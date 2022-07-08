ما هو البيتكوين وكيف يمكن تجميعه؟|البيتكوين فولت وسعره

تعدين البيتكوين هو واحد من أكثر العمليات استهلاكاً للكهرباء على مستوى العالم، ولقد اكتسبت البيتكوين شهرة واسعة وإقبالاً كبيرًا من قبل العديد من المستثمرين الذين يفضلون الاستثمار في العملات، لكن ما هي البيتكوين وكيف يمكن جمعها؟ ما المقصود بتعدين البيتكوين وكيف يتم؟ .. هذا ما سنتعرف عليه الآن بالتفصيل عبر السطور التالية.

1-ما هو البيتكوين؟

قبل كل شيء ، تجدر الإشارة إلى أن البيتكوين هي عملة افتراضية رمزية غير موجودة أو متاحة للاستخدام الواقعي، وكذلك لا توجد جهة أو دولة معينة أو تنظيم اقتصادي معين يسيطر عليها.

كما لا تخضع البيتكوين للقوانين المتعارف عليها في تنظيم حركات الأموال، وفي الواقع هذه العملة ظهرت لأول مرة عام 2009؛ لتقوم على فكرة التعامل المباشر بين البائع والمشتري دون الحاجة إلى وسيط.

وبوجه عام تستخدم البيتكوين في التعاملات المشفرة عبر الإنترنت، إذ أنها وسيلة آمنة لحفظ الأموال دون النظر إلى هوية صاحبها أو السؤال عن مصدر دخله، من هنا بدأت العديد من الدول الاعتراف بها؛ لهذا السبب أصبح الكثير من الناس يبحث عن كيفية تجميع وتعدين البيتكوين.

2-كيف يمكن تجميع البيتكوين؟

عموماً الخطوة الأولى في تجميع البيتكوين أو أي عملية رقمية أخرى هي إنشاء محفظة بيتكوين، إذ أنها الطريقة الأساسية لتخزين العملة والأكثر أمانًا بين الكثير من الطرق البديلة.

3-ما هي محفظة البيتكوين؟

للتوضيح، محفظة البيتكوين هي عبارة عن عدد من المفاتيح والرموز التي تستخدم للحصول على عنوان بيتكوين، ومن ثم نستخدم هذا العنوان في مختلف المعاملات الاستثمارية بالعملة، فيما يلي أهم أنواع المحافظ:

أ-محفظة الكمبيوتر

هي إحدى المحافظ الإلكترونية التي يسهل من خلالها التحكم في الأموال، آمنة بشكل كبير وفعال، كما يجري استخدامها على نطاق واسع.

ب-محفظة الهاتف

تتشابه هذه المحفظة بشكل كبير مع محفظة الكمبيوتر، لكنها فعالة بشكل أكبر في دفع مقابل المنتجات من خلال رمز QR، ولقد أصبحت شائعة بشكل كبير بعد ظهور التسوق عبر الإنترنت.

ج-محفظة الإنترنت

هي عبارة عن بعض المفاتيح والرموز التي تعتمد على خوادم الإنترنت، ولها نفس وظائف المحافظ السابقة، لكن يعيبها سهولة اختراقها وإمكانية الجهة المقدمة لها من السيطرة على كل معاملاتك.

د-محفظة الهاتف المحمول

يقصد بها المحفظة التي تم تصميمها لكي يمكن إدخال رموز العملات الورقية عليها، وبالتالي إجراء مختلف المعاملات.

والآن بعد أن تعرفنا على أنواع المحافظ الإلكترونية، نوضح بالتفصيل طرق تجميع البيتكوين.

4-ما هي طرق تجميع البيتكوين؟

بعد أن استعرضنا المحافظ الإلكترونية المختلفة، والتي يعد امتلاكها أول خطوات تجميع العملات الرقمية، يأن الوقت لمعرفة الطرق التي يمكن من خلالها جمع البيتكوين، وباختصار تتمثل في الآتي:

شراء البيتكوين من شركات العملات الرقمية، أو الأفراد الراغبين في بيع عملاتهم.

أو تعدين البيتكوين.

ومن الجدير بالذكر أن طريقة تعدين البيتكوين بدأت تنخفض فاعليتها خاصة في الآونة الأخيرة؛ بسبب كثرة الأشخاص الذين يقومون بها.

5-ما المقصود بتعدين البيتكوين؟

لمزيد من التوضيح، تعدين البيتكوين هي عملية حاسوبية معقدة لإنتاج بيتكوين جديدة ومن ثم طرحها للتداول، حيث تتم من خلال شبكة لا مركزية، أو ما تسمى البلوك تشين (Blockchain)، وذلك عن طريق بعض العمليات الرياضية المعقدة التي تتم عبر أجهزة المعدنين، حتى يتم التحقق من المعاملات.

5-كيفية تعدين البيتكوين؟

تتم عملية التعدين على عدد من المراحل تستهلك في مجملها 59 % من إجمالي استهلاك العالم للكهرباء، أي بما يعادل 131.47 تيراواط في الساعة من أصل 22.315 تيراواط، وذلك على النحو التالي:

في البداية يتم إجراء بعض المعاملات الرياضية الصالحة.

ثم يتم تجميع المعاملات في كتلة.

ومن ثم يجب تحديد رأس الكتلة الأحدث ودمجها في الكتلة الجديدة حتى الانتهاء من إثبات العمل.

بعد الانتهاء من إثبات العمل يتم إضافة كتلة جديدة إلى البلوك تشين.

ومن ثم إضافة الكتلة إلى شبكة نظير إلى نظير.

وفي النهاية يتلقى المُعدّن مكافأته بعملة البيتكوين.

6-أهم مخاطر عملة البيتكوين:

إن الاستثمار في العملات الرقمية بشكل عام وفي البيتكوين بشكل خاص، تحفه العديد من المخاطر ولعل أبرزها ما يلي:

التقلب والتذبذب.

الافتقار للدعم.

صعوبة مقاومة الكوارث

-أولاً، التقلب والتذبذب

هي أكبر مخاطر سوق عملات البيتكوين؛ لأن العملات الرقمية لا يحكمها قواعد معينة، وإنما يمكن أن ترتفع قيمتها بشكل كبير في يوم وسرعان ما تنخفض في اليوم الآخر، بل يمكن أن يحدث الأمر في غضون دقائق معدودة.

-ثانياً، الافتقار للدعم

إن البيتكوين غير مدعوم من الجهات الرسمية بشكل مباشر، إذ يدعم نفسه بنفسه من خلال خوارزميته الرياضية، فهي عملة ذات قيمة لأن من يتعاملون بها يظنون أنها لها قيمة فقط، وهذا يعني أنه لا توجد أي جهة حكومية أو تنظيم اقتصادي يحكم تداولها وحركتها.

-ثالثاً ، البيتكوين غير مقاومة للكوراث

من المؤكد أن التفكير الاقتصادي والمالي أوقات الأزمات يختلف كثيرًا عن التفكير في فترات الاستقرار، لكن في حالة الكوارث فإن الدول والحكومات تلجأ لملاذ آمن مثل الذهب، كما حدث في فترة وباء فيروس كورونا، ولا تلجأ للعملات الرقمية، سواء البيتكوين أو غيرها، مما يعني أن البيتكوين غير مقاومة للكوارث.

7-ما هي طرق شراء البيتكوين؟

بعد أن تعرفنا على ماهية العملة الرقمية وكذلك تعدين البيتكوين، وعرفنا كم يستغرق تعدين البيتكوين، يتبقى توضيح الطرق التي يمكننا من خلالها شراء البيتكوين، حيث تتمثل فيما يلي:

الصراف الآلي.

بطاقات الهدايا.

بورصات بيتكوين.

وأخيراً ، الند بالند.

-الصراف الآلي

بدأت ماكينات الصراف الآلي لعملة بيتكوين تظهر في العديد من الدول، وتتقاضى عمولة ما بين 3 إلى 8 بالمئة بالإضافة سعر الصرف العادي، ثم تضع النقود في الصراف الآلي.

-بطاقات الهدايا

هي طريقة أخرى لشراء عملات بيتكوين من خلال استبدالها بهذه البطاقات، وهي أرخص سعرًا من الطريقة السابقة، حيث يتم شراء بطاقة هدية من متاجر التجزئة ثم استبدالها بعملة بيتكوين.

-بورصات بيتكوين

إذ يوجد العديد من البورصات الخاصة بالبيتكوين وهي أسهل طرق الشراء، ومنها بيتفينكس، وبيتفلاير، وبيتستامب، وبي تي سي سي، وكراكن.

-الند بالند

وفي هذه الحالة فإنك تتعامل مع البائع مباشرة دون وسيط، وتعتبر منصة لوكال بيتكوينز أشهر المنصات التي تقدم هذه الخدمة.

8-ما هو البيتكوين فولت؟

ربما في رحلة بحثك عن ماهية العملات الرقمية، وتعدين البيتكوين سمعت عن البيتكوين فولت ولم تعرف ما هي، لا بأس سأخبرك .. في الواقع هي عملة رقمي لا مركزية مشفرة تماماً مثل البيتكوين، لكن أهم ما يميزها هو عنصر الأمان، حيث يمكن للمستخدم إلغاء أي معاملة بعد إرسالها حال حدوث أي مشكلة.

كما تعتمد على نظام البلوكيشن، وتوضع علامة على معاملات بيتكوين فولت تدل على أنها معلقة، إلى أن تمر للمعاملة بـ 144 كتلة من البلوكيشن، وتتم في غضون 24 ساعة، بما يمكن إلغائها قبل انتهاء هذه المدة، وعلى الرغم من كونها أول عملة رقمية مشفرة يمكن استرجاعها، فهي منخفضة التكاليف.

9-ما هو سعر البيتكوين فولت؟

صدقاً ، إن الوقوف على سعر ثابت للبيتكوين فولت هو أمر صعب للغاية، أي أنها مثل البورصة كل ساعة في جديد، وبالتالي فإن سعر أمس ليس كسعر اليوم، قد ينخفض أو يرتفع، لكن هناك عدة عوامل تؤثر على سعر البيتكوين فولت، أهمها:

سعر الدولار وسعر الفائدة على الودائع.

كذلك سعر الذهب.

كما تتأثر بالانتخابات الأمريكية وحالة الاقتصاد العالمي.

إضافة إلى انتشار الأوبئة والأمراض.

10-كيف تستثمر في البيتكوين؟

والآن لعلك تتساءل “كيف أستثمر في البيتكوين؟”، إليك بعض الخطوات التي تساعدك على الاستثمار في البيتكوين بنجاح :

لا بد من وجود محفظة مناسبة ومتنوعة ومستقرة.

استثمر في صناديق الاستثمار المتداولة ETF، إذ إن الاستثمار في البيتكوين بشكل مباشر قد يعرضك إلى العديد من الخسائر، وبالتالي فإن صناديق الاستثمار أكثر أمانًا.

النظر في الأسهم المشفرة، وهي طريقة أخرى أكثر أمانًا من الاستثمار المباشر في البيتكوين، ومن الشركات التي تدعم ذلك، مثل تيسلا التابعة لإيلون ماسك، وكذلك منصة سكوير Square.

وفي نهاية المقال، تجدر الإشارة إلى أن المعرفة الكاملة بكيفية إنشاء البيتكوين وطرق الاستثمار عليها باحترافية، تستوجب الالمام الشامل بعملية تعدين البيتكوين، وقد تناولنا خلال هذا المقال كل ما يتعلق بالبيتكوين من تجميع وتعدين، منذ بداية ظهور العملة وحتى الاستثمار الاحترافي فيها.