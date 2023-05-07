طريقة تحديد موقع الآيفون المسروق بواسطة استخدام الرقم التسلسلي

طريقة تحديد موقع الآيفون المسروق عبر استخدام الرقم التسلسلي الخاص به، تعد من الطرق الفعالة في إيجاد الهاتف على وجه السرعة، سواءً أكان مغلقًا أو تم سرقته، وقد أثبتت الطريقة فاعلية كبيرة في إيجاد الآيفون والأجهزة الأخرى مثل ipad أو ipod touch الذكية، وذلك من خلال الاستعانة بأحد التطبيقات الشهيرة التي تساعد بشكل فوري في حل المشكلة، وهذا ما سنوضحه بالتفصيل في السطور القادمة.

طريقة تحديد موقع الآيفون المسروق

الرقم التسلسلي للهاتف يساعد بشكل سريع في الوصول إلى الهاتف المغلق أو تحديد موقعه بكل سهولة، حيث يتم تحديد موقع الآيفون المسروق من خلال تطبيق find my mobile، الذي بدوره يقوم بإطلاق إنذار أو صوت جرس؛ للإشارة إلى مكان تواجد الهاتف.

ويمكن الحصول على الرقم التسلسلي أو السيريال نمبر الخاص بالآيفون المُغلق بواسطة رقم الهاتف، وذلك من خلال الاتصال مباشرةً بالكود #06#*، عبر الاستعانة بالهاتف الخاص بك ومن ثم الاحتفاظ به، ويمكن العثور عليه أيضًا من خلال علبة الجهاز.

وفي حالة سرقة الهاتف فإنه يمكن إيجاده من خلال تطبيق بعض الخطوات، والتي تتمثل فيما يلي:-

الاستعانة بلاب توب أو تابلت أو باستخدام هاتف آيفون آخر، ثم تسجيل الدخول عبر أي كلاود.

ثم تثبيت تطبيق find my phone.

الذهاب إلى وجهة تطبيق “تحديد الموقع” المُثبت على جهاز Apple.

الانتقال إلى قائمة الإعدادات المتواجدة بأعلى الواجهة الرئيسية للتطبيق.

كتابة الرقم التسلسلي لهاتف الأيفون المغلق، أو المعروف باسم السيريال نمبر في المكان المخصص لذلك.

التأكد من الرقم المدخل ثم النقر على بحث أو Search.

يبدأ النظام بإرسال رسالة تتضمن كافة التفاصيل الخاصة بالاتصال على الجهاز الضائع.

تظهر أمامك صفحة تتضمن خريطة، توضح الطريق إلى مكان تواجد الآيفون المسروق.

مزايا تطبيق find my phone

يحقق التطبيق أيضًا مزايا أخرى بجانب تحديد موقع الآيفون المسروق أو الضائع، وهي:-