مزايا مخفية في الواتساب WhatsApp وأكواد سرية قد تعرفها للمرة الأولى جربّها الآن

يعتبر الواتساب WhatsApp من أكثر تطبيقات المراسلات الفورية استخداماً حول العالم، حيث يستخدم هذا التطبيق أكثر من 2 مليار شخص، وهو من أيسر التطبيقات لاستقبال وإرسال الرسائل والصور ومقاطع الفيديو، ومؤخراً قام واتساب بإضافة العديد من التحديثات والمميزات التي من خلالها يشعر المستخدم بتجربة استخدام ممتازة.

مزايا خفية في الواتساب الواتساب WhatsApp

وذكرت الصحيفة البريطانية ذا صن أن تطبيق الواتساب يحتوي على العديد من المزايا والأكواد السرية أو المخفية التي قد لا يعرفها البعض، مثل فتح نمط خاص بالكتابة يمنح المستخدم خط جديد ليجعلك متميزاً في رسائلك التي ترسلها للآخرين.

أولاً: كيفية التأكيد على كلمة ما في رسالة الواتساب

يمكن للمستخدم كتابة رسالة بخط غامق للتأكيد على كلمة أو جملة ما، أثناء قيامك بإرسال رسالة لصديق أو حبيب، وذلك بطريقة سهلة جداً، بأن تقوم بوضع الرسالة أو الكلمة بين نجمتين، بحيث لا يتم وضع أي فاصل بين النجمة والرسالة، هكذا *الرسالة*.

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ثانياً: كيف تكتب رسالة بخط مائل متميز

يمكنك أن تكون متميزاً في رسائلك على جروبات الواتساب أو أثناء إجراء دردشات جماعية، حيث يمكنك كتابة رسالة ما بخط مائل، وذلك من خلال كتابة الرسالة أو الكلمة المراد التأكيد عليها بين شرطتين سفليتين، هكذا _الرسالة_.