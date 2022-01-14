فورت نايت تعود أخيرًا إلى أجهزة أبل بطريقة مختلفة للتحميل واللعب

بعد فترة كبيرة من التوقف، عادت لعبة فورت نايت الشهيرة للعمل مجددًا عبر منصات شركة آبل الأمريكية وعلى هواتف الآيفون التابعة لها، من خلال إصدار تجريبى مفتوح بخدمة الألعاب السحابية، وفقًا لما أعلنته Nvidia، لتكون متاحة عبر متصفح الويب iOS Safari، ووفقًا لما تم تداوله مؤخرًا فيمكن الاشتراك في الإصدار التجريبي المفتوح لأعضاء GeForce Now، مع الأخذ في الإعتبار أن المساحة المتاحة محدودة، لذا لن يتلقي كل من يقوم بالتسجيل دعوة بالضرورة.

الاشتراك عبر Nvidia

ويتم الحصول على وممارسة لعبة فورت نايت في نسختها الجديدة على منصات التشغيل ios من خلال خدمة الألعاب السحابية من Nvidia التي تكون بمقابل اشتراكها الأساسي فقط، ولا يتطلب الأمر دفع أي رسوم إضافية خلال الفترة الحالية، وإن كانت المستويات المدفوعة توفر المزيد من الامتيازات المتعلقة بطول فترات جلسات اللعب، مع الأخذ في الاعتبار أن الإصدار التجريبي الجديد لـ Fortnite مخصص فقط للهواتف الذكية من الآيفون وليست لأجهزة المكتب.

وبالرغم من عودة لعبة فورت نايت إلى أجهزة آبل، إلا أن عودتها بهذه الطريقة تحمل العديد من علامات الاستفهام، التي تشير إلى استمرار الخلافات المالية بين شركة إيبك جيمز المالكة للعبة وبين الشركة الأمريكية المصنعة لهواتف الآيفون، إلا أنه في الوقت ذاته تمثل خطوة هامة في العودة التدريجية كليًا مع الوقت عبر المتجر الرئيسي للشركة.

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وتحديث الأسلحة الجديد

يأتي هذا في الوقت الذي تستعد فيه اللعبة لإطلاق أقوى تحديث للأسلحة المختلفة والمتنوعة، من أجل إضافة مجموعة جديدة ورائعة، بجانب إجراء تحسينات موسعة على الموجودة حاليًا، سواء الرشاشة أو البنادق المختلفة، وسيتم إنقاص بعض الأوزان الخاصة بها، مع زيادة دقة التصويب والتقريب، لزيادة الفرصة في إصابة الأهداف بنجاح.