل يومياً من الاحد الى الخميس في المواقيت الاتيه :

الهيبة – جبل توقيت جرينتش توقيت الجزائر توقيت مصر توقيت السعودية توقيت الإمارات العرض 3 مساءاً 4 مساءاً 5 مساءاً 6 مساءاً 7 مساءاً الإعادة الأولي 2.00 صباحاً 3.00 صباحاً 4.00 صباحاً 5.00 صباحاً 6.00 صباحاً الإعادة الثانية 11.00 صباحاً 12.00 ظهراً 1.00 ظهراَ 2.00 ظهراً 3.00 عصراً

حلقات مجمعة ( كل حلقات الاسبوع متتالية ) 5 حلقات يوم الجمعة ( ليلة الخميس ) في المواقيت الاتية

10.00 مساءاً بتوقيت جرينتش

11.00 مساءاً بتوقيت الجزائر

12.00 منتصف الليل بتوقيت مصر

1.00 صباحاً بتوقيت السعودية

2.00 صباحاً بتوقيت الإمارات

فريق عمل مسلسل الهيبة – جبل

التمثيل : تيم حسن – إيمية صياح – عبد المنعم عمايري – منى واصف – روزينا لاذقاني – عبدو شاهين- ختام اللحام – محمد عقيل – ناظم عيسى – مو لطوف.

التأليف : التأليف : سامر نصر الله – طارق عبدو – محمد الحمصي – يزن طربية – وسيم قزق.

الانتاج : صادق الصباح.

الإخراج : سامر البرقاوي.

ملخص قصة مسلسل كف ودفوف

يتحتم على (جبل) خوض معركة جديدة بعد اكتشافه وجود مخططًا من قبل إرهابيين لتحويل السد المائي الذي يحمي الهيبة من الجفاف إلى منفذ للتهريب.

تردد قناة mbc1

تبث القناة على أقمار النايلسات وعربسات