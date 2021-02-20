مراجعة Xiaomi Redmi Note 9T ، المزايا والعيوب

مراجعة Xiaomi Redmi Note 9T ، إيجابيات وسلبيات – سلسلة Redmi هي واحدة من الأفضل في خط Xiaomi ، والتي تنتج منتجات عالية الجودة بسعر منخفض. لهذا السبب ، يحب الناس شراء جهاز Redmi. ومع ذلك ، لا يزال من الممكن التغاضي عن واجهة القسم الداخلي بسبب القيمة الإجمالية الهائلة لهذه الهواتف.

إلى حد كبير ، سلسلة Redmi Note هي مثال ممتاز على ذلك. كعائلة ، يصل الإصدار الجديد من Redmi Note 9. على وجه الدقة ، يطلق عليه هاتف Redmi Note 9T الذكي ، ولكن بنفس التصميم القديم لسلسلة Note 9. ومع ذلك ، فإن التوفر في السوق العالمية يجعل هذا الهاتف قطعة مناسبة جدا.

دعونا نبحث عن المواصفات الأساسية ونبدأ التحليل المتعمق للهاتف الذكي Xiaomi Redmi Note 9T.

مراجعة شاومي ريدمي نوت ٩

نقاط القوة

على السطح البولي كربونات ، تتميز الكاميرا الثلاثية بدقة 48 ميجابكسل بالذكاء الاصطناعي.

بالنسبة لأداء وزاوية تقنية 5G القائمة على شرائح Diminsiety 800U مدمجة في النظام.

توفر الشاشة مقاس 6.53 بوصة جنبًا إلى جنب مع شاشة تقنية IPS LCD القياسية كمية مناسبة من كثافة البكسل.

على الجانب الإيجابي ، هذا الهاتف متاح للأسواق العالمية.

بالإضافة إلى ذلك ، يأتي هذا الجهاز مع بطارية Li-Po 5000 mAh التي تأتي مع شحن سريع 18W.

التصميم والعرض

أولاً ، يمنح التصميم المنحني مع قليل من اللمعان الهاتف الذكي Redmi Note 9T مظهرًا عاديًا للغاية. إلى جانب ذلك ، يوفر الموضع الفريد للكاميرا إحساسًا رائعًا بشيء آخر غير طبيعي. ومع ذلك ، فقد شوهد هذا التصميم في العديد من الهواتف الأخرى مثل Mi 10i. على أي حال ، الشيء الثاني الجدير بالملاحظة حول هذا الهاتف هو مجموعة الألوان الرائعة.

هناك ألوان أسود وأرجواني لكل منها ميزة فريدة توفر عنصرًا بسيطًا وأنيقًا من الدرجة الممتازة . يبدو أنه يحتوي على شاشة IPS LCD ، وتغطي الشاشة اللامعة مقاس 6.53 بوصة 450 شمعة في المتر المربع من السطوع. كل هذه العبوة في طبقة حماية زجاج الغوريلا 5 وطلاء مقاوم للماء. لأسباب أمنية ، تظهر بصمة الإصبع على اللوحة الجانبية ، مما يحسن المظهر العصري لهذا الهاتف ويفرض إحساسًا بالجودة المتميزة.

الذاكرة والاجهزة الداخلية

مثل معظم الأجهزة المتوسطة ، يلبي هاتف Redmi Note 9T جميع متطلبات تقديم مجموعة واسعة من الميزات. ومع ذلك ، لن يكون هذا ممكنًا بدون جهود واجهة MIUI 12 القائمة على نظام التشغيل Android-10 OS. تحتوي هذه الواجهة على العديد من الإعدادات التي يمكنك من خلالها إنشاء نظام بيئي مخصص وفقًا لاستخدامك. الآن ، بالتغيير إلى جانب الأداء ، سجل هذا الهاتف درجة عالية مع Dimensity 800U SoC. وهو مدعوم أيضًا بأحدث خيارات اتصال 5G. بالإضافة إلى ذلك ، ستحصل على سرعة ساعة عالية تبلغ 2.4 جيجا هرتز والتي ستعمل على تسهيل تشغيل النظام بأكمله.

إذا كنت تحب ممارسة الألعاب ، فإن عرض وحدة الرسومات Mali-G57 MC3 يعد أداءً لائقًا للغاية لأنه ينقل اللعب إلى المستوى التالي ، إلا أنه لم يحقق معدل إطارات مرتفعًا أو شهادة HDR. ومع ذلك ، فإن الاستخدام العام مع 4 جيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي سيكون دقيقًا بالتأكيد.

بالإضافة إلى ذلك ، يأتي هاتف Xiaomi Redmi Note 9T مزودًا بمتغيرين للتخزين يتماشيان مع أنواع ذاكرة مختلفة قليلاً. يمكنك الحصول على طراز 64 جيجا بايت مع دعم UFS 2.1 ، بينما يأتي البديل 128 جيجا بايت مع تكوين ذاكرة فلاش UFS 2.2. يتبع جانب التخزين في هذا الهاتف المعايير وسيكون كافياً لعدم نفاد المساحة في أي وقت قريب. ومع ذلك ، إذا كنت بحاجة إلى مساحة أكبر ، فلا يزال بإمكانك استخدام فتحة محرك الأقراص الثانوية المخصصة لتوسيع التخزين.

الكاميرا

لا يقدم هذا الجهاز ما يتوقعه المستخدم العادي من جهاز متوسط ​​المدى برأي غير متحيز. على الرغم من أنه من الجيد أن يتم تشغيل الكاميرا الثلاثية بدقة 48 ميجابكسل بواسطة برنامج مكبر صوت AI ، وإلا فلن يتمكن هذا التكوين من تلبية العلامات الحالية. ومع ذلك ، فإن التركيبة غير المجدية من الماكرو بدقة 2 ميجابكسل وإدراك العمق بدقة 2 ميجابكسل تعطي أحيانًا مخرجات استثنائية. من ناحية أخرى ، كانت كاميرا السيلفي بدقة 13 ميجابكسل الموضوعة على الجانب الأيسر من الشاشة مع وجود شق خيارًا جيدًا. سيؤدي بالتأكيد إلى تحسين جودة الصور ومقاطع الفيديو.

ومع ذلك ، للعمل بشكل جيد ، تحتاج الكاميرا إلى كمية كافية من الضوء لالتقاط صور رائعة. على الرغم من أنه يحتوي على الوضع الليلي الذي يعرض صورًا سلسة ، إلا أنه ليس أفضل ما يمكنك الحصول عليه باستخدام هذا النطاق. كل لقطة صورة لها تعريض وجودة لتبرز لكنها تفشل في التركيز التلقائي للهدف ، يكون قسم الفيديو عريضًا جدًا ، حيث يمكنك تسجيل مقاطع فيديو تصل إلى 4K بمعدل إطارات عادي. أثناء الحركة البطيئة ، تحتاج إلى الاعتماد على 1080 بكسل.

البطارية و

يجمع الهاتف الذكي Redmi Note 9T كل الطاقة من خلال بطارية Li-Po 5000 mAh لاستهلاك الطاقة. باستخدام هذه البطارية ، يمكنك تشغيل الجهاز لأكثر من يومين بشحنة واحدة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن وقت الشاشة رائع أيضًا ، حيث سيكون لديك حوالي 7 ساعات كحد أقصى لأداء مهامك اليومية.

ومع ذلك ، قد يتخلف المظهر في الألعاب بسبب مشاكل التدفئة. ومع ذلك ، فقد ضمنت الشركة أنه في ظل الظروف العادية ، سيكون تدهور البطارية بطيئًا وقد يكون هناك تأثير ضئيل على عمر البطارية بعد ذلك. من ناحية أخرى ، يمكن أن يشحن الشحن السريع بقوة 18 واط أكثر من 33٪ من البطارية في أقل من نصف ساعة ، وسيستغرق هاتف Redmi Note 9T حوالي ساعتين لإكمال الشحن.

الآن ، الذهاب إلى النقطة الأكثر إثارة. يتوفر الهاتف الذكي Xiaomi Redmi Note 9T بسعر أساسي يبلغ 270 دولارًا (19500 روبية هندية) مقابل 64 جيجابايت. بما في ذلك ، يأتي 128 جيجابايت بسعر متوقع 299 دولارًا.

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تفاصيل مواصفات Xiaomi Redmi Note 9T

بالأسفل يمكنك رؤية المواصفات الكاملة لهاتف Xiaomi Redmi Note 9T الذكي.

المواصفات Xiaomi Redmi Note 9T الشبكة 2G, 3G, 4G, 5G أعلن في ديسمبر 2020 January 2021 بطاقة SIM ذو شريحتين الأبعاد 6.35 × 3.04 × 0.36 بوصة الوزن 199جرام الحجم 6.53 بوصة الشاشة شاشة IPS LCD تعمل باللمس

سطوع 450 شمعة في المتر المربع

نسبة 19.5: 9

~ 395 بكسل في البوصة الحماية طلاء مقاوم للماء زجاج الغوريلا 5 الدقة الدقة 1080 × 2340 بكسل نظام التشغيل OS Android 10، MIUI 12 الشريحة 7 نانومتر – أبعاد ميديا تيك 800U 5G المعالج معالج ثماني النواة 2 × 2.4 جيجاهرتز Cortex-A76 6 × 2.0 جيجاهرتز Cortex-A55 GPU Mali-G57 MC3 GPU مالي- G57 MC3 Card slot نعم (فتحة مخصصة) ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت ذاكرة داخلية 64 جيجابايت – UFS 2.1 128 جيجا بايت – UFS 2.2 الكاميرا 48 ميجابكسل (واسع)

2 ميجابكسل (ماكرو)

2 ميجابكسل (عمق)

فلاش LED ، HDR ، بانوراما

4K @ 30 إطارًا في الثانية سيلفي 13 ميغا بكسل

1080 بكسل في 30 إطارًا في الثانية مكبر الصوت نعم (مع مكبرات صوت ستيريو) 3.5mm jack نعم ( صوت 24 بت / 192 كيلو هرتز) وايفي Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac ، ثنائي النطاق

واي فاي مباشر ، نقطة اتصال بلوتوث 5.1 مع A2DP، LE GPS نعم ، مع A-GPS و GLONASS و GALILEO و BDS NFC نعم منفذ الأشعة نعم راديوا نعم مع التسجيل USB USB Type-C 2.0 مستشعرات البصمة البصمة الجانبية ، التسارع ، الدوران القرب والبوصلة البطارية Li-Po 5000 مللي أمبير

شحن سريع 18 وات الألوان الأسود والأرجواني السعر في مصر “غير متوفر”.

في السعودية “غير متوفر”.

عالميا يبدأ من 210 دولار في الصين والهند.

محتويات علبة تليفون شاومي ريدمي نوت 9 تي

1- جهاز Xiaomi Redmi Note 9T 5G

2- رأس الشاحن السريع بقوة 22.5 واط

3- وصلة الـ USB من نوع Type C

4- دبوس معدني لاستخراج الشرائح

5- كتيب الضمان ودليل المستخدم

مزايا وعيوب شاومي ريدمي نوت Xiaomi Redmi Note 9T

في الأسفل ، يمكنك رؤية قائمة إيجابيات وسلبيات (مزايا وعيوب) الهاتف الذكي Xiaomi Redmi Note 9T.

المزايا

1- تصميم منحني بمظهر نهائي غير لامع.

2- صور وفيديوهات رائعة في إضاءة مناسبة.

3- عمر بطارية طويل مع شحن سريع بقوة 18 وات.

4- تجمع شاشة IPS LCD مقاس 6.5 بوصة بين إعدادات سطوع تبلغ 480 شمعة في المتر المربع.

5- ميزات ملائمة لأحدث واجهة مستخدم MIUI 12.

6- حماية Corning Gorilla Glass 5.

7- الطلاء المقاوم للماء هو نقطة زائد.

8- قارئ بصمات الأصابع الجانبي.

9- متكامل مع تقنية 5G.

9- متكامل مع تقنية 5G.

10- تسجيل فيديو 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

11- تم تمكين منفذ NFC والأشعة تحت الحمراء.

12- يقدم المعالج تجربة جيدة أثناء الاستخدام اليومي قوي جدا ولا يوجد تهنيج أو مشاكل في التنقل ما بين التطبيقات والمكالمات ومشاهدة الفيديوهات وتصفح الإنترنت.

العيوب

1- بدون كاميرا فائقة الدقة.

2- لم يكن هاتف شاومي ريدمي نوت 9 تي قادرًا على توفير التصوير الفوتوغرافي ذي النطاق الديناميكي واستقرار الجيروسكوب EIS.

2- لا يوجد دعم للشحن اللاسلكي.

4- USB On-The-Go غير موجود.

5- وزن الهاتف كبير مقارنة بمعظم هواتف الأخرى فيبلغ 199 جرام، والسمك يبلغ 9.05 ملم والذي يجعل استخدام 6- الهاتف صعب بيد واحدة.

6- ظهر الهاتف سهل الخدش وتظهر عليه البصمات بصورة كبيرة فستجعل شكل الهاتف سيء للغاية.

7- نوع الشاشة IPS وكان من الأفضل أن تكون على الأقل أموليد.

8- ليس للألعاب الثقيلة.

9- سماعات الأذن غير مرفقة بعلبة الفون كعادة شركة شاومي.

ملاحظة

يأتي الهاتف الذكي Xiaomi Redmi Note 9T مزودًا بمزايا تقنية الجيل الجديد مع قوة معالجة كبيرة. بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي اليومية والألعاب الخفيفة ، لن يخيب ظنك الهاتف بأي شكل من الأشكال ، إلا إذا كنت من محبي الكاميرا. لا يحتوي برنامج الكاميرا على نطاق ديناميكي ويوفر تجربة تصوير متوسطة.

لكن النمو المتسارع في قسم الواجهة يترك علامات. باختصار ، إذا كنت تريد هاتفًا مزودًا بكاميرا لائقة ، فقد لا يكون الخيار الأفضل. ولكن ، إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي 5g أقل من 210 دولار مع ميزات مناسبة ، فإن الهاتف الذكي Note 9T يعد خيارًا رائعًا لك.