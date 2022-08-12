شاومي “Xioami” تُطلق رسميًا أنحف الهواتف القابلة للطي Mix Fold 2

أعلنت شركة Xiaomi رسميًا عن إطلاق هاتفها القابل للطي، Xiaomi Mix Fold 2 والذي يأتي بتصميم رفيع ونحيف جدًا، وإعدادات الكاميرا بتقنية Leica.

في هذا المقال سنعرض لكم جميع التفاصيل والمواصفات الخاصة بهاتف “Xiaomi Mix Fold 2” القابل للطي، التي تم الإعلان عنها رسميًا من طرف الشركة وهي على الشكل التالي:

مُواصفات هاتف شاومي Mix Fold 2

المعالج يدعم هذا الإصدار شريحة معالج Snapdragon 8 + Gen 1. الشاشة يتميز هاتف شاومي Mix Fold 2 بشاشة LTPO2 OLED داخلية مقاس 8 بوصات، ودقة 1914 في 2160 بكسل، ومعدل تحديث متغير 1-120Hz، وشاشة Eco2 OLED تدعم الهاتف في استهلاك طاقة أقل، كما تدعم الشاشة تقنية HDR10 +، و Dolby Vision وتأتي مع طبقة من الزجاج. تأتي شاشة AMOLED أيضًا في الغلاف الخلفي لـ 6.56 “Xiaomi Mix Fold 2، 21:9 أبعادًا، معدل تحديث 120 هرتز، كما تُدعم الشاشة أيضًا طبقة الحماية من Gorilla Glass Victus، وتأتي مع ثقب للكاميرا الأمامية بدقة 20 ميجابكسل. الكاميرا تم تطوير الكاميرا في Mix Fold 2 بالشراكة بين Xiaomi وشركة Leica، حيث يأتي الهاتف بمستشعر Sony IMX766 الرئيسي بدقة 50 ميجابكسل الذي يدعم التثبيت البصري، وتأتي الكاميرا بتقنية Leica Authentic وأنماط تصوير مختلفة باستخدام مرشحات Leica. كما تتميز الكاميرا الخلفية أيضًا بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجابكسل مع زوايا عرض واسعة ومُستشعر تليفوتوغرافي بدقة 8 ميجابكسل لدعم التكبير البصري حتى مرتين. البطارية تم دعم هذا الهاتف بطارية بقوة 4500 مللي أمبير في الساعة، مع دعم تقنية الشحن السريع بقوة 67 وات.

الذاكرة يأتي هذا الهاتف بذاكرة عشوائية الوصول (RAM) بسعة 12 جيجابايت وسعة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت. نظام التشغيل تم إطلاق هذا الجهاز بنظام Android 12،مع واجهة MIUI Fold 13.

تصميم هاتف شاومي Mix Fold 2

في التصميم، جاء هاتف Mix Fold 2 بوزن 262 جرامًا، ويأتي الجهاز بتصميم مشترك جديد للشاشة، وتجمع الألواح بين سبائك الألومنيوم وتصميم ألياف الكربون.

يتميز جهاز Xiaomi Mix Fold 2 أيضًا بأنحف تصميم في الهواتف القابلة للطي، بسمك يبلغ 5.4 ملم عند فتح الشاشة، أو 11.2 ملم عند طي الشاشة، أي أقل من هاتف Galaxy Z Fold4 الذي يأتي بسمك 15.8 ملم عند الطي.

سعر هاتف شاومي Mix Fold 2

يبدأ سعر هاتف 2 Xiaomi Mix Fold من 1340 دولارًا مع ذاكرة عشوائية الوصول (RAM) بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بحجم 256 جيجابايت، وهو مُتاح رسميًا للبيع ابتداء من تاريخ 17 أغسطس 2022.