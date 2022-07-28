أعلنت شركة Meta عن ميزات جديدة على Facebook لمنشئي المحتوى، حيث تتيح لهم الميزة الجديدة كسب المال من مقاطع الفيديو المنشورة على التطبيق أثناء استخدام الأغاني للعديد من الفنانين ، في محاولة جادة لحماية حقوق الملكية الفكرية، من خلال إتاحتها على منصتهم لمنع التعدي على حقوق النشر المؤلف.

ميزة Facebook الجديدة

أوضحت “The Verge” أنه لبعض الوقت في المستقبل ، سيتمكن منشئو المحتوى على التطبيق من تحقيق الدخل من مقاطع الفيديو التي تحتوي على موسيقى مرخصة في مقاطع فيديو Facebook المعروضة عند الوصول إلى مكتبة الموسيقى المرخصة من Meta ، وسيحصل منشئو المحتوى على 20٪ من الدخل الإعلاني.

شروط الحصول على ميزة فيسبوك

تضع Meta عددًا من الشروط المهمة لمنشئي المحتوى الذين يرغبون في كسب المال من خلال تطبيق Facebook ويريدون جني الأموال باستخدام الأغاني في مقاطع الفيديو الخاصة بهم بما في ذلك:

يجب ألا تقل مدة مقاطع الفيديو عن دقيقة واحدة.

لا ينبغي أن تكون الموسيقى هي الغرض الأساسي من الفيديو.

من المهم ملاحظة أنه لا يعمل مع مقاطع فيديو Reels.

تحقيق الربح من فيديوهات فيسبوك

وفى نفس السياق شركة Meta قد زادت مؤخرًا من اهتمامها بالملكية الفكرية، بعد توترات بين الشركة وصناعة الموسيقى، حيث أبلغت دار نشر الموسيقى الشهيرة “Kobalt” شركاءها وكتابها أن اتفاقية الترخيص الخاصة به مع Meta قد انتهت، وأن 700000 أغنية سيتم سحبها من Instagram و Facebook، كما رفعت شركة الموسيقى السويدية Epidemic Sound دعوى قضائية ضد Meta ، التي ترخص المؤثرات الصوتية وموسيقى الخلفية لمنشئي المحتوى ، زاعمة أنه تم تحميل 1000 أغنية من أعمالها على منصة الشركة دون إذن.

ما المحتوى المحظور نشره في فيسبوك

يوجد الكثير من المحتويات التى يجب حظرها وعدم نشرها على فيسبوك مثل الدعاية والترويج للمواد الممنوعة والكحوليات كل هذه الأشياء تمنعك من التأهل من جنى أرباح من الفيسبوك.