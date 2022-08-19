طريقة حذف حساب شي إن في اقل من خمس دقائق

قد يضطر عدد من الأشخاص، خاصةً الفتيات، إلى حذف حسابهم من موقع شي إن لعدة أسباب، إما لأمور تتعلق بالخوف على خصوصيتهم، أو إنفاقهم الكثير من الأموال على منتجات شي إن، أو لقيامهم بعملية شراء غير موفقة، تابع معنا للتعرف على طريقة حذف حساب شي إن بشكل نهائي.

موقع SHEIN

شي إن هو متجر إلكتروني به عدد من المنتجات المتميزة التي قد ترغب في شرائها، ويمتاز بأسعاره البسيطة وعروضه المستمرة على المنتجات، خاصةً أدوات الفتيات، ويستخدم الملايين هذا المتجر حول العالم، إذ ليس على العميل إلا اختيار طلبه والنقر على الشراء، ليصله المنتج حتى باب البيت.

طريقة حذف حساب شي إن

أتاح موقع شي إن، للمقيمين داخل المملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، طريقة بسيطة لحذف حساباتهم الخاصة من المتجر، وهي كالتالي:

أولًا: احرص على سحب الرصيد من محفظة شي إن، لأنه بمجرد حذف الحساب، لن تتمكن من استرداد أموالك.

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي على موقع شي إن كالمعتاد.

ثم انقر على ملف التعريف الخاص بك من أعلى الشاشة، أو أمر “حسابي”.

ستجد عدة خيارات، مرر بين هذه الخيارات وانقر على الأمر “حذف الحساب”.

سيطلب منك المتجر التأكيد على طلب إلغاء الحساب على متجر شي إن، انقر على “أوافق”.

بعد ذلك سيرغب الموقع في معرفة سبب حذف حسابك، ويعرض عليك العديد من الأسباب، مثل: لم أعد اشتري، مخاوف بشأن السلامة والخصوصية، معلومات الحساب غير صحيحة، وغيرها، لذا يجب تحديد سبب حذف الحساب.

بعد ذلك سيرسل لك التطبيق رمز إلغاء الحساب في رسالة بريد، ألصقه في المربع المخصص له الظاهر على الشاشة، وسرعان ما سيتم حذف حسابك.

تنويه: إذا كنت غير مقيم في الأماكن المذكورة سابقًا، حينها ستحتاج إلى التواصل مع خدمة العملاء لا اتباع الخطوات السابقة.

طريقة التواصل مع خدمة عملاء شي إن

لا تقلق، سوف تتلقى خدمة العملاء طلبك لإلغاء حسابك على شي إن إذا كنت غير مقيم في الأماكن السابقة، لذا بعد تسجيل الدخول إلى حسابك، قم بالتواصل مع خدمة العملاء عبر الرقم المتوفر في الصفحة الرئيسية لموقع شي إن، والبدء في شرح سبب حذف الحساب، ثم استكمال البيانات، وبهذا تتمكن من حذف حسابك نهائيًّا.