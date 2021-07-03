كيفية استلاف رصيد اوريدو عمان | كود اتسلف رصيد في خطوة

نفاذ الرصيد بدون مقدمات أمر وارد وبشدة خاصة حينما يكون الشخص كثير الاتصالات وإجراء مكالمات دولية ولشبكات أخرى مما يجعل تسعيرة أو سعر دقيقة المكالمة أعلي نسبياً من تلك التي تجريها لنفس شبكة اوريدو, استلاف رصيد من اوريدو أمر ضروري في بعض الحالات التي تكون في حاجة الي اجراء اتصال فوري طارئ.

بذلك وفرت شركة اوريدو إمكانية أن يقوم العميل بطلب كود مختصر سريع يوفر هذا الكود استلاف الرصيد بكل سهولة مع إمكانية السداد في وقت لاحق مع إعادة الشحن، وهذه الخدمة تسمى على الحساب.

كود استلاف رصيد اوريدو عمان:

لإستلاف الرصيد سيكون من الضروري إدخال الكود التالي: #124*222*، يبدأ الكود من جهة اليسار بنجمة ثم 222 ثم نجمة ثم 124 ثم علامة الشباك ومن ثم الاتصال.

ستصل رسالة فور طلب الكود السابق على الحوال تخبرك بأنة تم حصولك على دقائق وميجابايت يمكنك استخدامها في أي وقت ودون قيود، وسيكون بإمكانك إعادة تسديد قيمة السلف مرة أخرى حينما تعاود شحن رصيد هاتفك مرة أخري.

يمكنك استخدام الكود التالي: *505# حيث يمكنه أيضاً توفير رصيد مجاني سلف من شركة أوردو في حال كأنه هناك مشكلة في الكود الأول، وبكل سهولة ستتمكن من اجراء الاتصالات والمكالمات في أي وقت ويمكنك التسديد لاحقاً.