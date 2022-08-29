تقنية

مزايا مخفية في الواتساب WhatsApp وأكواد سرية قد تعرفها للمرة الأولى جربّها الآن

خالد عسر

يعتبر الواتساب WhatsApp من أكثر تطبيقات المراسلات الفورية استخداماً حول العالم، حيث يستخدم هذا التطبيق أكثر من 2 مليار شخص، وهو من أيسر التطبيقات لاستقبال وإرسال الرسائل والصور ومقاطع الفيديو، ومؤخراً قام واتساب بإضافة العديد من التحديثات والمميزات التي من خلالها يشعر المستخدم بتجربة استخدام ممتازة.

مزايا مخفية في الواتساب WhatsApp وأكواد سرية قد تعرفها للمرة الأولى جربّها الآن

مزايا خفية في الواتساب الواتساب WhatsApp

وذكرت الصحيفة البريطانية ذا صن أن تطبيق الواتساب يحتوي على العديد من المزايا والأكواد السرية أو المخفية التي قد لا يعرفها البعض، مثل فتح نمط خاص بالكتابة يمنح المستخدم خط جديد ليجعلك متميزاً في رسائلك التي ترسلها للآخرين.

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أولاً: كيفية التأكيد على كلمة ما في رسالة الواتساب

يمكن للمستخدم كتابة رسالة بخط غامق للتأكيد على كلمة أو جملة ما، أثناء قيامك بإرسال رسالة لصديق أو حبيب، وذلك بطريقة سهلة جداً، بأن تقوم بوضع الرسالة أو الكلمة بين نجمتين، بحيث لا يتم وضع أي فاصل بين النجمة والرسالة، هكذا *الرسالة*.

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ثانياً: كيف تكتب رسالة بخط مائل متميز

يمكنك أن تكون متميزاً في رسائلك على جروبات الواتساب أو أثناء إجراء دردشات جماعية، حيث يمكنك كتابة رسالة ما بخط مائل، وذلك من خلال كتابة الرسالة أو الكلمة المراد التأكيد عليها بين شرطتين سفليتين، هكذا _الرسالة_.

خالد عسر

كاتب ومدون مصري، أعمل بموقع نجوم مصرية، هذا إلى جانب عملي الأساسي، وهو التدريس بمدرسة ثانوية، وأهوى القراءة في العلوم الشرعية وأقوم بتغطية الأوضاع السياسية والاقتصادية لمصر والعالم العربي.


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