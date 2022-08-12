تعد شركة موبايلي أحد أبرز شركات الاتصالات في المملكة العربية السعودية، وتقوم الشركة بتوفير مئات الخدمات المميزة لعملائها من مواطني المملكة العربية والمقيمين بها، كما تمتلك الشركة الكثير من الفروع موزعة في مناطق ومدن المملكة المختلفة، ليسهل على العميل الوصول إلى أحد فروع موبايلي والحصول على الخدمات المختلفة، وتحرص شركة موبايلي على إرضاء كافة عملائها، من خلال توفير أبرز خدمات الاتصالات، ومنها خدمة إلغاء الخدمات التي تسحب رصيد بصورة مفاجئة وبدون علم العميل.

كيفية إلغاء خدمات موبايلي التي تسحب الرصيد 1444

أوضحت شركة موبايلي في المملكة العربية السعودية، بأنه يمكن لعملائها من مواطني المملكة والمقيمين بها، إلغاء الخدمات التي تتسبب في سحب الرصيد بصورة مفاجئة وتلقائية كل شهر وبدون علم العميل، مما يتسبب في نفاذ الرصيد بسرعة وبصورة غير مسبوقة، ويتسبب في إزعاج الكثر من العملاء، ويتم ذلك عبر الآتي:

الخدمة كيفية إلغائها رصيد الطوارئ يتم إلغائها من خلال الاتصال بالكود *400# محتوي عبر الدخول إلى تطبيق موبايلي الإلكتروني، والضغط على الأمر خطي، قم بتحديد الخيار الاشتراكات المفعلة، والنقر على الخيار خدمات المحتوي، حدد الخيار إلغاء، يتم إلغاء الخدمة وتصلك رسالة للتأكيد رنان في خط موبايلي إرسال رسالة نصية إلى الرقم 655556 تحتوي على كلمة “إلغاء” تطبيق ترانسفورم مي للحمية إرسال رسالة نصية إلى الرقم 660055 تحتوي على “غ1” ملخص نهاية المكالمة لأي خدمة غير مجانية إرسال رسالة نصية إلى الرقم 1100 تحتوي على الرقم “552”، أو الاتصال المباشر على الكود “#552*” راحتي لحجب جهات الاتصال المزعجة الاتصال المباشر بالكود #5678*، أو إرسال رسالة نصية إلى الرقم 1100 تحتوي على الرمز “5678” التعريف بالرصيد إرسال رسالة نصية إلى الرقم 1100 تحتوي على الرمز “565”، أو الاتصال المباشر بالكود #565* مشاركة مزايا الباقة عبر الدخول إلى تطبيق موبايلي الإلكتروني، النقر على الخيار خطي، حدد الأمر الاشتراكات المفعلة، قم بالضغط على مشاركة مزايا الباقة، حدد الخيار إلغاء، تصلك رسالة تفيد بإتمام الخدمة بنجاح

خطوات إلغاء الخدمات التي تسحب رصيد عبر تطبيق موبايلي

أطلقت شركة موبايلي لعملائها في المملكة العربية السعودية، تطبيق إلكتروني ليقدم للعملاء الكثير من الخدمات المميزة، وأوضحت الشركة بأنه يمكن للعميل إلغاء الخدمات التي تسحب الرصيد بدون علم العميل وبصورة تلقائية شهرية، من خلال اتباع الخطوات الآتية: