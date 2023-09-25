طريقة تجديد اشتراك المجد عبر الموقع الإلكتروني وعن طريق مباشر الراجحي 1445

يمكن تجديد اشتراك المجد بكل سهولة بأكثر من طريقة، حيث أن شبكة قنوات المجد هي إحدى الشبكات الفضائية التي تعمل في مجال الإعلام والتلفزيون في العالم العربي، وتقدم عن طريق جهاز الاستقبال الخاص بها عروض الاشتراك في باقة قنواتها الخاصة بأسعار مغرية، حيث تضم الشبكة مجموعة من القنوات الفضائية المتخصصة في عدة مجالات مثل الدين الإسلامي والعلوم والتاريخ والثقافة، مما يجعلها قنوات مثالية للأسرة والطفل وآمنة تماما، وقد تأسست قنوات المجد في عام 2002 بواسطة الشيخ فهد عبد الرحمن الشميمري، وهو من أبرز الدعاة والعلماء في مصر والعالم الإسلامي، تهدف الشبكة إلى نشر الفهم الصحيح للإسلام والتوعية الدينية، وتعزيز القيم الإسلامية في المجتمع.

تجديد اشتراك المجد

تجديد اشتراك المجد عن طريق الموقع

تعتبر شبكة قنوات المجد مصدرًا هامًا للمعلومات والمحتوى ذي الجودة العالية في العالم العربي والإسلامي، تقدم الشبكة برامج متنوعة تلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية والاهتمامات الدينية والثقافية، مما يساهم في تعزيز الثقافة والوعي الديني للمشاهدين، وتعتبر شبكة قنوات المجد ثالث مشغل تليفزيوني مدفوع بعد شبكة Osn و bien، وتضم العديد من المشاركين في باقاتها، ويمكن تجديد الاشتراك عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي للمجد عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

أولا قم بعملية الدخول إلى متجر المجد عبر الرابط الرسمي ثم سجل الدخول عن طريق رقم الجوال أو البريد الإلكتروني الخاص بك.

اختر فئة تجديد الاشتراك، ثم اختر العرض المناسب لك ضمن الباقات.

قم بدفع المبلغ عبر طرق الدفع المتاحة المتعددة.

بعد عملية الدفع سيقوم الموظف بالتواصل معك مباشرة على الرقم المسجل لمعرفة رقم الجهاز الذي تريد تجديد الاشتراك عليه.

تتم عملية تنشيط الاشتراك خلال دقائق فقط.

تجديد اشتراك المجد عبر مباشر الراجحي

كما يمكنك إذا كنت عميل لبنك الراجحي أن تقوم بتجديد اشتراك قناة المجد عبر خدمة مباشر كما يلي: