رسميًا من الغد.. قطع خدمات جوجل عن هواتف أندرويد 2.3 وهنا الحل

تم الإعلان رسميًا أنه من يوم الاثنين 27 سبتمبر 2021 سيتم قطع خدمات جوجل عن هواتف نظام التشغيل “اندرويد 2.3″، وهي بذلك تقوم بقطع خدمات كثيرة لها بملايين الهواتف الذي جاء السبب حول أنها هواتف قديمة، وأصبحت سهلة الاختراق، ولكن الحل بسيط وهو أن بعض تلك الهواتف يمكن تحديث نظام التشغيل إلى “اندرويد 3.0” وبذلك يتفادى قطع خدمات جوجل، بينما الهواتف التي لا يمكن تحدثها فسيتم من الغد عدم تشغيل خدمات جوجل بها.

قطع خدمات جوجل رسمياً لملايين الهواتف

من متابعة التحديثات الجديدة التي تطلقها شركة Google فقد أعلنت عن تحديث متصفح جوجل كروم (.93.0.4577.82,) وحذرت الجمعة الماضية 24 سبتمبر من عمليات تهديد أمنى لمليارات المستخدمين عبر متصفح جوجل كروم، ودعت لتحديثه فورا، وفي سياق أخبار جوجل، فقد ورد الخبر الرسمي حول إيقاف خدماتها للهواتف التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد “2.3”، والخدمات التي أعلنت عن توقفها هي:

متصفح جوجل كروم

خرائط جوجل

خدمة البريد الإلكتروني من جوجل Gmail

متجر ألعاب جوجل Google Play

حل عدم إيقاف خدمات جوجل للهواتف القديمة بنظام الاندوريد

كما أوضحنا ضرورة القيام بتحديث نظام الهاتف من خلال الدخول على متجر التطبيقات (متجر جوجل بلاي) ثم القيام بالتحديث، وهذا النظام القديم يمكن تحديثه إلى رقم “android 3.0 ” فاذا تم قبول التحديث بهاتفك أصبح بمأمن من عدم فاعلية خدمات جوجل، إذا لم يتاح التحديث للهاتف فأصبحت تلك الخدمات من يوم الاثنين 27 سبتمبر غير مفعلة ولا تستطيع الاستفادة منها.

متصفح جوجل كروم