في حتة تانية خالص .. كاميرا هاتف Xiaomi 12S Ultra من شاومي “تفاصيل”

جاءت كاميرا هاتف Xiaomi 12S Ultra من شاومي مميزة عن مثيلتها في عدد من الهواتف لنفس الشركة، فقد طرحت شركة شاومي من فترة هاتفها المميز Xiaomi 12 Pro بالسوق المصري، وبالرغم من ارتفاع سعره في السوق، لدرجة أنه كان حينها أعلى سعر بين هواتف شاومي في السوق المصري، إلا أن أداء الكاميرا يأتي متواضع بالمقارنة بهاتف Flagship، ثم أطلقت شركة شاومي أيقونتها Xiaomi 12S Ultra بالصين، وعلى العكس فقد جاء هاتف Xiaomi 12S Ultra بمواصفات فائقة بالمقارنة بالهواتف التي سبقتها، وكان أكثر ما يميز الهاتف الكاميرا، في السياق التالي نوضح تفاصيل كاميرا هاتف Xiaomi 12S Ultra من شاومي.

كاميرا شاومي Xiaomi 12S Ultra

الكاميرا الأمامية السبلفي للهاتف دقتها 32 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة F/2.5 ومستشعر OV32C بحجم 1/3.2 بوصة، كما أنها تشتمل على مثبت إلكتروني مع تصوير مقاطع الفيديو.

الكاميرا الخلفية الأساسية تأتي بمستشعر 1 بوصة، وهو مستشعر عملاق يمنح الهاتف ميزة أكثر من رائعة.

يشتمل الهاتف على 3 كاميرا خلفية عدساتها جميعًا من النوع Leica.

العدسة الأساسية

العدسة الأساسية لكاميرا هاتف شاومي Xiaomi 12S Ultra دقتها 50.3 ميجا بيكسل وفتحة العدسة F/1.9 مع مستشعر سوني من النوع IMX989 وحجمه بوصة واحدة.

العدسة الأساسية تدعم Laser AutoFocus ومثبت بصري.

أيضًا يمكن للعدسة الأساسية تصوير مقاطع الفيديو بجودة [email protected]

العدسة الثانية

هي عدسة Telephoto ودقتها 48 ميجا بيكسل وفتحة العدسة F/4.1

تأتي مع مستشعر سوني IMX586

حجم المستشعر يبلغ نصف بوصة.

العدسة تدعم مثبت بصري يقوم بعمل zoom يصل حتى 5X ويصل حتى 120X بالسوفت وير.

العدسة الثالثة