محمد أحمد صبحي

حاصل على بكالوريوس تربية، مهتم بالكتابة ومتابعة الاخبار، محرر في كثير من المواقع، أعمل بالمجال منذ فترة كبيرة.


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.