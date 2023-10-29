شاومي تكشف عن ساعة وتش S3 بنظام HyperOS

أعلنت الشركة الصينية شاومي بفخر عن إطلاق ساعتها الذكية الجديدة وتش S3، وهي تمثل الخطوة الأولى للشركة في عالم الساعات الذكية التي تعتمد نظامها الجديد HyperOS.

تتميز هذه الساعة بميزة رائعة تسمح للمستخدم بتخصيص وتغيير حواف الشاشة وفقًا لتفضيلاته الشخصية وواجهة الساعة التي يستخدمها. وللمزيد من الاستمتاع، توفر رسومًا متحركة ديناميكية ومؤثرات صوتية حصرية تمنح المستخدم تجربة فريدة تشعره بالدقة والاحتراف.

تدعم ساعة شاومي وتش S3 أكثر من 150 وضعًا رياضيًا مختلفًا لتغطي مختلف الأنشطة التي يمارسها المستخدم. وبفضل حساساتها الذكية، يمكنها قياس نبضات القلب عبر 12 قناة، مما يزيد دقة القراءات بنسبة تصل إلى 20٪ حسبما أكدت الشركة. ولا تقتصر مزاياها على ذلك، بل تضمنت أيضًا نظام GPS عالي الدقة لتتبع موقعك بدقة.

من خلال مزايا مثل تتبع النشاط الحركي وقياس معدل نبضات القلب ونسبة الأكسجين في الدم، إلى مراقبة مستوى الضغط العصبي وجودة نومك، تقدم لك الساعة تجربة شاملة لمراقبة صحتك ولياقتك. وهي قادرة أيضًا على قياس الضغط الجوي وتوفير ضوء مناسب في الظروف المحيطة.

تتميز الساعة بشاشة أموليد بقياس 1.43 إنش ودقة 466 × 466 بكسل، توفر صورة واضحة وساطعة بفضل سطوعها القصوى البالغ 600 شمعة. ومع بطاريتها بسعة 486 ميلي أمبير، يمكن للساعة أن تعمل لمدة تصل إلى 15 يومًا تقريباً في الاستخدام العادي، أو 5 أيام تقريباً إذا تم تفعيل وضع الشاشة الدائمة (مع تقليل عمر البطارية في الإصدار الداعم لشبكات الجيل الرابع).

وبخيارين للاختيار من بينهما، يمكن للمستخدم الحصول على ساعة شاومي وتش S3 بتصميم فاخر مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ. الإصدار الأول يأتي مع شريحة اتصال مدمجة eSIM وسوار جلدي بسعر 150 دولارًا أمريكيًا، في حين يمكن الحصول على الإصدار الثاني بسوار مطاطي بسعر 110 دولارات أمريكية. تقدم هذه الساعة توازنًا مثاليًا بين الأناقة والأداء العالي، مما يجعلها خيارًا جذابًا لمحبي التكنولوجيا والموضة على حد سواء.