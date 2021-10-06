لاول مرة صور هاتف سامسونج Galaxy S 22 Ultra الجديد وحش التصوير تعرف على مواصفاته وسعره في الأسواق

تقدم شركة سامسونج Samsung أجدد هواتفها المحمول وهو هاتف سامسونج Galaxy S 22 Ultra الجديد هذا الهاتف العملاق الذي أثار الجدل منذ أن أعلنت الشركة عنه، كما أطلق على الهاتف إنه وحش التصوير وهذا لأنه ولأول مره تقدم شركة سامسونج هذه المواصفات القياسية في كاميرة الهاتف حيث تصل دقة الكاميرا الأساسية بجودة 200 ميجا بكسل وهذا ما جعله أقوى هواتف سامسونج التي أصدرتها على الإطلاق.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy S 22 Ultra الجديد

منذ أن تم الإعلان عن هذا الهاتف الشبابي أجدد هواتف سامسونج هاتف Galaxy S 22 Ultra والجميع يبحث عن المواصفات التي يتمتع بها هذا الهاتف العملاق، وإليكم مواصفات الهاتف وهي:

يتميز هاتف سامسونج Galaxy S 22 Ultra الجديد بتصميم الرائع الأنيق، كما أنه مصنوع من الزجاج حيث يصل وزن الهاتف 228 جرام.

يدعم شريحتين اتصالات تدعم كافة الأجيال 4G, 3G, 2G, 5G.

دقة الشاشة 1440× 3200 بكسل، من نوع Dynamic AMOLED 2X.

نظام التشغيل أندرويد 12.

يتوفر الهاتف بنسختين 512 جيجابايت، 256 جيجابايت بذاكرة عشوائية 18، 12 جيجابايت.

بطارية الهاتف 5000 مللي امبير بشحن سريع.

يدعم كافة التقنيات الحديثة الراديو، واي فاي، GPS، البلوتوث.

يتوفر هاتف سامسونج Galaxy S 22 Ultra الجديد بألوان شبابية تتناسب مع جميع الأعمار وهم الأسود، فضي، بني، تيتانيوم.

سعر هاتف سامسونج Galaxy S 22 Ultra الجديد

أعلنت شركة سامسونج أنه سوف يتم طرح هاتف سامسونج Galaxy S 22 Ultra الجديد في الأسواق بداية من عام 2022 م، ويتوفر بالأسعار التالية: