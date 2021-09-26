مايكروسوفت تطلق هاتفها Surface Duo 2 الخارق قاتل ومنافس هواتف سامسونج Galaxy Z Fold 3 وشقيقه Galaxy Z Flip 3

قامت الشركة الأمريكية مايكروسوفت بإطلاق هاتفها الجديد Surface Duo 2 المنافس الأقوى لهواتف سامسونج Galaxy Z Fold 3 وشقيقه Galaxy Z Flip 3، ويحتوي هاتف مايكروسوفت القابل للطي على مواصفات جبارة به أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا والتقنية، ووصف الهاتف بأنه الأكثر إبهاراً وتطوراً.

مايكروسوفت تطلق هاتفها Surface Duo 2 الخارق قاتل هواتف سامسونج

وأكد خبراء في مجال التقنية أن الشركة الأمريكية مايكروسوفت بهاتفها الجديد Surface Duo 2 تسحب البساط من تحت أقدام شركة سامسونج، أو على الأقل فإنها بهذا الهاتف تشوش عليها في السوق، ويكون منافساً قوياً لهواتف سامسونج من نفس الفئة، كهاتف Galaxy Z Flip 3 وشقيقة الأكبر Galaxy Z Fold 3.

وحول مواصفات هاتف مايكروسوفت المنافس لهواتف سامسونج الحديثة القابلة للطي فقد جاءت على النحو التالي:

يحتوي هاتف Surface Duo 2 على شاشتين نوع الشاشتين OLED مقياس 5.8 إنش دقة الشاشتين 1344×1892 بكسل معدل التحديث 90 هرتز

كما أن الشاشتين متصلين بمفصل مما يسمح للمستخدم بفتحه كالكتاب أو جعله مثبت مثل الخيمة، وهو بذلك يختلف عن هواتف سامسونج التي تحتوي على شاشة واحدة كبيرة يقوم المستخدم بطيها من المنتصف.

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مواصفات هاتف Surface Duo 2

كما يحتوي هاتف مايكروسوفت Surface Duo 2، على المواصفات التالية: