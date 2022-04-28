صعوبة تعدين البيتكوين تقترب من الوصول إلى أعلى مستوى لها… هل اقتربت النهاية؟

تحدثنا من قبل عن عملة البيتكوين Bitcoin (BTC) وهي العملة الإلكترونية الأشهر والأغلى والأكثر جدلا في الفترة وصول قيمتها أما الدولار USD الأمريكي والعملات التقليدية الأخرى إلي مستويات غير مسبوقة، وهي إلى ذلك يزداد الاعتماد عليها يوما بعد يوم في عملية المدفوعات وتحويل الأموال نظرا لسهولتها وانخفاض الرسوم نظير تلك، وعدة مميزات أخرى مما جعل الاعتماد عليها من طرف كبرى الشركات يزداد يوما بعد ويدخل إلى أفاق وأماكن جديدة لم يظن القائمون على هذه الفكرة الثورية أنها ستدخلها يوما.

لكننا نتحدث اليوم في هذا التقرير عن عمل البيتكوين من ناحية أخري غير السعر والمنافسة وما إلى ذلك، فمن المتوقع أن ترتفع درجة صعوبة تعدين عملة البيتكوين (Bitcoin) BTC (وهي الذي تحدد نسبة الربح من التعدين والوقت والطاقة اللازمة لتعدين بلوك واحد من العملة الإلكترونية) لترتفع لتصل إلى نسبة 4.51 ٪ لتصل بذلك إلى مستوى قياسي عند 29.50 T في الساعات القليلة المقبلة مع زيادة عمليات التعدين.

وللتوضيح فحاليا تبلغ الصعوبة الكِلْيَة لشبكة تعدين البيتكوين بأكملها 28.23 T ومعدل التجزئة 219.65 EH / s، كما إن آخر مرة وصلت فيها صعوبة تعدين عملة البيتكوين (Bitcoin) BTC إلى مستوى قياسي كان ذلك في تاريخ 31 مارس 2022 من وقت قريب، وذلك عندما قفز سعر عملة البيتكوين (Bitcoin) BTC ليتداول بالقرب من مستويات 48 ألف دولار مقابل البتكوين الواحد، في حين أنة الآن يتم تداول سعر عملة البيتكوين (Bitcoin) BTC حاليا في نطاق ما بين 39 ألف إلى 40 ألف دولار للبتكوين الواحد.

وبناءا على ذلك سيشهد سعر العملات الألكترونية وعلى رأسها البيتكوين ارتفاعا ملحوظا في الفترة القادم لأرتفاع صعوبة التعدين وانحصار المالكين على العدد الموجود وايضا انحصار امتلاك عملة البيتكوين Bitcoin على عمليات الشراء فقط مع التوجه الأقتصادي لأستخدام البيتكوين بشكل أساسي في شركات اقتصادية مختلفة وسداد المدفوعات المتنوعة واتجاه بعض الدول لأعتماد تقنية البلوكتشين بشكل رسمي.

وخصوصا في دول أمريكا الشمالية حيث تتركز شركات التقنية بشكل كبير وايضا تتطلع حاليا إلى التوسع في البلدان الصديقة للعملات المشفرة مثل الإمارات العربية المتحدة وسويسرا حيث أصبح تعدين البيتكوين أكثر استدامة، كما انة ايضا في الآونة الأخيرة، وافق حكام مدينة (فورت وورث) بـولاية تكساس الأمريكية على برنامج لتعدين عملة البيتكوين المشفرة بشكل رسمي، لتصبح أول مدينة تعدن البيتكوين وتتبني العملة الألكترونية المشفرة بشكل رسمي.