لتجربة فريدة وحصرية.. سامسونج تعلن عن أحدث إصدارات شاشة odyssey ark

يهتم عشاق التطور والجديد من الهواتف الذكية والمهتمين بالتحديث لكل ما تقدمه شبكة سامسونج لعملائها من تحديثات وإصدارات جديدة على الهواتف الذكية وها هي تعلن عن أحدث صيحاتها وأحدث اصدراتها عن الشاشات الذكية إذ تعلن عن إطلاق شاشة ذكية تنميز بكبر حجمها، تمنح مستخدمي الحاسوب ومحبي مشاهدة الافلام والفيدوهات في شاشة كبيرة متطورة تسمح بمشاهدة وألعاب ممتعة متميزة غير موجودة في باقي الشاشات الذكية الآخرى.

شاشة سامسونج في الإصدار الجديد odyssey ark

أهم ما يميز الإصدار الجديد من سامسونج odyssey ark بأن شاشته ذات حجم كبير سيتم طرحه بقاس للشاشة يصل 55 بوصة، وجاءت الشاشة منحنية بمعدل إنحناء يظل 1000R، وثبت الشاشة على محور متحرك يستطيع إدارتها لتكون أفقية أو عمودية.

تبلغ أبعاد الشاشة 19.9 ودقة العرض عالية تصل 3840/ 2160 بكسل، ومعدل التردد عالي يبلغ 165 هيرتز.

نسبة تباين الشاشة تبلغ 1000.000: 1.

وتدعم شاشة الهاتف تقنية Kuantum Mini Led والتي تعطيها 16384 من مستويات اللون الأسود.

كما يعطي الجهاز إمكانية التحكم بأربع شاشات عن بعد.

سعر ومميزات شاشة سامسونج odyssey ark

زودت شركة سامسونج الإصدار الجديد odyssey ark بعدد 4 منافذ Hdmi لتوصيله مع مختلف الحواسيب والأجهزة الإلكترونية الأخرى، كما زود بنظام الإضاءة خفي مميز الألوان.

تمنح الشاشة المستخدم إمكانية القيام بجعل الشاشة 3 أجزاء مقسمة.

تستطيع الشاشة تشغيل ألعاب الفيديو ومقاطع الفيديو المصورة بدقة تصل إلى 4K.

وعن السعر المتوقع طرح للهاتف فإنه من المتوقع أن يصل سعره إلى 3500 دولار أمريكي.

ومن ثم سيكون ذلك الاصدار الجديد من سامسونج رغم ارتفاع سعره إلا أنه مناسب جدًا للراغبين في استخدامه في متابعة مقاطع الفيديو والمقاطع المصورة والأفلام كما يعطي تجربة فريدة لمحبي الألعاب الإلكترونية لما تتسم به الشاشة من حجم وإمكانيات متطورة